Hnutí ANO v Olomouci: Plníme sliby

Vše, co ostatní slibují, my dlouhodobě děláme. Sliby skutečně plníme. Zde je jen zlomek toho, co jsme za volební období splnili.

Primátor města Olomouce a lídr hnutí ANO 2011 Mirek Žbánek | Foto: archiv Mirka Žbánka