Shánět dárky v prosinci je občas utrpení. Vyhněte se shonu v obchodech a nakupte dárky online.

Foto: depositphotos

Taktická pera a další zajímavosti z oblasti (sebe)obrany

Hledáte dárek, který pod stromečkem překvapí, potěší, a navíc má praktické využití? Zajímavou hračkou pro muže je například taktické pero. Aktivní sportovci, kteří se často pohybují v nepříznivých podmínkách ocení také taktické hodinky. Ty od značky Blackhaw v sobě mají navíc zakomponovanou čepel z nerezové oceli.

V kuchyni jedině s kvalitním nožem

Máte doma chlapa, pro kterého je vaření koníčkem? Pro takového je výběr dárků skutečnou radostí. Sáhnout můžete například po kvalitních kuchyňských nožích, které při správné péči vydrží skvěle sloužit i desítky let.

Stylové oblečení nejen pro teenagery

Hledáte dárek pro staršího syna nebo jiného muže se smyslem pro módu a hezké oblečení? Právě chlapi měkké dárky pod stromečkem ocení možná nejvíce. Už jen proto, že si ho nebudou muset kupovat sami. Koukněte se na nabídku značkového oblečení a potěšte muže svého života stylovým kouskem podle jeho gusta.

Sortiment z oblasti péče o vousy pod stromkem nikdy nezklame

Udržované vousy jsou dnes tématem pro spoustu mužů. Je to případ i toho vašeho? Pak můžete sáhnout po bohaté nabídce šamponů na vousy a pečujících olejů, vosků, hřebenů, ale třeba také mýdel a štětek na holení.

Pokud je pro vašeho muže jakákoliv péče o vousy jen nepříjemnou povinností, potěšit ho místo toho můžete také elektrickým strojkem na holení.

Pošlete ho za dobrodružstvím

Co třeba taková dovolená v Bangkoku naplněná sluncem a dobrodružstvím, na které se jen tak nezapomíná? Dovolená je poněkud netradičním dárkem pod stromečkem, ale o to více překvapí i potěší. Ať už se jedná dárek pro jakéhokoliv muže – nebo dokonce pro celou rodinu. Nadchněte se do letní dovolené už u vánočního stromku.

Darujte společné vzpomínky z uplynulého roku

Originální, a přitom velmi osobní – to je fotokalendář či kniha z vlastních fotek. Kalendář si můžete nechat vytvořit ze vzpomínek na společně strávené chvilky, nebo můžete zabrousit do trochu odvážnějších vod a nechat partnerovi nafotit své vlastní akty. Fantazii se v tomto případě meze vůbec nekladou!