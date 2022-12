Na Východní Moravě vládne každý rok pohádkově bílá zima. Proto si zde užijete krásnou dovolenou. Kopcovitá krajina láká na zimní sporty a procházky, v luxusních wellness hotelech a lázních si zase odpočinete. Celý zážitek podtrhne výborná místní gastronomie.

Foto: archiv CCRVM

Region Východní Moravy je rájem horalů v létě i zimě. Kdo jste se v létě procházeli po Pustevnách a Radhošti, tak je v tomto období můžete navštívit na běžkách nebo si vyrazit na pěší výlet po zasněžené krajině. Běžkařská magistrála se rozkládá po celé délce Beskyd.

Za pěkným sjezdem se vydejte i do Javorníků. Najdete tu sjezdovky rozprostírající se kolem Velkých Karlovic, Horní Bečvy a ve Ski areálu Karolinka s jediným snowparkem na Východní Moravě. Letos si nově můžete koupit společný skipas pro 7 areálů v Beskydech a Javorníkách. Lyžovat na něj můžete 4 dny, ale platí v rozmezí 8 dní. Vyberete si, které dny se na lyže vydáte.

Pozadu nezůstanou ani skialpinisti. Resort Valachy jim letos propůjčil svoji sjezdovku Razulu na výšlapy a sjezdy. Nemáte výbavu ani zkušenosti? Půjčte si skialpy a zaplaťte si výuku skialpiningu od Lyžařské školy Razulák.

Další unikátní službu ve stejné oblasti nabízí Wellness hotel Horal. Ubytovaným hostům půjčuje bezplatně běžky Yoko. Velké Karlovice jsou totiž vyhlášeným běžkařským rájem. Na 50kilometrové síti stop v nenáročném terénu si zajezdí běžkaři všech úrovní včetně začátečníků. Pokud jste na běžkách v životě nestáli a nevíte, jak začít, nedaleké lyžařské školy nabízí i lekce výuky běžkování.

Není nic lepšího než se po celém dni stráveném radovánkami ve sněhu prohřát a zrelaxovat se. Na Valašsku vyzkoušejte Wellness Horal. Zaplujte do jednoho ze tří termálních bazénů se slanou vodou, nahřejte se v saunovém světě, a nakonec si odpočiňte v jednom ze dvou whirlpoolů. To vše si vychutnáte s výhledem na zasněžené okolí.

Pokud se chcete nechat jenom hýčkat, navštivte Luhačovice, největší moravské lázně. Proslavily je léčivé prameny. Kdo by neznal Vincentku, všelék na většinu neduhů? Projděte se po známé kolonádě lemované stavbami Dušana Jurkoviče a zajděte si do jednoho z lázeňských domů na masáž či sirnou koupel. Objednejte se na konkrétní procedury nebo si kupte celý balíček s wellness pobytem.

A co by to bylo za pořádnou dovolenou bez dobrého jídla? Východní Morava je proslulá svojí gastronomií. Pochutnejte si na místních haluškách, kyselici či borůvkových knedlících z borůvek z okolních lesů. V kontrastu stojí moderní kuchyně vyhlášených podniků, třeba Hotelu Lanterna. Ten zve na steaky z masa od farmy Rudimov. Pro originální zážitek, který potěší všechny vaše chuťové pohárky, si objednejte šestichodové menu snoubené s moravskými víny z restaurace Vyhlídka.

Článek je hrazen z dotace Zlínského kraje.

Zdroj: Východní Morava