Osmisetletou historií se může pochlubit málokterá památka. Hrad Svojanov tohoto výročí letos dosáhnul. V roce 1224 je připomínán královský purkrabí Svéslav nebo také Svojslav z Bořitova, který je považován za zakladatele hradu. Během staletí hrad několikrát měnil svou podobu i rozsah. Přesto si v sobě zachoval prvky raně gotické architektury, zejména břitovou věž, hradby vnitřního hradu a sklepení paláce. V 15. století vybudovali páni z Boskovic vnější hradební opevnění s domem zbrojnošů, následovala přestavba renesanční a v 19. století empírová. Také dnes mohou návštěvníci nalézt na hradě prvky všech těchto stylů. V roce 1910 hrad zakoupilo město Polička, které v posledních letech provedlo jeho celkovou obnovu.

Oslava výročí 800 let od založení hradu proběhne o víkendu 29. a 30. června. Na návštěvníky dýchne atmosféra středověku hned po průchodem hradní branou. Samotný program bude rozdělen do tří stanovišť. Na nádvoří se návštěvníci mohou těšit na sokolníka, bubeníky, tanečnice nebo slavnostní turnaje. Stanoviště pod gotickou zahradou představí dobovou módní přehlídku, bohoslužbu nebo středověké vojenství. Nádvoří u domu zbrojnošů bude věnováno středověkému soudnictví a řemeslu kata.



Další doprovodné aktivity budou probíhat na různých místech areálu hradu. Nádvořími budou procházet stráže, připravena je střelnice pro střelbu z luku a pro děti také hry v prostorách zříceniny renesančního paláce. Součástí programu budou i ukázky práce dobových řemeslníků. Připraveni jsou brašnář, kovář, řezbář, brníř, hrnčíř, ranhojič a spousta dalších.

Oslava 800 let existence hradu Svojanova je zcela výjimečnou událostí v novodobých dějinách hradu. Svojanov patří k nejoblíbenějším turistickým cílům Pardubického kraje. Ročně jeho branami projde 60 000 návštěvníků. K prohlídce nabízí tři okruhy. Zámecká trasa představuje převážně obytné interiéry z 19. století, hradní pak gotická sklepení a dům zbrojnošů. Třetí okruh je venkovní a jeho součástí je výstup na hradební ochozy a břitovou věž. Kromě toho je možné ubytovat se ve stylovém penzionu v prvním patře vstupní budovy hradu. 10 pokojů vybavených historickým zařízením poskytuje kapacitu 27 lůžek. Velkou atrakcí zejména pro děti jsou i zvířata žijící na různých místech hradního areálu. Příkop před hradem obývá stádo daňků a kamerunské ovečky, v dalších prostorách jsou kamerunské kozy, pávi, slepice a kačeny.

Hrad je otevřený od března do poloviny prosince, o prázdninách denně od 9 do 18 hodin.

Víkendový program oslavy 800 let od založení hradu bude probíhat v sobotu 29. června od 11 do 20 hodin, v neděli 30. června od 11 do 19 hodin.

