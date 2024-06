Rozhovor s majitelem hotelu

Hotel Panorama | Foto: TEPGASTRO s.r.o.

Vaše jméno je spjato s judem, ale nejen to, jste také majitelem hotelu Panorama, jak byste představil váš hotel?

Ano jsem půlkou svého já trenérem a druhou podnikatelem v pohostinství a ubytovacích službách.(-: Obě tyhle činnosti mě neskutečně baví a vlastně vyplňují všechen můj čas. Co se týká hotelu Panorama, ten provozuje naše firma Tepgastro od roku 2008, kdy jsme z poměrně zanedbaného hotelu na úrovni ubytovny začali budovat podnik, který dokáže obstát v dnešním konkurencí nabytém prostředí. Úkol je to o to těžší, že Teplice zatím nepatří mezi turisticky nejvyhledávanější místa a provozovat zde hotel s tak velkou kapacitou je někdy dosti náročné. Panorama patří mezi vůbec největší hotely v Ústeckém kraji a tak bylo třeba zvolit dobrou strategii jak ji hosty naplnit a dostat se na slušnou ekonomiku. Hotel má ale dle mého, díky velikosti, sportovnímu zázemí a kapacitě obrovský potenciál, stejně jako naše město, v jehož kouzlo jako velký patriot věřím. Dobrou volbou se ukázalo propojení podnikání a založení sportovního klubu, který sídlí v prostorách sportovní haly, jenž je součástí hotelu. Ostatně udělat z Panoramy takové malé sportovní středisko, takový malý Nymburk, byl vždy jeden z mých největších snů. Zatím naplněných jen z části, ale stále na své vizi pracuji. Hned první rok se nám podařilo přivést do Teplic Evropský Pohár kadetů v judo, který se postupem času stal nejvyhledávanějším turnajem světové tour. Jen pro zajímavost, v loňském roce se ho zúčastnilo na 1000 závodníků z 37 zemí včetně Australie, USA, Kanady, či Brazílie. Tímhle ročníkem jsme se stali prakticky nepřekonatelným světovým rekordmanem v počtu účastníků na turnaji světové série v judo v historii. Panorama v současné době sportem doslova žije. Sportovci napříč odvětvími se postupně stávají hlavní klientelou hotelu.

Jaká historie se váže k hotelu?

Hotel byl postaven myslím kolem roku 1986 a sloužil jako jakési centrum odpočinku pro šachtu. Po revoluci ho provozovalo několik firem. Ty ale neměly asi až tak velký zájem do hotelu zásadně investovat a hotel trochu zašel. Dnes jsme tu my s naším Tepgastrem a snažíme se tenhle rest napravit a hotel přizpůsobit době.

Kolik pokojů váš hotel nabízí?

Jak jsem již říkal, Panorama patří mezi vůbec největší hotely v regionu, myslím, že je dokonce největší v Ústeckém kraji. Čítá 200 pokojů s kapacitou 450 lůžek.

Nabízí váš hotel i nějaké wellness procedury?

Hotelový komplex je opravdu rozsáhlý a samozřejmě, nejen kvůli sportovcům, ale i běžným zákazníkům zde nabízíme řadu vyžití pro aktivní odpočinek. V nabídce je nejen wellness centrum se saunou, párou a vířivkou, ale také služby maséra. Hotel má poměrně velké fitness centrum s rozsáhlou kardiozonou.

Jaká bývá obsazenost vašeho hotelu?

Obsazenost hotelu je zatím pod naším očekáváním, čísla ale každým rokem rostou. Je samozřejmě hodně závislá na ročním období, zima bývá výrazně slabší než léto, ale to je asi vzhledem k umístění hotelu logické.

Jací lidé nejčastěji váš hotel navštěvují?

Co se týká klientely, nesoustředíme se jen na sport, i když na klienty z tohoto prostředí nejvíce cílíme. Nemalou část hostů tvoří firmy, běžný pasant i čeští a zahraniční turisté. Tady vidím velkou rezervu, protože právě tato část klientely bere Teplice jen jako zázemí pro výlety do Prahy, Drážďan a dalších míst. Teplice a okolí mají v hlavě jako nějaké industriální město, na které se z každé strany sype uhlí. Mnohdy jsou z toho, co při své návštěvě vidí, mile překvapeni. Musíme lépe zapracovat na propagaci a osvětě. Musíme je naučit, že Teplice mají co nabídnout a všichni z oboru zapracovat na tom, aby jsme je u nás dokázali udržet na déle než na jeden, dva dny.

Panorama před 10 lety a dnes, jakými změnami prošla?

Hotel prošel za poslední dekádu obrovskou proměnou. Kdo si pamatuje starou Panoramu, jistě mi dá za pravdu. Vizáž nabrala výrazně modernějších rozměrů. Opravou prošla již většina prostor. Od pokojů, restaurace, salonků, venkovního posezení až po fitness a wellness centrum. Budova je zateplená a došlo ke kompletní výměně oken. Nezapomněli jsme ani na rozsáhlou výsadbu zeleně, které dodala hotelu na kráse. Taková druhá botanická.

Zdroj: TEPGASTRO s.r.o.

Co vás čeká dál?

Práce na takto velkém hotelu vlastně nikdy nekončí. Když dojdete na konec, můžete prakticky začít od znovu z druhé strany. Čeká nás hodně práce na renovaci venkovních sportovišť, našim snem je přistavět ke stávající sportovní hale další. Větší na míčové sporty. Tady budeme ale muset hodně počítat. Sportoviště vám totiž většinou zisk negeneruje. Snad se nám ale tenhle sen nakonec přeci jen vyplní. Obnovu si pomalu zaslouží i interiéry, což je jedním z dalších investičních cílů. Myslíme ale i na životní prostředí a udržitelnost provozu. Proto právě v současné době probíhá investice do fotovoltaické elektrárny na střeše hotelu. Ta by měla spolu s již vybudovanou kogenerační jednotkou zajistit ekologický provoz Panoramy.

V čem se odlišuje váš hotel od ostatních?

Když se dívám na ten obrovský hotel, sčítám jeho výhody a odečítám nedostatky, říkám si .. tohle stát jinde, v Praze nebo někde u moře, nevěděl bych co s penězi. Ale to jen žertuji. Já mám Teplice rád a vlastně bych ani jinde žít, ani podnikat nechtěl. Mezi největší výhody počítám jeho výjimečnost v tom, že ač je to vlastně městský hotel, nabízí klid a krásné vyhlídky do zeleně, na Doubravku a Třešňovku. Výhodou je jistě i nabídka sportovišť a volného, bezrizikového pohybu dětí a našich hostů vůbec. Podobných zařízení s tak rozsáhlým sportovním areálem, navíc v dostupnosti centra města je v republice minimum. Tím je Panča proti většině hotelů hodně výjimečná. Nevýhodou je zatím myslím nedostatečná propagace našeho města jako jednoho z nejpěknějších v regionu a zvýšení jeho atraktivity pro turisty širší nabídkou toho, co je zde možno zažít. Tady musíme my podnikatelé, ale i město zamakat.

Je hotel jen pro návštěvníky zdaleka nebo i pro Tepličáky?

Hotel slouží jak turistům, tak místním. Pořádáme oslavy, svatby, firemní akce. Jsme ale hlavně ubytovací zařízení a to využívají hlavně přespolní.

Co Panorama a judo?

Jak jsem již řekl na začátku, Panča a Judo je jeden organismus. Máme zde klub se 140 dětmi, řada z nich je zařazena do reprezentačních týmů napříč věkovými kategoriemi. Zázemí poskytujeme i sportovcům zařazeným do Akademie juda ÚK, kteří u nás našli po dobu studií střechu nad hlavou a velmi dobré podmínky pro svůj sport. Koná se zde většina kempů reprezentačních výběrů od žáků až po dospělé. Na svá soustředění k nám jezdí kamarádi jak z českých klubů, tak i z Německa a dalších zemí. Naší vlajkovou lodí co se týká Juda, je ale jak jsem již zmínil pořádání Evropského Poháru zařazeného do světové tour, kde je Panorama oficiálním hotelem. Zde se odehrává vše podstatné, krom sportovních klání.

Zdroj: TEPGASTRO s.r.o.

Jaké významné akce se u vás konaly?

Krom již zmíněného EP a sportovních kempů je toho hrozně moc co pořádáme, zajišťujeme, nebo s čím alespoň pomáháme. Mistrovství republiky v šachu, MC Donald cup, mezinárodní výstava Amerických staffordů, mezinárodní sraz autoveteránů, Olympiáda postižených, Olympiády škol, Mezinárodní běh celní správy, výročí Harley Davidson. Je toho každoročně strašně moc, to by bylo na dlouho.

V hotelu prožíváte určitě hodně času, kam míříte když ho opouštíte?

Je to jak říkáte, na Panče jsem prakticky pořád. Můj den je jednoduchý. Ráno dojedu na hotel, kde mám každý den od 8 do 10 trénink s mými svěřenci, kteří mají individuální školní plán. Pak je odvezu do školy, aby zameškali co nejméně. Následně se věnuji práci a budování firmy. Přípravě tréninků, plánování kempů a soutěží. Od 18 do 20 mám každý den druhý trénink. V devět jsem doma. Soboty a neděle trávím vesměs na turnajích, či kempech. Je to náročné, ale mě to baví a naplňuje. Dovolené? Já vlastně už ani moc žádné nemívám.((-: Loni jsem byl na kempu ve Španělsku, kam za mnou přijela rodina a udělali jsme si pár pěkných dní. Obdivuju svou ženu a děti, že to se mnou vydrží. Bez jejich tolerance by tohle všechno nešlo.

Kam byste pozval naše čtenáře?

Kam bych pozval vaše čtenáře? Blíží se léto. A kde ho strávit lépe než na sluníčku na terásce. My teď ve středu zrovna otevíráme terasy u hotelu. Až se tedy půjdou projít kolem Doubravky, ať se zastaví posedět. Budeme se na ně těšit.

Zdroj: TEPGASTRO s.r.o.