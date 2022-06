Anglický park vybízí k procházkám. Výstava v muzeu prezentuje největší mineralogickou sbírku horního Pootaví.

Anglický park Ostrov v Horažďovicích | Foto: archiv Město Horažďovice

Anglický park Ostrov

Anglický park vybudovaný roku 1868 podle projektu architekta Bedřicha Wunschera obtéká řeka Otava a Mlýnská stoka. Kromě řady vzrostlé zeleně zde naleznete památné stromy, jejichž stáří je odhadováno na 250-300 let, nebo rozsáhlé luční trávníky. Rekreační oblast má rozlohu cca 17,5 ha.

V červenci 2021 byl park obohacen o Království zvířátek – dřevěnou stezku nejen pro děti. Umístěno je zde 10 zvířátek a celý pěší okruh uzavírá dřevěný trůn se znakem města Horažďovice. Dřevěná stezka byla částečně pořízena z dotace Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021.

V letošním roce přibyly až téměř na špičce Ostrova ještě dvě další sochy. Jedna symbolizuje moudrost a zkušenost stáří a druhá zasněnost a nevinnost mládí. Ale každý z nás máme svoji představivost. Přijďte se podívat na vlastní oči.

Anglický park Ostrov v HoražďovicíchZdroj: archiv Město Horažďovice

Myslí a kladivem – nová stálá expozice v Městském muzeu Horažďovice

Městské muzeum Horažďovice připravilo na letošní sezónu novou expozici mineralogie, hornictví, zlata a otavských pere pod názvem „Myslí a kladivem“. Návštěvníkům nabízí pravděpodobně největší sbírku zlata vyrýžovaného na Otavě, otavské perly, nebo těžbu zlata a stříbra od vrcholného středověku po těžbu uranové rudy v době nedávné. A především prezentuje největší mineralogickou sbírku horního Pootaví.

V pěti místnostech byly ze čtyř tun betonu vytvořeny vitríny, v nichž je umístěno přes 1500 mineralogických ukázek z 38 lokalit horního Pootaví, a na 150 dalších exponátů. Navštívíte uranový důl a prohlédnete si model dolu stříbrného z roku 1534, kde pracuje několik desítek havířů… Svou krásou vás uchvátí křemenná krystalová dutina, volně zrekonstruovaná tak, jak ji nalezl její objevitel. Místnost s diorámou Otavy vám nabídne cennosti – zlatinky ze 7 lokalit, perlorodky, kdysi v Horažďovicích chované, i perly, které se v nich nalézaly.

Nová stálá expozice v Městském muzeu v Horažďovicích pod názvem Myslí a kladivemZdroj: archiv Městské muzeum Horažďovice

Expozici můžete navštívit po celý rok, je přístupná v zámeckém areálu v Horažďovicích každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin, v hlavní turistické sezóně od června do září až do 17 hodin. V jejím těsném sousedství se nachází i stálá expozice „Diagnóza krystal“, tvořená alpskými minerály ze soukromé sbírky pana Aleše Červeného.

Většinu exponátů nalezl, přepravil a k vystavení přichystal kurátor horažďovického muzea, pan Aleš Červený. Danému oboru se věnuje v regionu již od dětství, od roku 1996 pravidelně jezdí za minerály i do Alp. Je autorem mnoha odborných článků a v roce 2012 vydal knihu „Minerály horního Pootaví“, jejíž doplněné 2. vydání v současnosti připravuje. V Městském muzeu v Horažďovicích vytvořil regionální mineralogickou sbírku „Podmanivá krása nerostů Horažďovicka“. Přípravě nové expozice „Myslí a kladivem“ věnoval spolu s ostatními kolegy více než půl roku.

„Uvidíte unikátní ukončené sloupce černého skorylu ze Sušice, velké až 15 cm. Nádherné světlé, dlouze prizmatické křišťály a světlé záhnědy z Horažďovic i fialové ametysty ze Stohlavce. Černé a fialové dipyramidy spinelu z Krt nebo oranžový klinohumit z Rabí. Prostě poklady horního Pootaví shromážděné na jednom místě“ uvedl o nejzajímavějších exponátech A. Červený.

Projekt vznikl ve spolupráci s Národním muzeem a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Za Městské muzeum Horažďovice

PhDr. Zdeněk Polanský

Kontakt na Městské muzeum Horažďovice:

tel.: 371 430 630 – 634

e-mail: muzeum@muzeumhd.cz

web: www.muzeumhd.cz