Budoucnost české pobočky firmy v Čížkovicích na Litoměřicku v rozhovoru přiblížil Miroslav Kratochvíl, předseda představenstva a generální ředitel Holcim Česko. Mezinárodní skupina Holcim je globálním lídrem v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešení. S udržitelností v jádru své strategie se Holcim postupně stává společností s nulovou produkcí oxidu uhličitého. Jako světový lídr je hnací silou cirkulární ekonomiky, aby bylo možné stavět lépe s nižším dopadem na životní prostředí. Portfolio společnosti Holcim tvoří čtyři obchodní segmenty: cement, transportbeton, kamenivo a řešení a produkty.

Miroslav Kratochvíl, předseda představenstva a generální ředitel Holcim Česko. | Foto: Zadavatel inzerce

Investujete do zvýšení podílu výroby ekologických zelených cementů. Můžete přiblížit jeho výhody?

Ekologický cement výrazně snižuje uhlíkovou stopu, to znamená, že při jeho výrobě vzniká výrazně méně emisí CO2. Pohledem stavebníka se nic výrazně nemění, protože má stejné parametry jako klasický cement. Nové typy cementů splňují platné evropské normy a naši zákazníci jsou již od počátku do vývoje vtaženi. Tento aspekt je pro nás velmi důležitý, protože pozorování a doporučení zákazníků jsou pro nás hodnotné vstupy. Zjednodušeně řečeno, zaměřujeme se tedy na to, aby výroba byla ekologičtější.

Zmínil jste uhlíkovou neutralitu. Jaké máte v této oblasti závazky do budoucnosti?

V roce 2050 chceme být jako skupina, potažmo Holcim Česko uhlíkově neutrální. Nevýhodou „cementařiny“ jsou emise pocházející z chemického procesu jako takového, pro nás je tedy finální řešení ukládání nebo využívání CO2.

Jaké máte konkrétní vize na téma ekonomické udržitelnosti?

Tato otázka je poměrně široká a má několik rovin. Má práce není o dosažení výsledku letošního či příštího roku, můj horizont je pět let a dále. Ekonomickou udržitelnost vidím zatím zastřeně, jelikož je zde hodně neznámých. Pokud budeme vycházet z předpokladu, že cement se bude používat i za 10, 20 let, tak je pro náš průmysl asi nejdůležitějším aspektem ukládání nebo využití CO2. My víme jak na to, ale chybí nám širší politická podpora a směřování České republiky. V porovnání s našimi sousedy jako jsou Polsko či Německo jsme s podporou dekarbonizace průmyslu pozadu.

V Čížkovicích tedy konkrétně snižujeme uhlíkovou stopu při výpalu slínku (hlavní suroviny pro výrobu cementu), kde v tuto chvíli používáme 97 procent alternativních paliv s výrazným podílem biomasy, jejíž podíl chceme zvyšovat. Dalším možným směrem snižování emisí je využívání alternativních materiálů, které jsou již dekarbonizované nebo mají zásadně nižší uhlíkovou stopu. Ať už jsou to kalcinované jíly, struska, stavební materiál z demolicí, nebo další materiály převážně z průmyslu, kde jimi nahradíme surovinu z lomu, kterou musíme vypálit a dekarbonizovat.

Jak lze promítnout ekologii do stavebnictví, případně výrobních technologií?

Jde to jako v každém jiném oboru. Vždy se jedná o ekonomickou stránku dané investice a dostupnost technologií. To, co před lety ještě nedávalo ekonomicky smysl, dnes při extrémním nárůstu cen energií a ceny CO2 povolenky schvalujeme. Těžíme z toho, že jsme součástí velké mezinárodní skupiny s obrovským množstvím zkušeností, které napříč společností sdílíme.

Obecně lze ekologii řešit maximálním využíváním zdrojů - cirkularitou. Samozřejmě to nelze donekonečna, ale rozhodně zde máme velký prostor. Již řadu let používáme místo fosilních paliva alternativní. Nyní pracujeme na využití materiálu z demolic a připravujeme pro náš trh první cement, který v sobě bude mít tento prvek recyklace. V rámci našeho výrobního procesu, který je poměrně energeticky náročný, pracujeme třeba na projektu využití odpadního tepla na výrobu elektrické energie. Dalším krokem je zrekultivovaný lom, kde v tuto chvíli uvažujeme nad fotovoltaikou. Jde o blízkou budoucnost v horizontu několika let.

Co případně můžete vzkázat lidem, kteří společnost vnímají jako znečišťovatele životního prostředí?

Využíváme nejmodernější dostupné technologie a splňujeme veškeré stále se zpřísňující emisní limity. I tak s našimi sousedy občas komunikujeme ohledně nenadálých událostí či jejich pozorování. Jde o dva pohledy. Jeden je globální životní prostředí a naše emise, kde největší podíl je CO2. Z každé tuny vyrobeného cementu nyní vyprodukujeme přes 400 kilogramů CO2. Druhý aspekt je pohled okolních obcí a našich nejbližších sousedů, které neovlivňuje CO2, jež končí v ovzduší, ale naše výroba jako taková – tedy kamionová doprava, občasné prášení či hluk. Na tom pracujeme a v tuto chvíli investujeme do stavby nového slínkového sila, což je meziprodukt na výrobu cementu, v řádu 350 milionů korun. Tato novinka významně sníží prašnost i hlučnost.

S okolními obcemi jste tedy v kontaktu?

Ohledně našeho vlivu na nejbližší okolí se snažíme být dobrým sousedem. Jsme v pravidelném kontaktu s osmi obcemi. Řekl bych, že vzájemné vztahy jsou nadstandardní. Snažíme se jim vycházet vstříc, vše je o komunikaci. Zároveň finančně podporujeme aktivity obcí a regionu, dáváme práci jejich obyvatelům. Máme zde 150 kmenových zaměstnanců, 80 procent jich je z nejbližšího okolí. Dalších 150 lidí pro nás pracuje v dodavatelských firmách ze zdejšího regionu.

Holcim rovněž zpracovává stavební demoliční materiál. Jaké to má výhody?

Jde o nový trend. Neotvírají se totiž nové těžební kapacity, lomy. Nabízí se tedy otázka, jak využít materiál, který už byl jednou použitý. My se k této iniciativě připojujeme a dokážeme využít stavební demoliční materiál jak při výrobě cementu, tak při výrobě slínku. Výhodou je snížení produkce CO2, protože ten materiál je už dekarbonizovaný. Právě k dekarbonizaci se hlásí velcí světoví výrobci cementu, kteří si uvědomují jaký dopad má naše podnikání na planetu.

Jak vnímáte změnu obchodní značky Lafarge na Holcim a její kompletní rebranding?

Rebrandingem jsme se mnohem více sladili s mateřskou firmou. Připojili jsme se tím nejen vizuálně, ale i svými aktivitami k naší skupině, která to myslí s udržitelností a cirkulární ekonomikou opravdu vážně. Budete se divit, ale přechod na značku Holcim měl i interní dopad. Díky masivní rebrandingové komunikaci si zaměstnanci uvědomili, čeho jsme součástí a jakým jdeme směrem. Vnímám to tedy jako pozitivní změnu. Jde o posílení naší značky a můžeme využívat společné marketingové a komunikační aktivity.

Jaké postavení mají Čížkovice ve skupině Holcim?

Jsme významnou, stabilní cementárnou v regionu střední Evropy. Jsme připraveni růst i do jiných segmentů podnikání, hlavně do segmentu, kterému v Holcimu říkáme řešení a produkty. Nechci mluvit jen o Čížkovicích, ale o Holcimu v České republice. Připravujeme proto další aktivity, aby firma náš „otisk“ v Česku zvětšila.

Kde vidíte společnost Holcim v budoucnosti?

Je zde stabilní firma. Cementárna vyrábí cementy podle nejnovějších evropských norem, je udržitelná a plně dekarbonizovaná. Holcim Česko působí v segmentu řešení a produktů, který nám činí 30-40 procent našeho celkového obratu.

