Z více než stovky fotografií nádherných květinových zahrad, oken a domů bude vybírat odborná porota nejlepších pět snímků ze soutěže vyhlášené Olomouckým spolkem okrašlovacím. V každé kategorii to bude pětice nejlepších snímků, o absolutním výherci letošního ročníku pak rozhodnou sami čtenáři Deníku.

I letos byl o soutěž obrovský zájem, datum uzávěrky členové spolku proto posunuli o tři dny, takže šanci přihlásit se využilo mnoho dalších milovníků květin. Organizátor akce a předseda Olomouckého spolku okrašlovacího Richard Benýšek netajil svou radost. „Jsem nadšený z toho, kolik úchvatných snímků se záplavou nádherných květů a barev čtenáři Deníku do soutěže poslali. Musím říct, že porota to bude mít mnohem náročnější než loni, vybírat bude opravdu hodně těžké.“

Zdroj: foto archivStejně jako loni mohli soutěžící přihlásit své fotky do dvou kategorií. V první se hledal nejhezčí dům, blok domu a ulice, do druhé kategorie mohli fanoušci květin nahrát fotografie nejhezčího okna, balkonu nebo terasy. „V loňském roce jsem skončil na krásném druhém místě. Už tehdy jsem svým květinám slíbil, že jim budu věnovat ještě větší péči, abych je mohl vzorně předvést milovníkům květin i v letošním roce,“ řekl Josef Mikulka, starosta obce Rakůvka, který se do soutěže přihlásil již podruhé.

V současnosti je již vše v rukou odborné poroty. Její členové vyberou pět nejhezčích květinových výzdob, v pondělí 7. srpna bude spuštěno hlasování čtenářů Deníku, které poběží do neděle 3. září.

