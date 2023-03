Hořký ležák Josef 11,5 % uvedl pivovar Litovel na trh loni a od té doby zaznamenává ohromný úspěch.

Hořký ležák Litovel Josef 11,5% | Foto: Pivovar Litovel

Původní myšlenku, čepovat ležák jen v restauracích, rychle přebil enormní zájem zákazníků. Pivovar Litovel proto začal Josefa 11,5 % koncem roku 2022 nabízet i v lahvích. Letos Josef 11,5 % slaví první narozeniny a prodalo se už více než 1 500 000 půllitrů.

Jak se zrodil příběh excelentně hořkého Josefa 11,5 % Po velkém úspěchu v restauracích se hořký ležák Josef 11,5% začal stáčet i do lahví!Zdroj: Pivovar Litovel

Světlý hořký ležák Litovel Josef 11,5% je uvařený na počest zakladatele litovelského pivovaru Josefa Svozila. Sládek Petr Kostelecký ho uvařil podle tradičních postupů s dvojitou dávkou chmele na závěr chmelovaru, díky které dosáhl výrazně lahodné hořkosti. Tradice vaření piva v Litovli je dlouhá a pivovarské řemeslo se dědí z generace na generaci. Stejně tak to bylo i u Josefa 11,5 %. „Inspirace pro přípravu tohoto výjimečného piva se zrodila při výběru chmele přímo na chmelnici. Byli jsme se sládkem Petrem Kosteleckým na chmelnici a vzpomněli jsme si na Josefa Svozila, který patřil mezi pěstitele chmele na Hané a byl také velký průkopník a inovátor. A na místě jsme se domluvili, že uvaříme silně chmelený ležák s výraznou hořkostí na jeho počest,“ vysvětluje emeritní sládek Miroslav Koutek, co bylo inspirací k originální receptuře a dodává:“ Světlý ležák má 32 jednotek hořkosti IBU, tedy přesně tolik, kolik let měl Josef Svozil při založení první chmelnice.“

Suroviny, technologie a výsledná chuť Josefa 11,5 %

Hořký ležák Josef 11,5% je v dokonalé harmonii pivovarského řemesla a těch nejlepších surovin – chmel z tršické oblasti, slad z úrodné Hané a voda z chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Vyniká plnou chutí, zářivou zlatou barvou s bohatou pěnou a vyladěnou hořkostí. Jeho vůně čerstvě načesaného chmele a harmonicky sladěné chuti pivovar docílil díky dvojité dávce tršického chmele na závěr chmelovaru a dobou zrání v ležáckých tancích 40 dní.

Petr Kostelecký, sládek litovelského pivovaruZdroj: Pivovar Litovel

“Český milovník piva je náročný a stoupající obliba Josefa 11,5 % jednoznačně potvrzuje, že poctivá jedenáctka s vyladěnou hořkostí přesně vystihla očekávání našich zákazníků,“ říká Petr Kostelecký, sládek pivovaru Litovel.

Zákazníci i štamgasti si ho mohou vychutnat ve více než 400 restauracích a pivnicích především na střední Moravě, nebo si jej koupit lahvový ve vybraných obchodech.