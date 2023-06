„Vítám Vás v Kings Court, užijte si na jednom místě v srdci Prahy úzké spojení historie, současnosti a nového životního stylu.“

Ing. Daniel Fryšták

Přesně takto vás uvítá obchodní a marketingový ředitel Ing. Daniel Fryšták. Přiblíží vám každodenní a neobvyklý život v Hotelu KINGS COURT, kde se luxus snoubí s pohodlím a každý detail je zpracován k dokonalosti. On a všichni zaměstnanci jsou připraveni Vám dopřát nezapomenutelný zážitek, protože vás vezmou na cestu výjimečným hotelem s konferenčním zařízením, klidnými lázněmi a kulinářskými specialitami. A to není samozřejmě všechno. Pojďme se dozvědět víc.

Treatment room II.

Pane Fryštáku můžete nám prozradit, v čem tkví unikátnost vašeho hotelu?

Jsme hrdí na to, že našim hostům poskytujeme služby, které jsou pečlivě promyšlené do každého detailu, a to z jednoho prostého důvodu. Dáváme šanci vzniku jedinečného zážitku.

Každý zážitek má začátek, průběh a konec. Přeneste mě do něj.

Zavřete oči a jdeme na to. Od chvíle, kdy projdete dveřmi hotelu, budete přeneseni do světa přepychu a vytříbenosti. Využíváte řadu služeb, které dělají z našeho hotelu skutečný klenot. Odjíždíte a přemýšlíte, kdy se k nám vrátíte.

Jacuzzi II.

To znělo opravdu krásně. Pane Fryštáku, pojďte nás provést vašimi službami.

Hotel začíná ubytováním a na to se opravdu můžete těšit. Nádherné pokoje, které byly v nedávné době zrekonstruovány, vám poskytnou maximální pohodlí a klid. Chceme hostům dopřát relaxaci nejenom na pokoji, chceme ji povznést výše. Pro relaxaci a odpočinek po celodenním brouzdání Prahou mohou využít naše wellness, kde si dopřejí bazén, sauny i masáže. A k pobytu samozřejmě patří i zážitek z vysoké gastronomie. O milovníky jídla se stará náš talentovaný tým kuchařů s použitím těch nejlepších surovin z místních zdrojů. A myslíme i na pracovní část pobytu, který hosté stráví v konferenčních a eventových prostorech.

Executive Suite III.

Zmínil jste konferenční prostory, to mě zaujalo, dá se i v nich něco zažít?

Samozřejmě, i při práci chceme hostům poskytnout zážitek, který si uchovají v paměti. Zmínil bych především náš historický sál Ballroom Franz Josef I., který v kombinaci s moderní restaurací ADELE, výtečným jídlem a výhledy do náměstí Republiky nabízí účastníkům nezapomenutelné strávené chvíle v našem hotelu. Flexibilita je naše druhé jméno a díky variabilnosti našich prostor jsme navíc schopni se přizpůsobit potřebám klienta, ať už plánuje obchodní snídani, oběd nebo večeři, konferenci či firemní večírek.

ADELE Restaurant & Bar II.

To zní naprosto lákavě. Děkujeme vám za sdílení, zatím jenom, virtuálních zážitků. Z vašeho vyprávění je cítit opravdu upřímný zájem o to mít spokojeného hosta, který zažije něco nového. Je ještě něco, co byste chtěl na závěr dodat?

Chtěl bych jenom poděkovat za možnost a příležitost představit náš hotel. Naším cílem je poskytnout hostům nezapomenutelný zážitek, který předčí jejich očekávání. Věříme, a mluvím opravdu za všechny zaměstnance, že díky kombinaci pohodlí, luxusu, špičkového vybavení a přístupu naší velké hotelové rodiny zajistíme pro hosty opravdu výjimečný pobyt.

Snidane

Já děkuji také a dovolím si, vám čtenářům, doporučit slova pana Fryštáka znovu přečíst a najít v obsahu rozhovoru důvod, proč byste měli v Hotelu KINGS COURT v srdci Prahy strávit čas a užít si všeho co nabízí.

