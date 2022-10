Do konce října mohou občané hlasováním rozhodnout o nejlepších projektech, které zkrášlí městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Projekty podávali sami obyvatelé obvodu v rámci již 3. ročníku participativního rozpočtu Náš obvod.

Radnice | Foto: Statutární město Ostrava

Mezi návrhy je například stavba veřejného grilovacího místa, malovaná hřiště pro děti nebo naučná stezka s informačními cedulemi o třídění odpadu a ekologii. Zaujmout mohu také projekty sousedského setkávaní, okrasné záhony nebo lavičky s gravírovanými texty k historickým událostem a zajímavostem centrálního obvodu.

„Máme za sebou velmi úspěšné první dva ročníky participativního rozpočtu Náš obvod. V červenci byl například dokončen projekt Freetime zóna na Ostrčilce, od září je v provozu houpačka pro hendikepované děti v Dětském ráji II. Pracujeme na projektu relax zóny v Komenského sadech a discgolfovém hřišti na Fifejdách,“ popisuje loňský ročník radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Rostislav Řeha, který dodává: „Už se ale také těšíme na letošní projekty. Nyní míří třetí ročník do finále. I tentokrát navrhli občané do soutěže různorodé a kvalitní projekty, z čehož máme velkou radost.“

Letošní projekty již posoudili jednotlivé odbory městského úřadu, dále architekti, projektanti a Technické služby Moravské Ostravy a Přívozu. Komise pro otevřenou radnici a MA21 pak doporučila k hlasování veřejnosti šest projektů.

O projektech mohou do konce října hlasovat všichni, kteří mají k centrálnímu obvodu nějaký vztah – ať už v něm bydlí, pracují, studují nebo tráví volný čas. Občané mohou dát až tři kladné a jeden záporný hlas. Vítězné projekty budou zveřejněny v listopadu. Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího až do vyčerpání finanční částky 1,2 milionu Kč. O počtu realizovaných projektů tak rozhodnou sami občané. Hlasovat je možné on-line na http://hlasovani.nasobvod.cz

„Letos pořádáme mimo jiné i soutěž, kdy každý pátek vylosujeme jednoho z hlasujících, který dostane od našeho obvodu malý dárek a voucher v hodnotě 500 Kč do Minikina,“ zve k hlasování starosta Petr Veselka.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Přehled projektů pro zvelebení centrálního obvodu, jak je navrhli sami občané:

Projekt č. 1: Naučná stezka Ekologický chodníček - ZDE

Naučná stezka Ekologický chodníček

Cílem ekologického chodníčku je větší informovanost o třídění odpadu, co se s ním dále děje a proč je důležité, aby se třídilo.

Vybudování chodníčku může děti i dospělé naučit zábavnou formou správnému zacházení s odpady. Projekt tvoří velkoformátové tabule (8 kusů) s interaktivními prvky, které občanům pomůžou vysvětlit a lépe pochopit, jak je třídění odpadů důležité, a že by skládka měla být vždy posledním řešením odstraňování odpadů.

Předpokládané náklady: 350 000 Kč

Umístění projektu: park Železárenská (návrh umístění je pouze orientační, zcela konkrétní místa pro interaktivní cedule budou vybrána po konzultaci s městským obvodem)

Projekt č. 2: Zelená cestičkou domů - ZDE

Zelenou cestičkou domů je myšleno vybudování záhonů do stínu k jednotlivým vchodům na adrese Ženíškova 7–9. Záhony budou sloužit jako podsadba stávajících bříz a také zpříjemní příchod ke vchodům.

Přístupové chodníčky jsou momentálně jen zatravněné. Vzhledem k tomu, že se jedná o stinnou lokalita převážně severozápadního směru, tak by zde byly krásné kvetoucí hortenzie s podsadou trvalek, jako jsou hosty, čechravy, kakosty, bergénie a heuchery. Výsadbou záhonů po obou stranách třech přístupových chodníčků zpříjemníme den nejen obyvatelům bytových domů, ale také procházejícím rodičům k nedaleké základní škole a majitelům pejsků.

Předpokládané náklady: 250 000 Kč

Umístění projektu: před bytovými domy č. 7–9 na ulici Ženíškova

Projekt č. 3: Sousedský dvůr - ZDE

Rádi bychom ze současně zanedbaného zeleného dvoru mezi ulicemi Ženíškova a Josefa Lady vytvořili místo vhodné k odpočinku. Dvůr by měl být oázou klidu s různými druhy posezení.

Navrhované úpravy prostoru by mohli ocenit především lidé žijící v blízkosti přilehlého dvoru. V současnosti je místo čistě průchozí, jelikož nenabízí žádné možnosti k posezení a odpočinku. Obrovskou výhodou zdejšího dvora je skutečnost, že se v něm již nachází množství vzrostlých stromů či keřů a poskytuje tedy dostatečný stín. Ke zvelebení místa by přispělo i odstranění některých, dnes už téměř nevyužívaných, kovových konstrukcí určených k sušení prádla, které esteticky narušují prostor dvora. Místo by mělo být vhodné pro jednotlivce i skupiny, tomu bude odpovídat také skladba posezení v podobě lehátek, laviček a piknikového setu.

Předpokládané náklady: 500 000 Kč

Umístění projektu: vnitroblok mezi ulicemi Ženíškova a Josefa Lady

Projekt č. 4: Ohnisko - ZDE

Vytvoření odpočinkového prostoru pro setkávání rodin, náhodných skupin či známých za účelem společně strávených chvil a přípravy občerstvení. Prostor bude řešen formou piknikového místa s grilem.

V rušném centru města je to alternativa pro zdejší obyvatele, kteří nedisponují autem či nemají čas a prostředky cestovat. Mohou si zde tedy zajít do přírody kousek od bydliště a něco si ugrilovat. Piknikové místo bude zahrnovat grill, tři lavičky a koš s možností uložení popela. Veškerý tento mobiliář, bude splňovat vysoké nároky odolnosti proti vandalismu. Dalším cílem projektu je zamezit vznikání nových míst s na černo založenými ohništi, které zvyšují riziko vzniků požárů.

Předpokládané náklady: 600 000 Kč

Umístění projektu: park Železárenská (návrh umístění je pouze orientační, zcela konkrétní místo bude vybráno v případě úspěchu projektu po konzultaci s městským obvodem)

Projekt č. 5: Lavičky připomínající historii Moravské Ostravy a Přívozu - ZDE

Každé místo má za sebou nějaké historické události, fakta nebo zajímavosti. Promítneme je proto i do veřejného prostoru a necháme do 20 stávajících laviček v celém městském obvodu vygravírovat texty, které ponesou historické informace, které budou mít vazbu k lokalitě, kde je lavička umístěna.

Připomínání historie Ostravy je důležitý akt, který by měl být trvale promítnut do veřejného prostoru Moravské Ostravy a Přívozu. Nápad je inspirován z Frýdku-Místku, kde pracovník technických služeb nechal vygravírovat nejrůznější texty, které informují o historických událostech města, do opěrných desek laviček (s gravírováním proběhne i repase lavičky). Texty budou vybírány společně s kronikáři, historiky, architekty, lokálními okrašlovacími spolky a dalšími odborníky, kteří zaručí jejich faktickou správnost a nepodjatost. Aktuálně jsou navrženy 3 konkrétní lokality a texty (zbývající část bude vybrána obdobně až v případě úspěchu projektu v hlasování):

• Městská nemocnice Fifejdy byla otevřena 14. 4. 1898 a nesla název Veřejná nemocnice císaře Františka Josefa v Moravské Ostravě (lokalita v okolí Městské nemocnice Ostrava)

• 18. 8. 1894 byl zahájen provoz první parní tramvaje na trase Přívoz – Moravská Ostrava – Vítkovice (lokalita v blízkosti Hotelu Palace)

• První vlak Severní dráhy císaře Ferdinanda do Přívozu na nově vybudované nádraží přijel dne 1. května 1847 (lokalita Přívoz u hl. nádraží)

Předpokládané náklady: 200 000 Kč

Umístění projektu: v případě úspěchu projektu v hlasování bude vybráno 20 lokalit (konkrétních stávajících laviček) v rámci MOaP

Projekt č. 6: Malovaná hřiště pro celý obvod - ZDE

Proměňme nevyužité betonové plácky napříč celým obvodem v barvami malovaná hřiště, která pomohou dětem na chvíli odložit mobil a protáhnout svaly i mozkové závity. Jeden projekt, devět nových hřišť.

Na vybraných místech – starých betonových hřištích, uličkách a dalších vhodných prostranstvích budou speciálními barvami s dlouhou trvanlivostí nakresleny různé hry zaměřené na rozvoj pohybových aktivit, logického myšlení, slovní zásoby a kolektivní spolupráce. Staré plochy získají nový kabát a šedé uličky se promění v zábavnou pouť pro děti a prostor zavzpomínat na naše offline dětství pro dospělé. Na webu městského obvodu bude vytvořena stránka se seznamem těchto míst a her, které na nich najdeme. Takže až se hry za domem omrzí, postačí si udělat procházku k dalšímu barevnému hřišti.

Předpokládané náklady: 512 000 Kč

Umístění projektu: 9 lokalit v rámci celého městského obvodu