My v LAPPu věříme, že elektromobilita je cesta budoucnosti, a právě proto budeme brzy otevírat novou halu.

Foto: LAPP Czech Republic s.r.o.

Společnost LAPP Czech Republic s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je předním výrobcem a dodavatelem značkových produktů v oblasti kabelové a spojovací technologie. V současné době zaměstnává 400 zaměstnanců a patří mezi významné zaměstnavatele zlínského regionu.

Společnost zahájila v minulém roce stavbu nové výrobní haly, která se blíží ke zdárnému konci. Současná výrobní kapacita by se tak měla rozšířit na trojnásobek, a proto přijímáme nové zaměstnance s nástupem od ledna 2023 na dělnické a technické pozice!

Pokud si hledáte manuální práci v čistém prostředí a pojem elektromobilita Vám není cizí, tak pro Vás máme místo v naší zbrusu nové výrobní hale v Otrokovicích!

Čemu se budete věnovat?

Náplní Vaší práce bude výroba nabíjecích kabelů podle postupu.

Vašimi každodenními společníky budou kabely, konektory a strojní zařízení.

Čekají na Vás činnosti jako střihání, odizolování, krimpování a kompletace kabelů.

Abyste si práci dokázali lépe představit, podívejte se na VIDEO, které jsme pro Vás připravili.

Zdroj: LAPP Czech Republic s.r.o.

Proč se Vám u nás bude líbit?

Výsledek vaší práce bude vidět téměř okamžitě, protože pod Vašimi rukami vznikne finální výrobek.

Budete pracovat v moderním a čistém prostředí na 2 směny, a to ranní od 6:00 do 14:00 a odpolední směnu od 14:00 do 22:00.

Za práci na dvousměnný provoz obdržíte příplatek 20 Kč/hod.

Abyste se v práci co nejrychleji cítili jako ryba ve vodě, řádně Vás zaškolíme.

Na zasloužený odpočinek Vám poskytneme 5 týdnů dovolené a k tomu 3 dny volna navíc v rámci Bridge Days.

Nabízíme Vám také příspěvek na stravování a stravenky, čaj a kávu, příspěvek na dojíždění až do výše 3 000 Kč, penzijní připojištění a příspěvek na volnočasové aktivity.

A to není vše, můžete čerpat celkem až 28 benefitů!

Koho vlastně hledáme?

Spolehlivého a manuálně zručného kolegu/kolegyni s nástupem od ledna 2023.

Nemusíte mít žádnou předchozí praxi na obdobné pozici, všechno Vás naučíme.

Nejste si jisti, zda je tato práce pro Vás vhodná? Můžete si ji vyzkoušet přímo u nás během pracovního pohovoru.

Zdroj: LAPP Czech Republic s.r.o.

Tuto i další volné pracovní pozice najdete na www.karieralapp.cz nebo volejte +420 573 501 527, informace o společnosti zase na www.lapp.cz.