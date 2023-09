Hrádecký divadelní podzim se vrací

Komerční sdělení

Hrádecký divadelní podzim je přehlídka amatérských divadelních souborů s dlouhou historií. Posledních několik let měla z mnoha různých důvodů pauzu. Jedním z nejvýraznějších byl rozpad místního souboru Vojan. Protože ale divadelníci bez divadla dlouho nevydrží, dali se i ti hrádečtí opět dohromady a začali znovu zkoušet. To byl také impuls pro restart přehlídky, která k Hrádku neodmyslitelně patřila po mnoho let. Letošní 40. ročník se bude opět konat v KD Beseda a v Multifunkčním centru Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou ve dnech 13.–15. října. Nad akcí převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Foto: Zadavatel inzerce