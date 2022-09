Do podzimních komunálních voleb jako svého lídra zvolila opravdovou osobnost – hokejovou legendu Václava Skuhravého. Rozhodli jsme se mu položit několik otázek.

Za svůj život jste toho stihl opravdu hodně. Byl jste trenér, hokejista, sportovec, kapitán, zastupitel a teď kandidujete jako jednička do komunálních voleb. Jaká z těch všech rolí je pro vás ta klíčová?

To je těžká otázka. Když to zjednoduším, tak všechno co jsem dělal, jsem se vždy snažil dělat naplno a s nadšením. Já osobně se teď ale nejvíc cítím být hlavně Karlovarákem. I když jsem se v Karlových Varech nenarodil, tak za těch dvacet let mi celé město i region opravdu přirostly k srdci.

Co vás na Karlových Varech a celém regionu nejvíce přitahuje?

Příroda. Málokteré krajské město má tak nádherné okolí jako právě Karlovy Vary. Lázeňské lesy, údolí Ohře a Teplé, a také Krušné hory doslova za rohem - to vše vnímám jako úžasné plusy, které si dlouholetí obyvatelé města možná ani neuvědomují. Navíc nabízí město a jeho okolí opravdu hodně prostoru pro sport a aktivní volný čas. Náš region a naše město jsou takové skryté klenoty a já si myslím, že mají opravdu hodně co nabídnout.

Pravděpodobně se objeví hlasy, že jste jen sportovní maskot, a že s politikou nemáte žádné zkušenosti. Jste na takové reakce připravený?

Politika není vždy čistá záležitost a já samozřejmě podobné výroky očekávám. Myslím si ale, že nejsem v politice úplný nováček, a co se týče obecně zapojení do veřejného dění, tak bych sám sebe troufl označit za zkušeného matadora. V karlovarském zastupitelstvu jsem od roku 2014, vyzkoušel jsem si roli opozičního i koaličního politika. Poslední volební období jsem i členem rady města. Kromě toho jsem také zastupitelem Karlovarského kraje. Tam všude jsem nasbíral dost zkušeností a upřímně si tedy nemyslím, že jsem nezkušený nováček.

Jak je možné, že se z profesionálního sportovce stane profesionální politik?

(směje se) No já hlavně pořád věřím, že nejsem profesionální politik. Vůbec se tak nevnímám. Jsem pořád sportovec, který se snaží udělat něco pro město a region, v kterém žije. Politika je často vnímaná jako špinavá věc. A osobně si myslím, že vrcholná politika taková opravdu velmi často je. Ale na komunální úrovni jde mnohem více než o politickou příslušnost o konkrétní projekty a konkrétní cesty, kterými jde změnit a hlavně zlepšit život lidem ve městě. A já jsem přesvědčený, že všem nám v Karlových Varech jde o to samé. Takže když napneme všechny síly, určitě se nám ta změna podaří.

Hnutí Karlovaráci se rozhodlo zvolit si vás do podzimních komunálních voleb jako svého lídra. Podle průzkumu agentury SANEP z března tohoto roku jsou Karlovaráci druhým nejsilnějším politickým subjektem. Jste připravený na možnost, že byste se stal primátorem?

Ano. Je v tom asi i ten můj sportovní duch. Já když do něčeho jdu, tak chci samozřejmě vždy vyhrát. Jinak to ve sportu ani nejde. Takže jsem rozhodně připraven usilovat i o funkci primátora. Samozřejmě vnímám, jak náročné je již teď skloubit politické, sportovní a volnočasové aktivity. Ale celý život jsem zvyklý využívat každý den na maximum, takže si s tím rozhodně poradím. Navíc si myslím, že za poslední volební období se nám podařilo opravdu velké množství projektů, které ukazují, že naši snahu myslíme vášně.

Co považujete vy osobně za největší politický úspěch v uplynulém volebním období?

Rozhodně je to systematická podpora sportu dětí a mládeže. Tam si myslím, že jsme odvedli opravdu velký kus práce. Naším cílem, respektive cílem našeho hnutí, bylo v co největší možné míře podpořit a zapojit děti do sportovních a pohybových aktivit. V dnešní době je každý nástroj, který děti dostane od počítačů ven důležitý a čím více dětí se bude věnovat sportu, tím zdravější budeme mít i dospělou populaci. Sportování ale podle mě, jak jsem zmínil už výše, není jen o zdravém těle, ale i o sportovním duchu a nějakých základních hodnotách fair play. Děti se díky sportu učí respektovat pravidla, překonávat překážky a hlavně být týmovými hráči. A já jsem rád, že v našem městě děláme maximum pro to, abychom děti ke sportu dostali.

V Karlových Varech se za poslední čtyři roky dokončila celá řada investičních projektů, ale byly spuštěny i projekty zaměřené čistě na zlepšení života ve městě pro široké spektrum skupin obyvatel. Mám teď na mysli například jízdné zdarma v hromadné dopravě. Jaký projekt udělal radost vám?

Je toho opravdu hodně, co se podařilo. Dokončili jsme rekonstrukci Sadové a Vřídelní kolonády, zahájili jsme úpravu náplavky u řeky Ohře. Brzy zahájíme rekonstrukci atletického stadionu v Tuhnicích. Na magistrátu města byl zřízen Senior point, dále jsme zahájili tradici nového kulturního léta, nastavili jsme spravedlivou podporu kultury a sportu, z důvodu bezpečnosti jsme provedli diagnostiku mostních konstrukcí a v neposlední řadě jsme v průběhu celých čtyř let připravovali různé projekty, bez kterých nemůžeme v investicích pokračovat

Co byste považoval za největší výzvu do dalšího volebního období?

Zastavení odlivu mladých lidí z našeho města a z regionu. To je naprostá základ pro to, aby se tady něco změnilo. Musíme vytvářet takové město, které bude atraktivní pro mladé rodiny, pro vysokoškoláky. Musíme stavět nové a dostupné bydlení, vytvářet kulturní prostředí pro mladší generace a snažit se myslet více na ty, kdo v našem městě bydlí a vytvářejí z Varů to, co jsou.

Tady se ale dostáváme trochu do začarovaného kruhu. S odlivem lidí klesají i příjmy města z rozpočtového určení daní. A tím pádem je i méně peněz na investice, tedy i na družstevní bydlení. Jak zefektivnit nakládání s veřejnými penězi? Máte na to jako hnutí nějaký recept?

Celý náš volební program je recept, jak udržet lidi ve městě, družstevní bydlení je pouze jeden z nástrojů. Situace v ekonomice měst je a bude velmi složitá, zvláště dnes, kdy se vše zdražuje. Musíme být schopni udržet jak fungování města, tak i zajistit jeho rozvoj. A pokud to půjde, v co největší míře podpořit soukromé investory. Další možností je i nadále aktivně vyhledávat všechny možné dotační programy. V neposlední řadě bude zapotřebí vyvinout tlak na stát ohledně úpravy rozpočtového určení daní.

Dokážete ve stručnosti říct, proč volit právě Karlovaráky?

Na komunální úrovni jde mnohem více než o politickou příslušnost o konkrétní projekty a konkrétní cesty, kterými jde změnit a hlavně zlepšit život lidem ve městě. Jsem přesvědčený, že všem nám v Karlových Varech jde o to samé. A my jsme za poslední volební období prokázali, že naši snahu myslíme vážně.

