Jedna z nejzanedbanějších částí historického středu Brna by se mohla v příštích letech změnit v atraktivní cíl relaxace a setkávání Brňanů.

Klášter sloužil jako obchodní dům už před 2. světovou válkou | Foto: archiv Urbanon

Bývalý klášter Voršilek na rohu Josefské a Orlí ulice, v němž jsou některé části doslova "na spadnutí", získala společnost Urbanon, která již naplánovala jeho kompletní záchranu a revitalizaci. Pokud se podaří včas získat souhlas všech úřadů, hodlá Urbanon vrátit areálu někdejší lesk a vybudovat zde zázemí pro občany a návštěvníky Brna. První vlaštovkou je již dnes zahrádka restaurace a kavárny Spolek, na které můžou návštěvníci obdivovat jedinečného Genia loci klášterní zahrady.

Bývalý Pavilon páry Technického muzea v klášterní zahraděZdroj: archiv Urbanon

Klášter sv. Voršily zatím neměl příliš šťastnou historii. Jeho předchůdce, konvent Františkánek, který stál ještě před městskými hradbami, vyhořel při obléhání Brna Švédy v roce 1643. Františkánky se ale do Brna vrátily a v roce 1651 začaly s budováním kostela a konventu na místě, kde se nachází dodnes. Ani tentokrát však neměly štěstí. Po pouhých 100 letech existence byl jejich klášter v průběhu Josefínských reforem zrušen a většina jeptišek musela přejít do řádu sv. Voršily.

"Již po první světové válce začal být objekt využíván pro obchodní účely. Na ulici Orlí byli mimo jiné kožešník a obchody s textilem, na Josefské ulici modistka, prodej pečiva či brašnářství. Za 2. světové války byl ale celý prostor, včetně kostela sv. Josefa vybombardován a po poválečných opravách zde byl dívčí internát a mateřská škola," přibližuje nám historii areálu architekt Zdeněk Přibyl z Atelieru 99, který se historickými objekty dlouhodobě zabývá. "V roce 1950 byl klášter komunistickým režimem definitivně zrušen a celý areál byl přebudován pro potřeby Technického muzea."

Moderní historie areálu se začala psát v roce 1991, kdy byl vrácen Českomoravské provincii Římské unie řádu sv. Voršily. Voršilky provedly první velkou opravu a nechaly objekt přebudovat na obchodní dům, který je zde dodnes. 30 let stará oprava už ale není příliš znát a některá místa vyvolávají smutek u návštěvníků a zejména u fanoušků architektury. V doslova dezolátním stavu je například Pavilon páry Technického muzea, ale i řada dalších míst v areálu dělá Brnu spíše ostudu, nebo dokonce hrozí zřícením. Kvůli chybějícím dobovým architektonickým prvkům, jako jsou ostění, dekorativní prvky pláště, či kamenické a truhlářské detaily a také díky absenci komínů ve střešní oblasti získal klášter dnešní "nijakou" podobu. A z původní krásné klášterní zahrady se vlivem historických potřeb stal zásobovací dvůr a parkoviště.

Vizualizace budoucí podoby Rajského dvoraZdroj: archiv Urbanon

Poté, co klášter koupilo v roce 2019 Brněnské biskupství, se snad začalo blýskat na lepší časy. Prostřednictvím společnosti Urbanon byl připraven velkorysý plán revitalizace, který by měl plně zachovat historický ráz a genia loci objektu, ale současně do něj vnést znovu život a povýšit ho na standardy 21. století. Nepůjde však o nijak jednoduchý úkol.

"Klášter byl bohužel v průběhu své historie mnohokrát silně poškozen, například bombardováním za 2. světové války, a opravy nebyly prováděny nijak citlivě. Takže do původní historické památky má skutečně hodně daleko: v řadě míst jsou železobetonové stropy, bylo vybudováno novodobé vstupní schodiště nebo nově prolomený hlavní vstup do objektu. Přesto chceme při rekonstrukci maximum historických částí zachovat a vrátit jim starý lesk," vysvětluje Petr Prokš, předseda představenstva společnosti Urbanon.

Revitalizační projekt předpokládá v několika etapách kompletní opravu všech budov kláštera. V přízemí zůstanou z vnější části ulic Orlí a Josefské zachovány obchody, ve vnitřní části vzniknou nové restaurace, kavárna a vinárna. Ochutnávku tohoto plánu již dnes umožňuje zahrádka kavárny Spolek na Orlí ulici, kterou se podařilo zasadit do klášterní zahrady. I když je zde zatím řada objektů v dezolátním stavu, pro návštěvníky nabízí zvláštní směsici klidu a doteků historie.

"V klášterní zahradě chceme vytvořit jedno z nejhezčích míst centra Brna. Plánujeme zde obnovit zelené plochy a vysadit vzrostlé stromy, čímž vznikne příjemný prostor pro posezení a relaxaci. Věříme, že se stane oblíbeným místem setkávání Brňanů. Atmosféru místa podtrhne historická kaple Krista na hoře Olivetské, kterou také citlivě opravíme," představuje cíle projektu Petr Prokš.

Klášterní zahrada bude místem pro setkávání BrňanůZdroj: archiv Urbanon

V rámci revitalizace celého areálu budou vyšší patra konventu využity jako galerie, kanceláře a nájemní ubytovací prostory. Do zanedbaného místa v centru se tak vrátí život, který tam po staletí tepal. Pokud vše dobře dopadne, mělo by v rámci projektu získat novou podobu i jedno z nejošklivějších míst v Brně – proluka na ulici Novobranská - kde by měl být vystaven polyfunkční dům s obchodními prostory ve spodních patrech. Vchod z této ulice by současně propojil Novobranskou s klášterní zahradou a tím i s ulicemi Orlí a Josefská.

"Věřím, že se naše plány podaří, protože projekt, který jsme připravili, je skutečně kvalitní. Klášter Voršilek má to štěstí, že získal vlastníka, který ho chce citlivě rozvíjet a investovat do něj velmi vysoké částky, přestože ekonomicky by bylo výhodnější – jak se často děje - nechat objekt spadnout a na jeho místě stavět bez omezení a papírování, které přináší revitalizace historického objektu. Věřím ale, že ve spolupráci s úřady všechna povolení včas získáme a že budeme moci klášter zachránit a představit ho veřejnosti v plné kráse," uzavírá Petr Prokš.