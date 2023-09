Přístroje nové generace, moderní vybavení, novinky v léčebných postupech či chystaná nákladná rekonstrukce operačních sálů. Nemocnice TGM Hodonín má našlápnuto k tomu, aby se pro své pacienty stala v příštích letech atraktivním zdravotnickým pracovištěm. Navíc se nyní nově zařadila k tzv. Regionálním onkologickým centrům. Kvalitní léčba pacientů tak již nebude doménou pouze velkých center, ale přesune se přímo do regionů.

Rázová vlna | Foto: Nemocnice TGM Hodonín/archiv

Fokusovaná rázová vlna zacílí přesně na bolavé místo

Patní ostruha, tenisový a oštěpářský loket, poranění svalů, pomalu se hojící zlomeniny či bolesti ramene. To jsou nejčastější indikace, které umí léčit tzv. rázová vlna. Rehabilitační oddělení se léčbou onemocnění pohybového aparátu s její pomocí věnuje od roku 2010, nyní však zakoupila novinku. Vedle radiální rázové vlny nabízí totiž od června svým pacientům i fokusovanou rázovou vlnu od švýcarské firmy STORZ MEDICAL, která patří k světovým lídrům.

V regionu pracuje rázových vln několik, hodonínská nemocnice je však jediným pracovištěm, které disponuje oběma typy. Ty se vzájemně vhodně doplňují, navíc jsou ale „upgradované“ o ultrazvukový přístroj s monitorem určeným k přesnému zacílení vlny, a to včetně vyhodnocení účinnosti léčby. Mezi oběma systémy jsou ovšem výrazné rozdíly. „Fokusovaná vlna vzniká na elektromagnetickém principu a je přesně cílená do postižení oblasti. Vlna se nerozbíhá a dosahuje hloubky až 12 centimetrů. Aplikace je nehlučná a především minimálně bolestivá. Celá procedura trvá navíc jen několik minut a na rozdíl od radiální vlny stačí 3 až 4 aplikace. Účinnost léčby se přitom pohybuje kolem 80 procent,“ shrnuje největší přínosy novinky primář rehabilitačního oddělení MUDr. Vladimír Kaprál. Jednorázová aplikace stojí 600 korun. Tím ale dobré zprávy pro pacienty nekončí. Hodonínská nemocnice se totiž zapojila do výzvy EU „REACT“. Díky tomu získala nedávno 150 milionů korun na obměnu a modernizaci přístrojového vybavení jednotlivých oddělení. Zařízení se tak postupně stává špičkovým moderním pracovištěm, nabízejícím celou škálu moderních vyšetření a léčebných postupů. Nedávno například nemocnice uvedla do provozu operačních sálů přístroje nové generace, konkrétně dva špičkové RTG přístroje s pojízdným C-ramenem za více než 7,2 milionu korun. Předností rentgenů je vysoké rozlišení a výborné manévrovací schopnosti, a to při použití co nejnižší dávky záření. Díky tomu se tak zvýší i bezpečnost pro pacienty.

„Po chystané nákladné rekonstrukci operačních sálů budou moci hodonínští lékaři při operacích využívat nejnovější přístroje: dva anesteziologické, dvě laparoskopické věže, multifunkční systém, artroskopickou věž či videorektoskop,“ vyjmenoval ředitel NTGM Hodonín Jiří Koliba.

Více na https://www.nemho.cz/…rmy

Revoluce v péči o onkologické pacienty. Kvalitní léčba se z velkých center přesunuje přímo za nimi

Stane se tak díky Regionálním onkologickým centrům. Nově se jedním z nich nyní stala také hodonínská nemocnice. Ta přitom v péči o onkologické pacienty není žádným nováčkem. Spolupracuje totiž dlouhodobě s Fakultní nemocnicí Brno a Masarykovým onkologickým ústavem, tedy nejlépe hodnocenými onkologickými centry v ČR. Provozuje Onkologický stacionář, v oblasti chirurgické operativy se specializuje na nádory zažívacího traktu. Navíc ročně připraví téměř 4 tisíce chemoterapií pro potřeby NTGM, ale i kyjovské a břeclavské nemocnice. Chystá se také rozšířit stávající chemoterapeutický stacionář, na podzim pak zahájí cílenou biologickou léčbu. V čem ale vlastně spočívá hlavní výhoda přesunu centrové péče o onkologické pacienty do regionů? "Půjde o její lepší dostupnost. Skončí tak dlouhodobé dojíždění pacientů do vzdálených center, kdy se inovativními postupy budou léčit doma. U lékařů, s nimiž mají často úzké vztahy," přiblížil ředitel NTGM Jiří Koliba.

ARO, primářka MUDr. KudláčováZdroj: Nemocnice TGM Hodonín/archiv

ARO slaví! Jedno z klíčových oddělení Nemocnice TGM Hodonín - Anesteziologicko-resuscitační - oslavilo 1. srpna půlkulatiny. Je mu už 45 let. Tvář oddělení, kde se dnes a denně bojuje o životy a zdraví pacientů po selhání životních funkcí, těžkých operacích, nehodách, sepsích či úrazech, se za tu dobu značně proměnila. "Dnes jde o špičkové moderní pracoviště. Kromě slušného dispozičního uspořádání oddělení, kvalitní ventilační techniky i ostatního přístrojového vybavení máme i velmi spolehlivý a pracovitý tým sester a ošetřovatelek, který je v péči o každého jednotlivého pacienta velmi důležitý. Tým je odborně na výši a mohu se na něj maximálně spolehnout," vyzvedává primářka ARO Marcela Kudláčová. V říjnu 2003 se oddělení přestěhovalo do nově postaveného traktu v blízkosti operačních sálů a chirurgické JIP, kde působí dodnes.