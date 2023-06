De Heus a.s. je českým výrobcem kompletní řady krmných směsí, premixů, koncentrátů a krmných specialit. Našimi zákazníky jsou malí i velcí zemědělci, kterým poskytujeme výživové koncepty zajišťující maximální zdraví zvířat a optimální výkon. Umožňujeme jim krmit každý den jejich drůbež, prasata, přežvýkavce a ryby. Investujeme do celého dodavatelského řetězce, abychom podpořili rozvoj zemědělského sektoru.

Hledáte skvělou firmu a práci v okolí? Pracujte pro De Heus! | Foto: De Heus a.s./archiv

Pro náš výrobní závod v Marefách u Bučovic hledáme nové kolegy na pozice Mistr výroby, Elektrikář, Pracovník nakládky a Skladník.

O všechny tyto pozice se mohou ucházet i absolventi učilišť či středních škol, které vše potřebné naučíme. Nemusejí tedy mít obavy, že neobstojí, protože ze školy neumí všechno. Nezáleží ani příliš na oboru studia kromě Elektrikářů, kde je nutné mít vystudovaný přímo obor elektrikář. Každému novému zaměstnanci je vždy přidělen zkušený kolega, který mu postupně ukáže vše, co se týká jeho konkrétní pozice, vysvětluje, radí a dělá mu průvodce během prvních měsíců ve firmě.

Nyní Vám blíže představím pozici Pracovník nakládky. Na této pozici se určitě nebudete nudit, protože od brzkých ranních hodin už Vám kolegové řidiči budou přistavovat svoje kamiony s komorovými cisternami pod expediční zásobníky, abyste je naložil/a. Děje se tak prakticky po celý den až do pozdních večerních hodin prostřednictvím počítače, kamer a vysílaček. Dva pracovníci, kteří se na této pozici střídají tak pokryjí časový úsek od cca 04:00 do 22:00. Naložení jednoho kamionu může trvat 15 až 45 minut podle toho o jaké krmivo se jedná a za celý den tak z De Heus odjede až 20 takto naložených kamionů k našim zákazníkům. Objemově jde o 500 tun krmiva/den. Pozice „Nakladače“, jak ji interně nazýváme, není fyzicky náročná a je vhodná pro ženy i muže. Potřebujete pouze uživatelskou znalost práce na počítači, schopnost komunikovat a vycházet s ostatními lidmi a chuť učit se nové věci. Nakladač je také odpovědný za to, že plocha pod expedičními zásobníky je vždy čistá a uklizená.

Mimo nakládání kamionů tato pozice obnáší příjem surovin a s tím spojené vážení aut včetně související administrativy. Opět se vše eviduje v počítači.

Rádi Vám vše ukážeme „naživo“, abyste měli ještě lepší a jasnější představu o tom, jak vše probíhá.

Na Vás pak bude rozhodnout se, zda je to ta pravá práce, kterou hledáte!