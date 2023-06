Přinášíme přehled akcí na letní sezonu, přijďte se podívat.

Foto: Město Horšovský Týn

Blíží se konec školního roku a dětem začínají zasloužené prázdniny, startuje doba dovolených.

Naše město žije během letních měsíců i čilým turistickým ruchem, kde hlavním cílem jsou Státní hrad a zámek Horšovský Týn s několika prohlídkovými okruhy, rozhledna na Šibeničním vrchu a tradiční Slavnosti města - Anenská pouť v centru městské památkové rezervace. Milovníky aktivního odpočinku určitě potěší několik cyklotras a cyklostezek, které vedou přes Horšovský Týn. Například Cyklotrasa přátelství č. 2141 Vás zavede až do partnerského města Nabburg nebo mezinárodní cyklostezka č. 3 Praha – Regensburg. Na trasách vždy objevíte mnoho zajímavých míst.

Dříve než se rozprchneme na prázdniny, tak bych vás chtěl pozvat na 2 zajímavé akce. První akcí je Regionální den železnice, který se uskuteční v sobotu dne 17. června 2023, na trati Staňkov – Horšovský Týn – Poběžovice. V uvedeném úseku budou vypraveny zvláštní vlaky tažené parní lokomotivou s historickými vozy. Jízdenky budou prodávány pouze ve vlaku. V Horšovském Týně se tak bude možné svézt i historickou šlapací drezínou, v bývalém služebním voze bude možné shlédnout výstavu o historii železnice, k vidění bude modelové kolejiště. Program je plánován od 9 do 16:30 hodin.



A tou druhou tu máme dlouho očekávanou událost, a tou je otevření a zahájení provozu Koupaliště Horšovský Týn. Termín slavnostního otevření je naplánován na 28. června 2023, a je to i symbolický dárek našim dětem, školákům v předvečer letních prázdnin. Věřím, že na konci června budeme mít v našem městě typické letní počasí, a že si všichni užijeme nové městské koupaliště.

Regionální informační centrum ve městě nabízí informace i suvenýry a i letos organizuje oblíbené komentované prohlídky Horšovského Týna, které dětem i dospělým ještě více přiblíží bohatou historii a poskytnou nevšední zážitek z procházky centrem památkové rezervace a části zámeckého parku.

KoupalištěZdroj: Město Horšovský Týn

Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné prožití letních měsíců a přijměte pozvání na letošní Anenskou pouť, která se uskuteční od 21. do 23. července. Plánovaný program slibuje pestrý výběr mnoha žánrů a kvalitní zábavu. A letos si nemohu odpustit i jedno přání pro nadšence venkovního koupání a to, aby v našem regionu a hlavně v Horšovském Týně se vyskytovalo co nejvíce letních dnů.



Ing. Josef Holeček

starosta města

Zdroj: Město Horšovský Týn