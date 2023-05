Služba Homesharing, sdílená péče o děti s postižením, bude dostupná rodinám s dětmi s postižením na území Místní akční skupiny Pošumaví.

Služba Homesharing, sdílená péče o děti s postižením, se díky podpoře MAS Pošumaví rozšíří i na Klatovsko. | Foto: MAS Pošumaví

Historie homesharingu v České republice je poměrně krátká. V roce 2017 se jako první v ČR inspirovala irským modelem této komunitní péče organizace Děti úplňku. V současné době poskytuje u nás tuto službu přibližně 10 organizací a další se na její poskytování připravují. Vzhledem k tomu, že v celém Plzeňském kraji zatím služba není dostupná a obecně je zde nedostatek podobných služeb pro rodiny s dětmi s postižením, rozhodla se Místní akční skupina Pošumaví podpořit vznik homesharingu na svém území.

Homesharing lze definovat jako sdílenou péči o dítě s postižením, kdy na jedné straně stojí rodina s dítětem a na straně druhé hostitelská rodina, která pomáhá s péčí o dítě tím, že si ho pravidelně bere k sobě domů. Hostitelské rodiny se starají o dítě v rámci svého volného času. Hostitelem se může stát kdokoliv, kdo má chuť a čas věnovat svůj čas druhým, jednotlivec i rodina. V rámci přípravy projdou postupně vstupními pohovory, vzděláváním a podporou zaštiťující organizace. Pro hostitele jde o příležitost posílit schopnost empatie, tolerance, zažít pocit prospěšnosti a obohacení svého života.

Cílovou skupinou této služby jsou nejčastěji děti s mentálním či kombinovaným postižením do 18 let věku. Sdílenou péčí děti získávají životní zkušenosti v novém prostředí, novou síť vztahů a vlastní svět bez rodičů. Pro jejich rodiče znamená homesharing možnost odpočinout si od náročné každodenní péče, zařídit si běžné věci, uvědomit si, že na to nejsou sami.

Za účelem realizace homesharingu na území MAS Pošumaví se od února letošního roku schází tým složený z odborníků na ranou péči, speciálního pedagoga, lektora a sociálních pracovníků. Společně pracují na strategii rozvoje, propagaci a PR aktivitách. Náborová kampaň začne na podzim tohoto roku a jejím cílem bude oslovení široké veřejnosti a získání potencionálních hostitelů ke spolupráci. Současně budou osloveny také rodiny s dětmi s postižením, které by o službu měly zájem.

Odborným garantem homesharingu na území MAS Pošumaví je nezisková organizace Modrý kos, z.s. Vznikla v roce 2021, letos spojila své síly s MAS Pošumaví a po odborné stránce dohlíží na realizaci homesharingu v rámci projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví financovaného z programu OPZ+.

Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat koordinátorku týmu Bc. Janu Javorskou, tel: 724 158 377, nebo koordinátorku projektu Ing. Marii Homolkovou, tel: 724 503 952.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.masposumavi.cz/opz/.

Zdroj: MAS Pošumaví