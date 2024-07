Jak náročná je funkce starosty a co se vám na ní líbí?

Městys Hostomice | Foto: Městys Hostomice

Ivan Holata, starosta Městys HostomiceZdroj: Městys HostomiceFunkce starosty je docela náročná. Nechci ze sebe dělat nějakého vševěda, ale po odpracování 30 let na Bílinské šachtě jsem stál před rozhodnutím zůstat anebo zkusit něco jiného, něco kde se musí řešit i jiné úkoly a problémy. Něco mi říkalo jdi do toho, žiješ tu od narození a určitě budeš chtít pro Hostomice něco udělat, aby se tu občani cítili dobře.

Litoval jste někdy, že jste tuto funkci vzal?

Toho, že jsem tuto funkci přijal po čtvrtém volebním období nelituji. Poznal jsem problémy obce, spoluobčanů a je příjemné, když se něco podaří a můžu si říct říct „byl jsi u toho“.

Na co jste za roky působení nejvíce pyšný, co se povedlo?

Nejsem člověk, který by se chlubil, ale když nastal problém s praktickým lékařem pro dospělé, kterého nám HNsP v Bílině chtěla zrušit, tak první jejich pokus jsme ustáli tak, že ještě několik let lékař v Hostomicích zůstal. Druhý pokus se HNsP podařil a naši občané neměli v místě bydliště lékaře. Tento stav trval bezmála dva roky, ve kterých jsme neseděli s rukama v klíně, ale snažili jsme o to, abychom do Hostomic lékaře vrátili. Mám velkou radost, že se naše úsilí podařilo a naši spoluobčané ,ale i obyvatelé okolních vesnic nemusejí dojíždět za lékařem do Bíliny.

Co se zatím nepodařilo a proč?

Nepodařilo se zatím opravit všechny obecní komunikace tak jako například Husovu ulici. Ne vždy se totiž podaří splnit podmínky dotačních titulů, jako například minimální průjezd 500 vozidel za 24 hodin. Nedaří se rychlejším tempem dokončit přestavbu budovy č.p. 2 na náš kulturní stánek (také zamítnutá žádost o dotaci).

Co plánujete?

Rád bych, kdyby se podařilo zateplit budovu MŠ a druhou budovu ZŠ č.p. 110. Dále pokračovat v jednání se Severočeskými vodovody a kanalizacemi o vyřešení problému kanalizace v obci, kdy při trochu větším dešti máme ohroženou budovu MŠ.

Pořádáte v obci akce a jaké jsou ty nejbližší?

Jelikož v Hostomicích nemáme zázemí, kde bychom mohli pořádat kulturní akce pod střechou, jsme tak trochu omezeni. Již 13 let pravidelně rozsvěcujeme vánoční stromek na náměstí, tomu předchází pro děti „Svatomartinský lampionový průvod“. Samozřejmostí jsou dny dětí, hasičské soutěže, fotbalové turnaje a podobně. Asi největší akcí bude na konci srpna již XIII. ročník hudebního festivalu „Hostomickej Strnad“. Touto akcí se snažíme lidem připomenout, že se u nás pořádal festival trempské hudby „PORTA“.

Co je aktuálně největším tématem v Hostomicích?

Aktuálně je velký problém v obci parkování, pryč jsou doby, kdy na ulici stáli dvě tři auta. V dnešní době, kdy jsou v rodinách dvě, klidně i tři auta, je toto opravdu neřešitelný problém.

Co Hostomice a sport?

V Hostomicích sport vždy byl a stále je. Pamatuji, že se zde hrál v zimě hokej, hrála se soutěž ve stolním tenisu, byl zde oddíl badmintonu a podobně. V minulosti fotbalisté hráli krajskou I.A třídu a dorostenci krajský přebor. V současnosti má náš FK širokou základnu zejména v mládežnických třídách, ale máme i družstvo dorostu a dospělých. SDH se s dětmi pravidelně účastní soutěží v požárním sportu, kde dosahují velmi dobrých výsledků.

Zdroj: Městys Hostomice

Kam byste nás pozval do Hostomic?

Na toto se velmi těžce odpovídá, snad jen co se týče přírody, vždy na jaře u nás na Husově vrchu rozkvétá chráněná rostlina Hlaváček jarní a Koniklec luční. Na tuto přírodní zajímavost se k nám jezdí dívat milovníci i z dalekého okolí. Snad bych mohl pozvat na kulturní akce, které se konají na místě, které ještě nemá jméno. Říká se mu „na bikrose“ protože tam původně býval bikrosový areál. Jednou mě napadlo, že je škoda tohoto místa nevyužít. Zařídil jsem techniku, která srovnala původní překážky, navezl se materiál na přírodní podium a celé se to nechalo zatravnit. Vzniklo tak pěkné místo na pořádání kulturních akcí.

Co je největším problémem obce?

Problémy v obci se samozřejmě najdou. Ať už je to zmíněné parkování nebo nedostatečná funkčnost kanalizace. Občané se právem zlobí na chování některých jedinců, kteří nerespektují vůbec nic. Jako příklad můžu uvést kontejner na elektro odpad, do kterého nelze ukládat televizory. Jaké je však ráno překvapení, když tam nalezneme televize nebo monitory. Kontejnery na papír jsou každé pondělí přeplněné, nepořádek je i okolo nich. Informaci, že asi o 50 metrů dále jsou stejné kontejnery poloprázdné nikdo nebere vážně. Máme uzavřenou smlouvu s TS Bílina o bezplatném ukládání odpadu pro občany Hostomice na jejich sběrném dvoře. Jsou občané, kteří toho využívají, ale jsou i tací, kteří odpad vyvezou na místo kam to nepatří.

Na závěr co byste popřál obyvatelům Hostomic?

Obyvatelům Hostomic samozřejmě přeji hodně zdraví. Aby se jim v obci hezky žilo a aby se v co největším počtu zúčastňovali akcí, které pro ně obec pořádá.

Zdroj: Městys Hostomice