Moravskoslezský kraj opět vyhlásil Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Ocenění mohou získat veřejné i soukromé subjekty, tedy například firmy, obce, neziskovky, ale také živnostníci. Zájemci o účast v této prestižní soutěži se mohou hlásit do 14. dubna. Stejný termín platí i pro podávání nominací do ankety Osobnost Moravskoslezského kraje a ocenění dobrovolníka BoSmePartyja.

Loňští držitelé ocenění s hejtmanem kraje Ivem Vondrákem | Foto: Moravskoslezský kraj

„Společenská odpovědnost by dnes měla být naprostou samozřejmostí. Ohled a upřímný zájem o okolní svět není výsadou nějaké speciální skupiny lidí, společensky odpovědný by mě být každý z nás, ale také obce, firmy a organizace. Naše soutěž se k tomuto přístupu snaží motivovat, je také poděkováním všem, kteří principy společenské odpovědnosti ctí a uplatňují,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Spolu s Cenami za společenskou odpovědnost bude slavnostně předán titul Osobnost Moravskoslezského kraje a cena pro dobrovolníka BoSmePartyja. Nominace na významné regionální osobnosti mohou krajskému úřadu zasílat občané, výjimečné dobrovolníky nominují organizace, ve kterých dobrovolníci působí a ADRA. „Dobrovolnictví je jedním z důležitých projevů společenské odpovědnosti, proto chceme cenou BoSmePartyja poděkovat i jednotlivcům. Titul Osobnost Moravskoslezského kraje je pak oceněním lidí, kteří jsou pro region nějakým způsobem důležití. V předešlých ročnících tento titul obdrželi politický vězeň Zdeněk Eliáš, Jiří Michálek, který stál u proměny Dolních Vítkovic, zakladatelka studia Permoník Eva Šeinerová, spisovatelka Karin Lednická a fotograf Jindřich Štreit. Těším se, koho nám lidé nanominují letos,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Osobnost Moravskoslezského kraje 2021 Jindřich Štreit převzal ocenění od hejtmana kraje Iva Vondráka a náměstka Lukáše CurylaZdroj: Moravskoslezský kraj

Navrhněte nominaci do ankety Osobnost Moravskoslezského kraje.

Informace a pokyny k přihlášení do soutěže o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost najdete na stránkách Moravskoslezského kraje. Všechny přihlášky i nominace krajský úřad přijímá do 14. dubna.