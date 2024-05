Při únavě a křečích je dobré doplnit hořčík. Vybírejte ho podle toho, co přesně má v těle podpořit.

Foto: PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.

Při únavě, stresu, nespavosti, bolestech hlavy nebo křečích v končetinách je obvyklým doporučením doplnit hořčík. V běžné stravě je ho ale čím dál míň. A v nabídce volně prodejných léčivých přípravků naopak čím dál víc. Vyplatí se něco o hořčíku vědět a podle toho vybrat vhodnou formu. Odborníci z největší lékárny na českém internetu Lékárna.cz poradí, co se vyplatí sledovat.



„Češi konzervativně nakupují hlavně tu nejznámější, ale bohužel i méně vstřebatelnou a méně účinnou anorganickou formu, a to oxid hořečnatý. V naší online poradně ale zákazníkům doporučujeme vybírat si formu hořčíku podle toho, jaký benefit pro organismus očekávají,“ říká Mgr. Ondřej Pleskot, lékárník z Lékárna.cz. Podle něj jsou lépe vstřebatelné verze bisglycinát, malát či citrát. Při užívání hůře vstřebatelné formy totiž tělo jinak většinu hořčíku vyloučí bez užitku. Odborníci z Lékárna.cz při koupi zákazníkům vždy doporučují řídit se při užívání hlavně tím, co má hořčík v těle podpořit.



Zmírněte nespavost, deprese i křeče v nohách

Doplňování hořčíku je podle lékárníka pro průměrného člověka téměř vždy přínosem. Pokud vás trápí nespavost, deprese, nebo stres, tak ideální je volba magnesia ve formě glycinát, nebo bisglycinát. „Poskytuje skvělou vstřebatelnost a díky glycinu zlepšuje kvalitu spánku při večerním použití,“ vysvětluje O. Pleskot. Bisglycinát má podle něj uklidňující vlastnosti, může podpořit léčbu úzkosti a pomáhá i při křečích.



Dejte únavě sbohem a podpořte svou vitalitu

Pokud naopak potřebuje člověk řešit únavu a málo energie, pak je vhodnou formou magnesium malát, který má energizující účinek. Významné benefity má také magnesium citrát. Poskytuje dobrý poměr vstřebatelnosti a příznivé ceny, je tedy vhodný pro lidi, kteří chtějí hořčík obecně doplnit bez dalšího specifického účinku. Ve vyšších dávkách může ale některým zákazníkům vyvolat laxativní účinky. U zákazníků oblíbený a známý oxid hořečnatý má společně s uhličitanem hořečnatým a síranem hořečnatým, známým jako epsomská sůl, podle farmaceuta nižší vstřebatelnost, a tedy i menší benefit pro organismus.

Hořčík užívejte jenom s jídlem

„Při dávkování je vždy důležité dívat se na obsah čistého magnézia v produktu,“ upozorňuje Pleskot. Průměrná dávka by měla být 320 mg pro ženy, 420 mg pro muže. Hořčík je vhodné užívat s jídlem, pro případ, že by dráždil žaludek, nebo střeva. Pilulka, prášek či tekutina jsou pak už jen o tom, co uživateli lépe vyhovuje. Odborníci ale doporučují s hořčíkem užívat také vitamin D a vitamin B6, pro zvýšení jeho vstřebávání.

Co jste o hořčíku nevěděli

● Odborníci z online poradny Lékárna.cz doporučují z velkého portfolia volně prodejných produktů také organické formy hořčíku - bisglycinát, malát, citrát.

● Mezi méně vstřebatelné (anorganické formy) patří oxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý a síran hořečnatý známý jako epsomská sůl.

● Jak organické, tak anorganické formy mají na lidské zdraví pozitivní, ale rozdílné účinky.

● Při poruchách ledvin je nezbytné konzultovat užívání hořčíku s lékařem.

Na www.lekarna.cz vám rádi pomůžeme se zdravím: poradíme s výběrem produktů, nabídneme služby zdravotní péče. Tým lékárníků je dostupný online i vám, samozřejmostí je diskrétnost, empatie a vstřícnost k individuálním potřebám. Máme 25 let zkušeností a přejeme si, abyste se cítili dobře.