Hlinka Gretzky Cup 2023 se po dvou letech vrací na území Česka a Slovenska

Hlinka Gretzky Cup 2023 | Foto: Tereza Břeclav, příspěvková organizace

Tradiční letní mládežnický turnaj zaznamená v letošním roce už svůj 32. ročník. V břeclavské skupině se na přelomu července a srpna představí reprezentace Česka, Švédska, Německa a USA, účastníky skupiny v Trenčíně budou celky Slovenska, Švýcarska, Finska a Kanady.

Český národní tým do 18 let ještě před zahájením samotného turnaje odehraje v Břeclavi jedno přípravné utkání proti Kanadě. Svěřenci trenéra Davida Čermáka zahájí Hlinka Gretzky Cup v pondělí 31. 7. zápasem proti Spojeným státům americkým, o den později vyzvou Němce a ve středu Švédy. Turnaj se odehraje dle standartního klíče, kdy do semifinále a bojů medaile postoupí nejlepší dva týmy z obou skupin, třetí a čtvrté celky pak čekají zápasy o celkové 5. a 7. místo. Finále a souboj o bronz jsou na programu v sobotu 5. srpna.

Druhý nejprestižnější mezinárodní turnaj osmnáctiletých hokejistů po MS U18 Hlinka Gretzky Cup navazuje na Světový či Pacifický pohár, pořádaný od roku 1991. Od roku 1997 probíhá turnaj v České republice a na Slovensku, od roku 2004 nese jméno Ivana Hlinky. V roce 2018 přibylo v názvu jméno nejslavnějšího hokejisty planety Wayna Gretzkyho, v pořadatelství se s platností do roku 2024 střídají Česká republika se Slovenskem a Kanada.

Břeclav patří mezi tradiční pořadatelská města Hlinka Gretzky Cupu, slovenská část turnaje se v Trenčíně uskuteční vůbec poprvé. „Vážíme si toho, že tento turnaj můžeme spolupořádat na českém území a je pro nás velkým závazkem, jakou prestiž si za ty roky po celém světě vybudoval,“ říká generální sekretář Českého hokeje Jan Černý. „Dle dohody s Hockey Canada se ještě jeden ročník Hlinka Gretzky Cupu uskuteční příští rok v Kanadě, poté si musíme sednou společně se všemi účastnickými federacemi k jednomu stolu a vyhodnotit, jak pokračovat dál a jestli střídání pořadatelství ob rok se Severní Amerikou přineslo původně očekávaný efekt,“ dodal.

Nejčastějším vítězem turnaje je Kanada (23 prvenství), pětkrát zvítězilo Rusko, jednou Česko, Švédsko a USA. Česká osmnáctka, která vyhrála turnaj v roce 2016, na něm navíc obsadila osmkrát (1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2014, 2017) druhou a čtyřikrát (1999, 2000, 2003, 2013) třetí příčku. Obhájcem prvenství z posledního ročníku, který se uskutečnil v kanadském Red Deeru, jsou hokejisté Kanady. Čeští mladíci brali na loňském Hlinka Gretzky Cupu čtvrté místo.

Více informací najdou fanoušci na oficiální webu turnaje http://hlinkagretzkycup.cz/.