Jednou z dominant města Frýdlant nad Ostravicí je historická budova bývalého kláštera tzv. Bedřichův ústav pro výchovu dcer úředníků Olomouckého arcibiskupství, dnešní Středisko sociálních služeb. Najdete ho hned při vjezdu do města po pravé straně.

Foto: Město Frýdlant nad Ostravicí

Srdcem celé budovy je nádherná novorománská kaple Panny Marie počaté bez poskvrny. Při vstupu se rázem ocitnete na zcela jiném místě a snad i v jiné době.

Kaple je zajímavá svou architekturou inspirovanou chrámem sv. Pavla v Římě. Zdobí ji čtyři románská okna s obrazy zemských patronů. V jednom je Cyril, v dalším Metoděj, pak sv. Karel a nakonec sv. Bedřich, který drží v ruce maketu právě této kaple, jako připomínku jejího zakladatele Bedřicha z Fürstenberku. Její součástí je i oltář, který byl vystavěn z čistého mramoru a nad ním trůní ve výklenku vzácná socha Neposkvrněné královny nebes, Panny Marie. Odtud pochází také název kaple.

Pojďme si připomenout trochu více z její minulosti. Samotná budova svou historií sahá do roku 1871, kdy začala výstavba a dalším významným datem je 5. listopad 1876. V tento den byla slavnostně vysvěcena kaple Panny Marie a konsekroval ji arcibiskup a zakladatel kaple Bedřich Fürstenberg.

kaple Panny Marie počaté bez poskvrnyZdroj: Město Frýdlant nad Ostravicí

Kaple patří mezi jedno z velmi příjemných meditačních míst, které sloužilo a stále slouží duchovním a kulturním potřebám lidí nejen z Frýdlantu nad Ostravicí, klientům Střediska sociálních služeb, ale i ostatním návštěvníkům. Je majetkem Města Frýdlant nad Ostravicí a je vnímána jako kulturní dědictví, které je potřeba chránit a zvelebovat pro zachování kulturních hodnot dalším generacím.

V minulosti kaple sloužila k různým účelům, nejčastěji jako sklad, pak byla několikrát necitlivými způsoby (instalace elektřiny) poškozena a všechny tyto historické milníky a zásahy na ní zanechaly neblahý podpis toho, čím vším si prošla.

kaple Panny Marie počaté bez poskvrnyZdroj: Město Frýdlant nad Ostravicí

Etapy opravy kaple

Již v roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace, jejímž autorem je Ing. arch. Tomáš Šonovský, a ta je rozdělena na dvě etapy. První etapa je stavebně-technického rázu a řeší převážně novou elektroinstalaci, vybudování vzduchotechniky, která by měla v kapli udržovat optimální klima. Realizace této etapy byla zahájena v září roku 2022 a její konec je naplánován na červen letošního roku. Dále by měla navázat II. etapa, která bude zahrnovat restaurátorské práce týkající se výmalby kaple a rovněž opravu a restaurování dřevěného stropu.

Veřejná sbírka na opravu kaple

Město Frýdlant nad Ostravicí nemá příliš mnoho historických staveb, kterými by se mohlo pyšnit. Proto se o to málo, co ve městě má, snaží pečovat a rozhodlo se vyhlásit veřejnou sbírku na opravu výše zmíněné kaple z toho důvodu, aby měl každý občan příležitost zapojit se do obnovy této ojedinělé památky

Přispět lze jakoukoliv částkou buď přímo na transparentní účet zřízený pro tyto účely: 123-3086830227/0100

Zdroj: Město Frýdlant nad Ostravicí

Nebo můžete využít pevně umístěné pokladničky na těchto místech:

- recepce v budově Městského úřadu na ulici Hlavní 139

- u vnitřního vchodu do kaple Panny Marie ve Středisku sociálních služeb

- v prostorách Kulturního centra

- Kotelna - centrum sportu a relaxace ve Frýdlantu nad Ostravicí

Sbírka potrvá do 30. 6. 2024 a vybrané finanční prostředky, které k červnu 2023 činí částku více než 1 030 000 Kč budou použity výhradně na opravu nebo vybavení kaple ve Středisku sociálních služeb.

Děkujeme za vaše příspěvky!