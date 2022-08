Novým provozovatelem je nyní pivovar Plzeňský Prazdroj. Proč tomu tak je? Na jaké další změny a novinky se v této legendární hospodě můžeme těšit? To vše a mnoho dalšího se dozvíte v rozhovoru s Petrem Starým a šéfkuchařem Lukášem Holým.

Hospoda Na Spilce | Foto: archiv autora

Šéfkuchař Lukáč Holý a Petr StarýZdroj: archiv autora

PETR STARÝ:

Hospodu Na Spilce nově provozuje přímo Plzeňský Prazdroj. Proč vlastně?

Jde nám o celkový zážitek z návštěvy pivovaru. Poskytujeme celou řadu služeb a hospoda, občerstvení a catering je něco, co nám scházelo. Chceme mít plnou kontrolu nad tím, co u nás hosté a návštěvníci zažijí, a chceme je provázet od momentu, co projdou naši ikonickou branou, až do chvíle, než náš pivovar zase opustí.

Jaké změny v Hospodě Na Spilce proběhly? Byly zde nějaké rekonstrukce?

Hospoda letos oslaví 30 let své existence, a tak jsme se rozhodli, že si zaslouží nějaký dárek! Rekonstrukce proběhla v celém zázemí, technologiích kuchyně, máme krásný nový výčep, novou tankovnu, nábytek a mnoho dalšího. Přijďte se sami podívat!

Kdo jsou vaši zákazníci? Cílíte převážně na turisty?

Našimi zákazníky budou všichni návštěvníci pivovaru, tedy ano i turisté, ale nejen ti.

Tento rozhovor vychází v Plzeňském deníku, věřím tedy, že budu Na Spilce potkávat mnoho Plzeňáků a těším se na ně! V Plzni žiju a Plzeňáci jsou tak moji sousedé a budu moc rád, když se jim Na Spilce bude líbit.

Kolik Na Spilce pracuje celkem zaměstnanců a jak se vám je daří shánět?

Zaměstnanci v gastronomii, to je téma samo o sobě. Kdo v poslední době nějaké sháněl, tak ví, jaká je to práce. Pro nás hraje dobré jméno našeho zaměstnavatele, jeho stabilita, spolehlivost a síla. Je hezké vidět, že je pro mnoho kolegů důležité nejen to, kde budu dělat, ale také co, a v tom mám zase štěstí na Lukáše – mladší a zapálení kolegové ví, že se od něj mohou učit, a tak se do práce těší. Celkový stav ještě není naplněn, takže jestli to čte někdo z gastronomie, ať neváhá a ozve se!

Hospoda oslaví 30 let od svého vzniku, mimo kompletní rekonstrukce plánujete výročí nějak oslavit?

Samozřejmě – 30 je parádní číslo – zlatej věk. To se oslavit musí!

Hospoda je přímo v srdci pivovaru, jaká piva zde mohou zákazníci ochutnat?

Hospoda je v samotném srdci 3 pivovarů ?

Takže samozřejmě mohou hosté ochutnat piva z nich – Pilsner Urquell, Gambrinus a Proud

Proč bychom měli do hospody přijít?

No, protože chodit do hospody je prostě fajn, je to součást našeho DNA. Takže určitě do hospod choďte! A proč přijít zrovna do té naší? Těch důvodů je víc – stojí v nejkrásnějším pivovaru na světě, má kouzlo své historie, a navíc si opravdu pochutnáte - to vám můžu slíbit!

LUKÁŠ HOLÝ - šéfkuchař:

Co se v hospodě vaří, najdeme v menu i klasické tradiční české pokrmy?

U nás v hospodě máme v plánu vařit poctivou českou kuchyni tak, aby skvěle chutnala i vypadala, to je pro nás také moc důležité! Kromě piva budeme při vaření používat kvalitní suroviny a produkty, a to hlavně od českých farmářů, chovatelů a pěstitelů z plzeňského regionu.

Čím je vaše kuchyně unikátní?

Asi určitě spojením „pivo a jídlo“. Máme skvělé pivo, budeme k němu mít i skvělé jídlo a chceme, aby se to vzájemně podporovalo, aby to fungovalo tak, že když si u nás dáte jídlo, máte strašnou chuť na to pivo a naopak! Pivo u nás najdete skoro ve všem, používáme ho při pečení i vaření, přidáváme ho do chleba, rohlíků, ale i do buchet a koláčů.

Jak často se bude obměňovat nabídka jídel?

Nabídku budeme obměňovat tak, abychom vždy využili suroviny v dané sezoně a ročním období v jejich nejvyšší kvalitě a čerstvosti.

Na co dalšího se mohou zákazníci v Hospodě Na Spilce těšit?

Mohou se určitě těšit na nové menu i nový interiér hospody. Máme v plánu plno akcí s různými tématy, letní grilování, degustační večery párované s pivem, budeme si zvát i kuchařské hosty, kamarády a společně vytvářet skvělá jídla a atmosféru pro naše hosty hospody i pivovaru. Myslím si, že je na co se těšit, a my už se moc těšíme na Vás! Sledujte samozřejmě i náš web www.naspilce.cz a sociální sítě.

www.naspilce.cz

Zdroj: archiv autora