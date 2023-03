Jednou z nejrychleji se rozvíjejících firem v průmyslové zóně Triangle na Žatecku je společnost Hitachi Astemo, která zde loni oslavila 10. vý­ročí. Osmdesát procent pro­dukce firmy, která plánuje další rozvoj i s ohledem na elektromobilitu, tvoří tlumi­če náprav a zbytek součásti do spalovacích motorů.

Hitachi Astemo stále více potvrzuje svou významnou pozici v rámci celého kon­cernu. A to i díky své firemní kultuře, kterou měl repor­tér Deníku možnost prodiskutovat se samotnými zaměstnanci. Takřka rodinnou atmosféru potvrdila také vřelá komunikace pracovníků jed­notlivých provozů s Pavlou Pro­cházkovou, personální manažerkou společnosti.

Oproti loňskému roku má firma letos trojnásobný počet objednávek a stále roste. S tím souvisí i nepře­tržitý provoz a příprava nových projektů. Tento fakt klade vysoké nároky na jednotlivé zaměstnance. Ale jak ve svém oddělení kvality potvrzuje jeho vedoucí Renata Vej­varová, možnost kariérního postu­pu je společností podporována. „V Hitachi Astemo budu zanedlou­ho 10 let. Cestičku jsem si vyšlapala od operátora výroby přes inspekto­ra kvality a následně jsem vyhrála výběrové řízení na současnou po­zici. Díky tomu, že mi firma věřila, motivovala mě a ocenila moji sna­hu, jsem mohla interně růst,“ říká Renata Vejvarová a a je vděčná za možnost firemního vzdělávání či pravidelných školení. „Dnes jsme jeden tým, firma se za ty roky roz­rostla, vyrábíme stále více produk­tů, přibývají nové projekty pro věhlasné automobilky.“

Renata Vejvarová, vedoucí oddělení kvality

TALENT A NEOTŘELÉ NÁPADY JSOU VÍTÁNY

Zaměstnanci Hitachi Astemo mají příležitost zvýšit si kvalifikaci a do­vednosti prostřednictvím propra­covaného vzdělávacího systému. V zázemí stabilní společnosti tak může každý rozvíjet svůj talent a přicházet s neotřelými nápady. Například Václav Potůček nyní slaví šesté výročí nástupu. „Přišel jsem tehdy rovnou na pozici Team Lea­der a přes mistra výroby olejových čerpadel jsem loni postoupil do inženýringu, kde se zabývám pro­jekty pro zlepšování procesů. Za mě je růst firmy vidět stejně jako zvy­šující se objem výroby. Zájem o au­ta je velký a tlumiče jsou potřeba jak do klasických, tak do elektrických aut,“ pokyvuje hlavou a je spokojen, že s firmou spojil svoji budoucnost. Jako člověk, který při­šel zvenčí, vnímám, že popis práce jednotlivých pozic je zde tvořen na míru znalostem a schopnostem pracovníků. Ostatně při návštěvách jednotlivých provozů, kterými mě Pavla Procházková provází, je vidět uvolněná atmosféra.

Další srdcařkou, která se se mnou přišla podělit o své dojmy, je Radka Wiednerová. Ve firmě pracuje devátým rokem. „Začínala jsem na pozici operátor montáže tlumičů, postupně jsem se zapojila do nových projektů jako je výroba olejových pump pro spalovací mo­tory a později jako zástupce Team Leadera jsem již rozdělovala práci. Firma dává možnost pracovnímu růstu,“ říká žena, která sebevzdělá­vání v rámci své nové pozice věnuje svůj volný čas.

PÉČE O ZAMĚSTNANCE JE PRIORITOU

Firma rovněž žije kulturním a sportovním životem. Má svůj fotbalový i hokejový tým a v prů­běhu přestávek lidé využívají na­příklad i stolní tenis. Parta se upevňuje při různých akcích po­řádaných firmou v průběhu celé­ho roku. Ať už je to vánoční či novoroční večírek nebo třeba minulý rok připravovaný Burger day jako poděkování zaměstnan­cům za nadstandardní výkony. Lidé se také v rámci firmy zapo­jují do různých charitativních aktivit pořádaných společností.

Vyhlášená je rovněž zdejší kantýna, kde si zaměstnanci mo­hou objednat kompletní menu od snídaně, svačiny až po hlavní jíd­lo, a to z pestrého výběru české i zahraniční kuchyně.

Jak říká Pavla Procházková, spo­lečnost prochází v současné době velkou transformací, která s sebou nese spoustu změn. „Pro celou řadu zaměstnanců je to obrovská příle­žitost pro jejich rozvoj, změnu po­zice a nové výzvy. Je pro nás ne­smírně důležité, abychom, zejména v této obtížné době, využili naše talenty, neztratili klíčové lidi a zajistili stabilitu. S novými pro­jekty přichází potřeba tvorby no­vých pracovních míst a posílení stávajících týmů,“ říká personální manažerka a provází mě firmou. Nábor nových kolegů je podle jejích slov pro firmu jedním z hlav­ních projektů současnosti. Zaměst­nanci s tímto nelehkým úkolem pomáhají prostřednictvím progra­mu „Doporučení kandidáta“, který je pro ně značně finančně motivu­jící. „Stávajícím zaměstnancům nabízíme příležitost ke zvýšení kvalifikace a dovedností prostřed­nictvím propracovaného vzděláva­cího systému. V rámci naší společ­nosti podporujeme interní i mezi­národní růst. Pro zaměstnance se snažíme vytvořit příjemné prostře­dí. Dbáme na to, aby byl balíček našich benefitů konkurenceschop­ný. Organizujeme kurzy angličtiny, nabízíme samostudium formou on-line vzdělávacího portálu, přispívá­me na dopravu, do cafeterie, která je určena na volnočasové aktivity, odměňujeme zaměstnance za pra­covní a významné životní události,“ říká Pavla Procházková.

Zaměstnanci také mohou vyu­žít zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky. V průběhu ce­lého roku společnost organizuje různé firemní akce pro zaměstnan­ce. „A od nich slýcháváme, že oceňují přátelskou, rodinnou atmosfé­ru, ochotu kolegů pomáhat a flexi­bilitu, kterou nabízíme. A proto je naší prioritou motivace zaměst­nanců stejně tak jako propojování týmů a podpora při koordinaci systémů a procesů,“ doplňuje Pavla Procházková. „Uvědomujeme si, že poslední měsíce nebyly pro nikoho z nás lehké, proto bych ráda touto cestou poděkovala všem našim zaměstnancům za jejich pozitivní přístup a nadstandardní výkon. Věřím, že společnými silami další období zvládneme,“ dodává perso­nální manažerka.

Jan Cholvadt, Managing Director Hitachi Astemo Czech, s.r.o.

Jan Cholvadt, Managing Director Hitachi Astemo Czech, s.r.o.

Objednávky vzrostly na trojnásobek Jan Cholvadt, Managing Director



Můžete firmu představit?

Hitachi Astemo je globální společ­nost, která ve svém závodě v prů­myslové zóně Triangle na Žatecku vyrábí součásti do spalovacích mo­torů jako jsou olejová čerpadla, jed­notky proměnného časování venti­lů, a především tlumiče náprav pro evropské či americké značky půso­bící na evropském kontinentu. Hi­tachi Astemo má celosvětově široké výrobní portfolio od podvozkových a motorových systémů až po sys­témy autonomního řízení.



Jaká je budoucnost Hitachi Astemo?

Závod v České republice byl původně vybudován na produkci tlumičů pro japonské značky působící v Evropě, postupně se okruh zákazníků rozši­řoval a dnes dodáváme i evropským či americkým značkám působícím na našem kontinentu. Velkou inves­tici jsme dokončili v červnu 2022, kdy jsme zahájili sériovou výrobu tlumičů na nově vybudovaných ka­pacitách pro nového zákazníka. Ten­to projekt si vyžádal navýšení kapa­cit naší výroby tlumičů o 30 procent, což spolu s nárůstem požadavků do­savadních zákazníků znamená, že v druhé polovině roku 2022 jsme zvýšili objem výroby na dvojnáso­bek a pro rok 2023 máme výhledy objednávek trojnásobné oproti loň­skému roku. Příprava projektu v do­bě pandemie vůbec nebyla jednodu­chá, zajištění dodávek a zprovoznění technologie z Japonska nabíralo kvůli karanténám a komplikacím v lodní dopravě zpoždění, přesto jsme splnili veškeré termínové i kva­litativní požadavky zákazníka. Ve střednědobé budoucnosti chceme uspět v interní konkurenci skupiny Hitachi Astemo a získat pro náš zá­vod další výrobní produkt. Vzhledem k velkým poptávkám po našich pro­duktech, které nám potvrdili naši zákazníci min. na 6 let, budeme plně vytíženi dlouhé období na to, aby­chom poskytli našim zaměstnan­cům stabilní prostředí, které je v dnešní době, zejména v automobi­lovém průmyslu, velmi nejisté.