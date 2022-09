Primátor, co se nebojí rozhodnout. Takovou vizi má pětačtyřicetiletý úspěšný manažer, majitel rodinné firmy a vášnivý tenista Radek Hošek, který se rozhodl vstoupit do politiky.

Radek Hošek: Centrum města je ostuda. Jihlavu dostanu do lepší kondice

Do veřejného života ho v roce 2016 dostal boj proti klientelismu na radnici, dnes pětačtyřicetiletý úspěšný manažer a majitel jihlavské rodinné firmy, předseda osadního výboru ve Zborné a filantrop Radek Hošek sám kandiduje na primátora Jihlavy.

Co vás vedlo ke kandidatuře na primátora?

Novému vedení města jsem velmi fandil, teď po čtyřech letech ale musím s lítostí konstatovat, že někteří z těch lidí selhali morálně i politicky. To více rozebírat nechci, vím, že máte čtenáře, co dění ve městě pozorně sledují.

Možná se v Jihlavě nějaké věci změnily, ale v zásadě jsou to jen ty, co jdou na první pohled vidět a marketingově využít. Počet zaměstnanců úřadu roste, tvoří se další a další studie, co nejsou realizovány, a nehorázně se plýtvá veřejnými penězi.

A podívejte se, jak vypadá centrum města. Taková ostuda! Všude je nepořádek a lidi se tam necítí bezpečně. Tyhle problémy napravíme zavedením častějších úklidů a navýšením počtu pěších hlídek městské policie. Nejen v centru, ale po celé Jihlavě. I v noci.

V indexu kvality života, který každý rok vydává nezávislá expertní skupina Obce v datech, se Jihlava propadá.

Mám cíl dostat Jihlavu do lepší kondice, než v jaké se nachází. Dluh na správě a údržbě majetku města se vyšplhal asi na 1,5 miliardy korun. To jsou všechny ty chodníky, silnice, vodovody, kanalizace nebo třeba prázdné městské byty.

Chceme efektivitu, transparentní hospodaření a aktivní komunikaci s Jihlaváky. Na to máme připravenou řadu opatření, aby nám lidé viděli pod ruce a zároveň se mohli zapojit do navrhování a rozhodování o tom, do jakých projektů se bude investovat. Například formou participativního rozpočtu.

Do čeho plánujete investovat?

Revitalizace náměstí, která se neustále jen slibuje, je nevyhnutelná. Jihlava si zaslouží více stromů a zeleně, podpoříme rozvoj městských sadů a komunitních zahrad a tzv. modro-zelené infrastruktury.

V současné energetické krizi je třeba šetřit i u provozů města. Zapracujeme na úsporách energií, jako je zateplení objektů, vhodné střechy osázíme fotovoltaikou, využijeme tepelná čerpadla a podobně.

Úřad plánujeme přepnout do 21. století. Mimo jiné zprovozníme dlouho slibovaný Portál občana a vytvoříme městskou aplikaci pro chytré telefony, jako to skvěle funguje třeba v Kolíně. A mohl bych pokračovat.

Hodně se všude mluví o Horácké multifunkční aréně, ale zapomíná se – a fanoušci Dukly teď odpustí – na daleko důležitější investice pro rozvoj města. Za pár let se má začít stavět vysokorychlostní železniční trať mezi Prahou a Brnem se zastávkou v Jihlavě.

To bude mít pro naše město obrovský socioekonomický přínos a my bychom se teď měli v oblasti investic soustředit na to, jak z něj co nejvíce získat.

Ve vašem programu najdeme také bezplatnou MHD. Není to jen laciný populismus?

Není. Jestli chceme, aby se lidé chovali více ekologicky a nejezdili tolik auty, musíme jim dát dobrý důvod. A když vás cesta autem po městě vyjde levněji než trolejbusem, co si vyberete?

Je důležité si uvědomit, že dopravní podnik zisk stejně nevykazuje a město ho ročně významně dotuje. Na jízdném se vybere jen zlomek.

Když jsme počítali, o kolik můžeme jízdné zlevnit, aby bylo dostupnější, vyšlo nám, že nakonec bude nejefektivnější ušetřit na všem, co je s platbou jízdného spojené – provozních nákladech na správu a údržbu automatů, platebních terminálů a IT služeb nebo personálních nákladech.

Co jsou vaše další priority?

Například se chceme soustředit na moderní a kvalitní výuku ve školách se zaměřením na praxi. Učitele budeme motivovat ke zvyšování finančně-právní gramotnosti a povědomí o moderních dějinách u dětí. Nezapomínáme ani na dostatek míst pro předškolní děti.

Dále prověřujeme možnosti, jak do širšího centra města vrátit život výstavbou bytových i polyfunkčních domů. Zároveň je potřeba zahájit výstavbu nájemních bytů.

A jak se stavíte ke kultuře a sportu ve městě?

Co se týče kultury, chceme pokračovat v oživování města tak, aby nebylo sezónní, tedy jen o Vánocích a v létě před volbami, ale po celý rok. Je třeba, aby město efektivněji spolupracovalo se stávajícími kulturními institucemi. Vždyť právě tihle lidé se mohou podílet na oživení města.

A z oblasti sportu vypíchnu, že začneme aktivně a spravedlivě podporovat i menší sportovní kluby a volnočasové spolky.

Musím dodat, že nejen tyto, ale i další zásadní oblasti máme jasně formulované v programu

Jakým primátorem budete?

Takovým, co se nebude bát rozhodnout. Primátorem, za kterým budou vidět výsledky práce, primátorem, co bude zodpovědným hospodářem a bude lidem říkat věci na rovinu. To už koneckonců dělám, i když se to mnohým nelíbí.

Chci město bezpečné, se stejnou šancí, podporou a jasnými pravidly pro všechny. Město, kam se mladí po škole rádi vrátí za prací, kulturou i sportem, město s bohatou občanskou vybaveností a vzájemnou soudržností.

V čem budete jiný?

Pokud se primátorem skutečně stanu, vyčlením si vždy minimálně jeden celý den za dva týdny na potkávání se s obyvateli města v terénu. Včetně příměstských částí, na ty se také zapomíná.

Když zůstanete uzavření ve své bublině úředníků a politiků, kteří vám neustále říkají, jak jste úžasní, je to podle mě to nejhorší, co se vám může v politice stát. A vzpomeňte si, jestli jste s nějakým politikem mohli mluvit jindy než před volbami.

Musím se teď smát, když se dívám na předvolební příspěvky a hesla lidí ze současného vedení, kde píšou o nedostatečných parkovacích kapacitách, nepořádku ve městě nebo zanedbaném bytovém fondu města. Měli minimálně čtyři roky na to začít s tím něco dělat.

Proč by lidé měli volit číslo 9, tedy Starosty a nezávislé kandidáty?

Podařil se nám poskládat odborně i lidsky nejpestřejší tým ze všech. S čistým štítem, nadšením, odhodláním i zkušenostmi k tomu, abychom Jihlavu konečně posunuli na úroveň města, za které se nebudeme muset stydět a kde se všem bude měřit stejným metrem.

Neslibujeme věci, o kterých víme, že by se nedaly buď hned, nebo v horizontu několika let splnit. A pokud budeme mít šanci rozhodovat o budoucnosti Jihlavy, ručím za to, že s lidmi budeme o všem otevřeně a pravdivě komunikovat.

A nakonec – jsme kandidátka plná lidí, kteří v Jihlavě opravdu žijí, znají ji a záleží jim na tom, v jakém stavu je. Měla by to být samozřejmost, ale u všech tomu tak není. U nás si nikdo trvalé bydliště těsně před volbami měnit nemusel.

Celou kandidátku, volební program i informace o akcích, na kterých se ještě můžeme potkat, najdete na webu zmenaprojihlavu.cz nebo na sociálních sítích.

