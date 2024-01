Adaptace slavného románu jako moderní realistické drama (nejen) o partnerských vztazích.

Švandovo divadlo - Anna Karenina (Hana Briešťanská a Mark Kristián Hochman). | Foto: Patrik Borecký

„Důvodů, proč se pustit do inscenování Anny Kareniny, bylo hned několik. Nejdřív mne strhl tragicky vypjatý příběh titulní hrdinky. Pak mě zaujal Karenin, vážný muž, který se musí vypořádat s manželčinou veřejně známou nevěrou. A postupně jsem bral na milost další postavy. Včetně milence Vronského, protože ani on to nemá lehké… I další lidské osudy jsou totiž v předloze vylíčeny nesmírně poutavě a nutí nás k zamyšlení. Nakolik je patriarchální model, který zde vidíme, ještě životaschopný? Jaké možnosti v něm mají ženy? V čem spočívá mužská láska a mužská zodpovědnost?“ vysvětluje autor divadelní adaptace, režisér a umělecký šéf smíchovské scény Martin Františák.

„Vyprávíme živý, vášnivý, emocemi nabitý příběh lásky odehrávající se v prostředí městské elity a současně však ukážeme druhou, často opomíjenou a podle nás neméně zajímavou linku Tolstého románu. Tu reprezentuje uvážlivý, s venkovem spjatý Konstantin Levin. Právě on totiž – navzdory vědomí marnosti a trapnosti lidské existence – hledá a posléze i nachází důvod ke šťastnému životu,“ vysvětluje Františák. Právě ve střetu města – místa pokroku, společenského ruchu, ale i poživačnosti a dvojí morálky – s prostředím statkářského venkova – prostého, naplněného prací, ale také osamělého a s omezenými obzory – vidí režisér „naději a současně nebezpečí také pro naši budoucnost.“

Těžištěm inscenace jsou vztahy nabité vášní a city, které podtrhuje i silné herecké obsazení. V něm se vedle stálých členů souboru Švandova divadla objevují také zajímaví hosté. Titulní role Anny Kareninové se ujala Hana Briešťanská (držitelka ceny Thálie), v roli jejího protipólu, Konstantina Levina, uvidíme nového člena smíchovského souboru Jakuba Tvrdíka. Alexeje Karenina, Annina podváděného manžela, hraje Kamil Halbich. Jako milenec Vronský se publiku představí Mark Kristián Hochman. Manžele Oblonské hrají Jacob Erftemeijer s Natašou Bednářovou, do role Kateřiny Kitty Ščerbacké obsadil režisér Anežku Šťastnou. Další postavy s poutavými osudy i charaktery ztvární Jan Grundman (Nikolaj Levin), Matěj Anděl (Sergej Levin), Jan Mansfeld (Máša Krickij), Miroslav Hruška (Kníže Ščerbacký/Generál), Alena Štréblová (Kněžna Ščerbacká/Hraběnka Lydia Ivanovna), Anna Grundmanová (Jelizaveta Betsy Tverská), David Punčochář (Koloťuk), Matěj Polák (Sluha) a v alternaci také Viktor Sekanina a Štěpán Uhlíř (Serjoža).

Významnou složku inscenace tvoří výprava, jejímž autorem je renomovaný scénograf a kostýmní návrhář Marek Cpin. V originálně pojaté scéně využil motiv vlakového kupé i siluetu vagónu moderní podzemky. Světelný design je dílem Martina Špetlíka, který patří ke špičce ve svém oboru a spolupracuje s divadelníky nejen z Evropy, ale i ze Spojených států či Kanady. Zdánlivou propast mezi minulostí a současností překlenuje také hudba Aid Kida (Ondřej Mikula). Respektovaný skladatel, hudebník a producent patří k významným představitelům elektronické hudby u nás i v Evropě.

Trailer Švandovo divadlo Anna Karenina