Říká se, že Kyberna není jen škola, ale styl života. Je to prostě místo pro technologické nadšence každého věku.

Foto: Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky, známá též jako Kyberna, již třicet let vychovává nadšené IT specialisty, buduje komunitu technických specialistů a snaží se o zvýšení počítačové a obecně technické gramotnosti napříč generacemi. V rámci střední školy nabízí obory Informační technologie - Programování, Počítačové sítě a Multimediální tvorba. Stejné obory pak najdeme i na vyšší odborné škole a to jak v prezenční, tak také v kombinované formě studia.

Pro ty, kdo již plné vzdělání mají a chtějí si pouze rozšířit své obzory a často i podnikatelské možnosti, je škola zapojena do systému profesních kvalifikací. V rámci jedno nebo dvoudenního kurzu je možné získat kvalifikaci Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů či Montér/montérka dobíjecích stanic. V přípravě jsou pak kurzy 3D tisku, programování nebo kybernetické bezpečnosti.

Zdroj: Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Vždy z kraje letních prázdnin a i na konci srpna na jejich konci škola otevírá své brány nadšencům z řad žáků druhého stupně ZŠ. Ti si v průběhu týdenního pobytu u nás zkusí spoustu zajímavých technik jako je například střih videa a video produkce, fotografování, počítačovou grafiku, tvorbu animovaných filmů či vývoj počítačových her a programování. Každý si může vybrat tu oblast, která ho zajímá a v ní posunout své poznání a schopnosti zase o kus dál. Účastníci ale rozhodně celý týden nesedí u počítačů. V rámci doprovodného programu navštíví kino a vyzkouší si herní konzoli na obrovském plátně, zahrají si paintball a spoustu dalších her, zúčastní se orientačního běhu a pokud vyjde počasí a mají chuť, chodí s vedoucími i plavat na nedaleké koupaliště. Aby byl obsah workshopů dětem blízký a srozumitelný, podílí se na jeho přípravě nejen učitelé z Kyberny, absolventi, ale také žáci, kteří zkušeným lektorům asistují a účastníkům se mohou individuálně věnovat.

Zdroj: Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Jelikož má škola i internát, jsou žáci ubytováni přímo v budově, kde workshopy probíhají, takže mají vždy vše při ruce a na svých projektech mohou pracovat i ve chvílích volna. Vyvrcholením týdenního snažení je pak vždy nedělní přehlídka výtvorů všech účastníků. V rámci této slavnostní události si rodiče prohlédnou filmy, fotografie, videa, hry i programy, na kterých mladí nadšenci pracovali. Jako každá správná akce, je i tato nedělní přehlídka, zakončena rautem.

Termíny prázdninových workshopů jsou zveřejňovány většinou na podzim nebo v zimě a velmi rychle se plní. V tuto chvíli jsou poslední volná místa například na dílně počítačové grafiky, animovaného filmu, fotografování, výtvarné a portrétní dílně a na dílně střihu a video produkce. Na vývoj her a programování a robotiku přijímáme již náhradníky. Přihlášky, přesné termíny a možnosti ubytování jsou k dispozici na dilny.kyberna.cz

Pro základní školy - pro první i druhý stupeň, nabízí Kyberna zdarma workshopy přímo na místě. K dispozici je okolo patnácti tematických okruhů zahrnujících robotiku, 3D tisk, virtuální realitu, nebo třeba představení profesionální foto a video techniky. Děti provedou, zábavnou formou, žáci a učitelé z Kyberny. Zajištění těchto specializovaných workshopů zastřešuje PR oddělení školy pr@kyberna.cz.