Víme, jak o třetinu snížit náklady za energie.

Foto: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Letošní počasí si s námi neuvěřitelně zahrává. Dlouhá vytrvalá zima, pak tropické teploty.

Na takové změny nejsou připravena naše obydlí. Za letních veder se střecha rozpálí a v horním patře se nedá spát. Stropem prostupuje teplo do obytných prostor. V zimě je zde naopak chladno, protože teplý vzduch v místnosti stoupá ke stropu a hledá skulinky, kudy by unikl ven.

Abychom si doma uchovali tepelnou pohodu, budeme muset v zimě více topit a v létě klimatizovat. To povede k velkému nárůstu výdajů za energie.

Opravdu se nenajde způsob, jak je udržet ve snesitelných mezích? Jistěže najde.

Systém MAGMARELAXZdroj: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Situace se zdá být neřešitelná

Existuje nějaké východisko? Ano. Nejlepším řešením je zateplit střechu, to znamená kvalitně tepelně izolovat strop posledního patra.

Tepelná izolace složitých nepřístupných střech je často tvrdým odborným oříškem. Je třeba minimálně zasahovat do konstrukce a zároveň zajistit dostatečnou vrstvu izolace i v nepřístupných místech. Mezi konstrukce lehčí patří vazníkové střechy. Zde není možné účinně rozprostřít vrstvu tepelné izolace z rohoží kvůli špatnému přístupu a složitosti dřevěných prvků. Jestliže ale použijeme systém foukané minerální vlny MAGMARELAX®, jsme schopni i takto složitou střechu účinně zateplit během několika hodin práce.

Střechy bytových domů mají zpravidla konstrukce vhodné k dodatečnému zateplení. Lze tak s úspěchem využít nízkonákladového opatření – dodatečné izolace minerální vlnou MAGMARELAX®. To zajistí výrazné snížení nákladů za vytápění a to rychle, bez velkých zásahů do konstrukce. Návratnost zateplení stropu domu je rychlá a je jedním z nejvýhodnějších kroků v úspoře energie.

Jestliže máte nepřístupnou plochou střechu s vyšším sklonem, tzv. pultovou střechu, doporučujeme vytvořit do ní vstupní otvor. Jedná se o osazení vikýře a tím zajištění revizního vstupu do prostoru střechy. Pokud si majitel toto zajistí, jednak může kdykoli izolovat, a navíc může v prostoru provést opravy nebo kontroly a zásahy, se kterými by byl bez možnosti vstupu problém. Třeba uhnízdění ptactva, vos, sršňů a podobně.

Mezi opravdu nepřístupné konstrukce patří dvouplášťové střechy panelových domů. Tady bývá nutno vytvořit vstupní otvory do prostoru střechy. Často přijde ke slovu i diamantový brusný kotouč. To, když je třeba vyříznout otvor v betonovém panelu. Řešení pneumatickou foukanou izolací MAGMARELAX® je často jediná účinná možnost, jak prostor zateplit. Pokud bychom totiž izolovali horní plášť, hrozí riziko, že izolace nebude fungovat, protože teplo uteče prázdnou dutinou ještě dříve, než narazí na novou vrstvu izolace.

Nová pochůzí podlaha s minerální izolacíZdroj: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Izolace stropu se nejčastěji provádí foukáním do půdních meziprostor nebo do dutin. Tudy totiž z obytných místností uniká třetina tepla. Teplý vzduch je lehčí než studený a stoupá ke stropu vytápěných místností. Většinou si najde skulinky a proudí bez užitku na půdu. Nafoukáním izolace se utěsní i ty nejmenší skuliny a otvory. Vlastní aplikace čedičové vaty MAGMARELAX® je velmi jednoduchá. Hadicí se ze speciálního přístroje, který je umístěn na nákladním voze, žene materiál do izolovaného prostoru. To vše za běžného provozu domácnosti. Není ani třeba příliš vyklízet půdu. Pracovníci nenadělají nepořádek a jsou s prací hotovi během několika hodin.

Stropní systém MAGMARELAX® je ideálním způsobem izolace podlahy na půdách rodinných domků i obytných domů. Systém je především lehký, přesný, variabilní a vysoce únosný.

To zajišťuje nášlapná vrstva z OSB desek na pero a drážku. Má skvělé tepelně izolační vlastnosti a vyhoví tak požadavkům na žádost o dotace. Je také rychle dostupný, konstrukce je hotova za jeden den. A konečně je tato izolace podlahy finančně nenáročná.

Díky nové zateplené podlaze podlahy půdy můžete podkroví využívat na tradiční i netradičním způsoby, např. nový pokoj.

Auto, z kterého je minerální izolace MAGMARELAX poháněna do domuZdroj: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Na nic nečekejte!

Objednejte si ještě dnes nezávaznou schůzku s naší obchodním poradcem a zjistěte, co můžete udělat pro váš dům. Komfort bydlení oceníte v létě i v zimě. S foukanou minerální izolací MAGMARELAX® v létě zamezíte pronikání tepla z rozpálených střech dovnitř domu a v zimě si udržíte pěkně teplo. Ročně ušetříte i desítky tisíc korun.



Více informací najdete na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.