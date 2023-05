Společnost CPI Byty se v průběhu let stala synonymem kvality a spolehlivosti. V současné době si se svými 12 000 byty v celkem 15 městech ČR a obsazeností bezmála 95 % drží pozici druhého největšího soukromého poskytovatele nájemního bydlení na realitním trhu v České republice. Kromě služeb spojených s pronájmem zajišťuje také kompletní technickou a administrativní správu portfolia.

Foto: CPI BYTY, a.s.

Dostupná cena a zlepšování podmínek bydlení nájemníků jsou pro nás prioritou

„Poptávka po našich bytech je vysoká díky cenové dostupnosti, dobré kvalitě a atraktivním lokalitám. Navíc průměrné tržní nájemné je stále výrazně vyšší než současné nájemné v našem portfoliu,“ říká Petr Mácha, ředitel společnosti.

„Naším cílem je ustavičně zvyšovat celkový poskytovaný standard. Neustále se snažíme ne­jen o to, abychom zajistili bezpečné sklepy, úpravy a opravy společných prostor a co největší energe­tické úspory pomocí zateplování, ale také o prů­běžnou celkovou rekonstrukci našeho bytového portfolia jak zvenku, tak zevnitř. Jen v uplynulém roce jsme proto do oblasti oprav a investic do bytových domů celkově nasměrovali neuvěřitelných 265 milionů korun. Z této částky pak směřovalo téměř 120 milionů do oprav interiérů vlastních bytových jednotek,“ dodává.

S CPI Byty si mohou nájemníci užívat všech výhod vlastnického bydlení bez zbytečných starostí spojených s koupí a údržbou nemovitosti. Jednou z primárních výhod nájemního bydlení je bezesporu flexibilita. V CPI Byty si zájemci mohou vybrat ze široké nabídky bytů různých velikostí a lokalit, které vyhovují jejich specifickým potřebám a preferencím, jež se mohou časem měnit. Ať už jste student, pár, nebo rodina, CPI Byty nabízí bydlení pro každou fázi života.

Zdroj: CPI BYTY, a.s.

Zdroj: CPI BYTY, a.s.

Plán zateplení přinese až 40% úsporu energie

Jednou z klíčových iniciativ, kterou se společnost CPI Byty rozhodla akcelerovat a v současné době už probíhá v rámci českolipského portfolia, je zateplení všech panelových domů do roku 2030. Tento ambiciózní plán je součástí širšího úsilí o snížení spotřeby energie až o 40 % a snížení emisí uhlíku. Investicemi do energeticky účinného zateplení společnost CPI Byty nejen pomáhá chránit životní prostředí, ale také obyvatelům přispívá k výrazně nižším účtům za energie a pohodlnějšímu bydlení.

