S obměněným, ale posíleným kádrem a chutí posunout výsledky klubu zase o krok výše vstoupili do nové extraligové sezony hokejisté Vítkovic. „Chtěli bychom udělat ten krok navíc, což znamená postoupit ze čtvrtfinále do semifinále,“ hlásí sportovní ředitel Roman Šimíček.

Nová sezona odstartovala v pátek 16. září, Vítkovičtí se poprvé domácímu publiku představili v neděli v duelu s Plzní.

Do extraligového ročníku tradiční ostravský účastník vstoupil s vysokými ambicemi. „Tak jak tady ve Vítkovicích jsme, tak jsme se všichni hodně snažili udělat co možná nejlepší a nejkvalitnější kádr. A tak samozřejmě i ta očekávání z naší strany bude vyšší, než bylo loni. Já už jsem to říkal před dvěma lety, pak loni, říkám to i letos: vždy se chceme o krok zlepšit,“ prohlásil před úvodním zápasem sportovní ředitel a bývalý vynikající hráč i kapitán Vítkovic Roman Šimíček.

Poprvé po dlouhé době zazněla konkrétní meta, které modro-bílí chtějí dosáhnout. „Je to přání, ale je to i závazek. Víme, že si tím možná vytváříme sami na sebe velký tlak, ale bez toho to nejde. Naše přání jsou taková, chceme se posunout o krok dále. A já věřím, že se nám to povede. Kádr je za nás kvalitní.“

Vítkovičtí za cenu navýšení rozpočtu udrželi více méně stejný kádr, s jakým bojovali v minulé sezoně, navíc se jim podařilo přivést největší zahraniční hvězdu české extraligy, amerického kanonýra Petera Muellera. „Samozřejmě je to zase díky partnerům, kteří navýšili své peníze. Díky tomu jsme mohli udělat to, co jsme udělali, že jsme angažovali Petera Muellera, že jsme dokázali udržet Bukartse. A jsme za to rádi, protože když jsme tyto dva viděli na ledě, tak ta chemie mezi nimi byla,“ připomenul Šimíček.

Slova sportovního ředitele o semifinálových ambicích potvrdil i hlavní trenér Miloš Holaň. Jeho tým byl v přípravě velice úspěšný, ale sám kouč význam letních vítězství nepřeceňoval. „Musíme zůstat pokorní. Čeká nás ještě hodně těžké práce v sezoně. Proto jsme za přípravou, byť úspěšnou, udělali tlustou čáru.“

Novým kapitánem mužstva je zkušený odchovanec Lukáš Krenželok. Ten převzal kapitánské céčko po Romanu Polákovi, jež po minulé sezoně ukončil hráčskou kariéru. „Když si budeme hrát na hvězdy a nehvězdy, tak nemůžeme dojít daleko. Musíme být jedna parta. Zažil jsem už vítězné sezony a tam to přesně takhle bylo nastavené,“ poodhalil jeden z hlavních základů úspěchu.

Fanoušci Vítkovic jsou samozřejmě v očekávání. Ostravský klub navzdory ne zrovna příznivé obecně-společenské hospodářské situaci udrželi cenovou politiku na velmi příjemné a hlavně příznivé úrovni. Permanentky jsou fakticky jedny z nejlevnějších v extralize a obdobně je to se vstupenkami do komfortního ostravského paláce, který má pouze místa k sezení a hostil už dvakrát mistrovství světa v ledním hokeji. Podpora diváků, to je to, co modro-bílí rovněž velice potřebují. „Ano, každý jeden divák, který přijde do hlediště, tak je také vlastně náš partner, který podpoří vítkovický hokej. Proto jsme rádi za každého fandu, který si koupí permici, nebo potom v sezoně vstupenku na zápas. Bez lidí v hledišti, bez fanoušků, to taky nejde. Proto chceme, aby si lidé co nejvíce kupovali permice, lístky. Moc si přejeme, aby bylo co nejvíce lidí na hokeji. A my je budeme bavit. I ze strany fanoušků je to, že budou na nás chodit a vracet se do haly a fandit nám, nějaká podpora nám, vítkovickému hokeji a my jsme za to vděční.“

