Voda je základem života. Bez vody bychom se nemohli pohybovat ani dýchat, protože voda zabezpečuje vše, co se uvnitř nás odehrává. Už si nedokážeme představit ani jeden den strávený úplně bez vody. Využíváme ji na pití, hygienu a další činnosti. Avšak vodu, kterou jsme použili, je třeba opět vyčistit a vrátit přírodě.

Foto: Solutions and Services, a.s.

Důležitost a nezbytnost pitné vody si většinou uvědomíme až ve chvíli, kdy se jí začne nedostávat. A stačilo by, kdyby den, dva netekla z kohoutku. Aby se tak nestalo, o to se na Královéhradecku starají zaměstnanci akciových společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové a Královéhradecká provozní.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) je akciová společnost vlastněná městy a obcemi v královéhradeckém regionu. Je vlastníkem vodárenského majetku (úpravny vody, čerpací stanice, čistírny odpadních vod, vodojemy) a technologií pro výrobu pitné vody, její dodávky a odkanalizování, vyčištění a následné navrácení zpět do přírody.

Královéhradecká provozní, a.s. (KHP) je vodárenskou společností zajišťující od roku 2005 provoz vodárenské infrastruktury, kterou tvoří majetek pronajatý společností VAK HK. Ve spolupráci s vlastníkem zásobuje pitnou vodou přes 170 tisíc spotřebitelů především na území okresu Hradec Králové a obcích okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Nymburk, Jičín, Náchod a Trutnov. Ročně prostřednictvím vodárenských sítí dodá přes 8 mil. m3 pitné vody a vyčistí více než 15 mil. m3 odpadních vod.

Co je hlavní činností společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a jak velký majetek vlastně spravuje?

František Barák, předseda představenstva VAK HK

Stěžejní činností vlastnické společnosti je nejen správa vodárenského majetku, ale také investiční činnost zajišťující jeho obnovu a rozvoj. Současná hodnota majetku vlastněného společností VAK HK činí v reálných cenách 14,116 mld. Kč. Délka vodovodní sítě vzrostla v loňském roce na 1 359 km a délka kanalizační sítě se zvětšila na 559 km. Počet vodovodních přípojek přesáhl 37,5 tisíc, kanalizačních přípojek je téměř 21,5 tisíc.

V roce 2021 přesáhly investiční výdaje 260 mil. Kč a od roku 2006 se celkové investice do obnovy vodárenského majetku, tj. do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, úpraven pitných vod a čistíren odpadních vod vyšplhaly na 3,3 miliardy korun.

Nejvýznamnější investiční akce loňského roku, jaké to byly?

Jiří Šolc, ředitel VAK HK

V červnu roku 2021 byla úspěšně dokončena rozsáhlá a technicky i finančně náročná rekonstrukce kanalizačních řadů v Labské kotlině I. Celá akce byla rozdělena do 7 etap, přičemž 1. etapa byla zahájena již v roce 2015. Nutnost realizace takto rozsáhlé rekonstrukce vyvolal špatný technický stav kanalizačních stok, které byly v této části města vybudovány v 50. letech minulého století. Obnovovaly se stoky o průměru 300 – 500 mm. Součástí nového kanalizačního řadu je přepojení všech stávajících kanalizačních stok a kanalizačních přípojek ze stávajících nemovitostí. Celkově bylo obnoveno 2 391 m potrubí. Celkové náklady akce činily 56 mil. Kč.

Zdroj: Solutions and Services, a.s.

Dále to byla výstavba retenční stoky v rámci rekonstrukce kanalizace v Hradci Králové v ulici Za Škodovkou. Po dokončení se zvýší kapacita stokového systému v povodí kmenové stoky B za účelem bezpečného odvádění odpadních vod ze severozápadní části města – Pražské Předměstí, Kukleny a Svobodné Dvory. Náklady na toto opatření činí 48 milionů korun.

Zdroj: Solutions and Services, a.s.

Celkem 22 milionů stála rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Novém Bydžově v Husově ulici. Cílem bylo obnovit vodárenská vedení v historické části města, kde místní samospráva následně provede rekonstrukci komunikace.

Dalších 20 milionů bylo investováno na obnovu kanalizace v Nechanicích, Hrádecké ulici a Za Kulturním domem. A náklady více než 90 milionů stály další stavby rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v Hradci Králové, Chlumci nad Cidlinou, Smiřicích a Libčanech a opatření na sítích zabezpečující zvýšení kvality jejich provozu.

Jaké akce chystáte v letošním roce, případně, co se již realizuje?

V letošním roce je naše společnost připravena investovat prostředky ve výši 394 milionů korun. Prostředky nutné pro investice získáváme z nájemného od provozní společnosti, komerčních úvěrů a z dotací Ministerstva zemědělství ČR. Tyto dotace se nám daří také díky členství naší společnosti v Asociaci vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury (AVPVI).

V první řadě určitě zmíním dokončení rozsáhlé rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové. Cílem modernizace úpravny bylo rozšíření její výrobní kapacity z původních 150 na 250 litrů za sekundu. Toto opatření bylo potřeba provést z důvodu zvýšení zabezpečenosti v dodávkách pitné vody pro obyvatele a průmysl okresu Hradec Králové.

Rekonstrukcí úpravna procházela také již v letech 2012 - 2014, při které po padesáti letech od jejího vybudování došlo k modernizaci budovy a technologie a úpravě na výrobní kapacitu 150 litrů za sekundu. V roce 2019 došlo k další významné investici, která zvýšila kvalitu dodávané pitné vody, kdy byl rekonstruován stupeň filtrace přes granulované aktivní uhlí, proběhla výměna vnitřní technologie filtrů a bylo dodáno nové aktivní uhlí. Takto zmodernizovaná úpravna poskytuje jistotu dodávek vody v požadovaném množství a kvalitě v rámci celé Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ), která propojuje okresy Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim a zásobuje 500 tisíc obyvatel východních Čech.

Zdroj: Solutions and Services, a.s.

Na čistírně odpadních vod v Hradci Králové byl, z důvodu zpřísnění legislativy v oblasti likvidace kalů, zahájen projekt, jehož předmětem jsou stavebně-technologické úpravy kalového a plynového hospodářství. Jedná se o zavedení technologie termofilního vyhnívání, což v praxi znamená úpravu čistírenského kalu formou zvyšování jeho teploty v průběhu vyhnívacího procesu. Tím bude zajištěno odstranění choroboplodných zárodků a připuštěna možnost jeho dalšího využití v zemědělství.

Zdroj: Solutions and Services, a.s.

V poslední době společnost zahájila další dvě významné akce s dotační spoluúčastí Ministerstva zemědělství ČR. První akcí je obnova přívodního řadu, kterým se čerpá voda z úpravny vody na Orlici v ul. Víta Nejedlého na Slezském Předměstí do novohradeckých vodojemů a také stavební práce na rekonstrukci a rozšíření vodojemu v Bohuslavicích nad Metují. Obě stavby byly zahájeny v březnu 2022 a předpokládaný termín dokončení je v roce 2023 a 2024. Celkové náklady činí 208 mil. Kč.

Trasa rekonstrukce přivaděče na hradecké vodojemy vede hustou zástavbou města a z toho důvodu bude docházet k dočasným dopravním omezením v místě stavby. Akce byla zahájena v březnu a v roce 2023 bude pokračovat bezvýkopovou sanací potrubí pod řekou Orlicí a v ul. Na Kotli. V rámci této investiční stavby bude provedena v roce 2022 také přeložka kanalizace v ulici Oldřichova v délce 157 m. Došlo také ke kácení vzrostlých stromů, které se nacházejí v ochranném pásmu vodovodního řadu. Po dokončení stavebních prací bude provedena jejich náhradní výsadba. Náklady na tuto akci jsou 135,9 milionů korun, přičemž z 50 % (téměř 68 mil. Kč) budou financovány z dotace Ministerstva zemědělství ČR.

Druhou stavbou je rozšíření kapacity vodojemu v Bohuslavicích, který zásobuje vodou 16 obcí na hranici okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Cílem výstavby je zvýšení jeho akumulace z 1000 m3 na 1500 m3. V rámci rekonstrukce dojde zároveň i ke stavebním úpravám stávajícího objektu a také ke kompletní výměně a modernizaci strojní a elektrotechnologické části, měření, regulace a přenosů dat do dispečerského centra v Hradci Králové. Celkové náklady na stavbu činí 72,3 mil. Kč, z toho 50,6 mil. Kč (70 %) bude financováno z dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR.

Zdroj: Solutions and Services, a.s.

Připraveny jsou i další projekty, na jejichž realizaci společnost VAK HK podala žádost o finanční spoluúčast Ministerstvo zemědělství ČR. Jedná se o rekonstrukci části přívodního řadu ze zdrojové oblasti Litá, dále sanace přivaděče surové vody na úpravnu vody Hradec Králové z jímacího objektu na břehu řeky Orlice a projekt zvýšení kapacity vodojemu v Chlumci nad Cidlinou. Celkové náklady těchto akcí činí 174,2 mil. Kč.

Lze shrnout a porovnat vývoj investic za poslední roky?

Oldřich Vlasák, předseda dozorčí rady VAK HK

Toto srovnání ukazuje, že společnost VAK HK přistupuje k péči o vodárenskou infrastrukturu s plnou odpovědností a vážností, aby zajistila požadované služby ve vysoké kvalitě pro všechny odběratele v rámci celé Vodárenské soustavy východní Čechy.

Zdroj: Solutions and Services, a.s.

Jenom v Hradci Králové investovala společnost VAK HK v letech 2018 – 2022 celkem 646 mil. Kč.

Z pohledu provozovatele, co významného byste vyzdvihl?

Jakub Hanzl, generální ředitel KHP

V loňském roce jsme také pomyslně uzavřeli první polovinu období, na které máme s naším partnerem VAK HK uzavřenou provozovatelskou smlouvu. Musím konstatovat, že strategie, kterou jsme před patnácti lety zvolili, tedy skutečně otevřené a důsledně oboustranně výhodné partnerství mezi naší společností a vlastníkem infrastruktury, se ukázala být správnou. Podařilo se nám pracovat v ovzduší vzájemné důvěry a spolehlivosti, máme za sebou řadu konkrétních zkušeností, na základě kterých můžeme nyní nastavit parametry druhé poloviny období spolupráce. Investiční akce na obnovu vodárenského majetku VAK HK nám pomáhají dále zlepšovat již dnes vysoký standard služeb pro naše zákazníky.

Jaká je hradecká voda, odkud se bere a jak se vrací zpět?

Tomáš Hosa, provozní ředitel KHP

Hradecká voda je velmi kvalitní a splňuje všechny podmínky, které nám určuje národní legislativa. Jako provozovatel zodpovídáme za kvalitu pitné vody a zajištění dodávek pro více než 170 tisíc zásobovaných obyvatel.

Pro region Hradec Králové jsou využívány podzemní zdroje pitné vody z několika lokalit – zejména zdroje Litá, Třebechovice, Nový Bydžov, Třesice - Písek. Dalším zdrojem pitné vody je pak úpravna pitné vody v Hradci Králové na řece Orlici, která prošla v posledních letech rozsáhlou modernizací, využívá nejmodernějších technologií a je zárukou výroby kvalitní pitné vody. Část pitné vody je také nakupována prostřednictvím unikátní VSVČ. Tato soustava představuje propojení 4 měst východních Čech: Hradce Králové, Pardubic, Náchoda a Chrudimi. Vodárenská soustava východní Čechy byla realizována v letech 1995 až 1999 a přispěla k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou. Umožňuje převádět vodu z míst, kde jí je nadbytek, do míst jejího nedostatku.

Odpadní vody z Hradce Králové a nejbližšího okolí jsou sváděny na čistírnu odpadních vod v Třebši, ve které se za použití nejmodernějších technologií vyčistí. Výustí do řeky Labe vyčištěnou vodu pak vracíme zpět přírodě.

Co znamená provozní model spolupráce?

Alexandr Hrabálek, předseda dozorčí rady KHP

V tomto modelu provozovatel (KHP) zajišťuje veškerou činnost související s provozem vodárenské infrastruktury, do níž patří vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod. Provozovatel nese veškeré provozní náklady, svými zaměstnanci nebo prostřednictvím subdodavatelů vykonává obsluhu, údržbu a opravy vodovodů a kanalizací a také vybírá vodné a stočné. Vlastníkovi vodárenské infrastruktury (VAK HK) platí za užívání infrastrukturního majetku nájemné.

Vlastník zajišťuje obnovu a rozvoj infrastrukturního majetku. To znamená, že ze zdrojů, kterými jsou v první řadě nájemné a státní dotace, financuje rekonstrukce stávajících vodárenských zařízení a výstavbu nových. Významným právem vlastníka je schvalovat provozovatelem předloženou cenu vodného a stočného.

Jak je z dříve uvedeného patrno, provozní organizace věnují část zisku do obnovy zařízení a technologií, právě proto se daří záměr nezvyšovat skokově cenu vody pro obyvatele, ale zvyšovat ji prakticky pouze o inflační nárůst. Ne ve všech městech naší republiky tomu tak je.

SMART CENTRUM Hradec Králové

Zdroj: Solutions and Services, a.s.

Před dvěma lety společnosti VAK HK a KHP společně slavnostně otevřeli nové moderní vodárenské řídící středisko, které slouží jako nadregionální dispečink VSVČ. Centrum je využíváno pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů (povodně, sucho, výpadek elektrické energie), řídí využití záložních zdrojů a jejich přesuny mezi regiony a umožňuje efektivní řízení vodárenského provozu v celé oblasti. Splňuje kritéria kybernetické bezpečnosti pro krizovou infrastrukturu. V souvislosti s výstavbou nového řídícího střediska došlo zároveň k modernizaci zabezpečení celého areálu společnosti. Náklady na realizaci tohoto projektu přesáhly 80 mil. Kč.

Pozvánka VODOVODOV

Zdroj: Solutions and Services, a.s.

Před mnoha lety vznikla první myšlenka přiblížit obor vodárenství široké veřejnosti od těch nejmenších až po tu odbornou. Rozhodli jsme se využít naše prostory a vybudovat interaktivní expozici o vodě,“ přibližuje myšlenku Jiří Šolc, ředitel společnosti VAK HK. Ta finančně zajišťovala část stavební a společnost KHP pak grafické a obsahové zpracování interiéru. Celkové náklady tohoto projektu byly 15 milionů Kč.

„Smyslem zřízení tohoto centra je poskytnout široké veřejnosti komplexní informace nejen o historii a současných trendech ve vodárenství, ale také zvýšit povědomí o technologické a finanční náročnosti procesů a činností souvisejících s dodávkou kvalitní pitné vody a čištěním odpadních vod. Snažili jsme se celou expozici vytvořit tak, aby byla nadčasová, variabilní a podporovala v dětech i veřejnosti hravost, spolupráci a kreativitu,“ doplňuje Jakub Hanzl, generální ředitel KHP.

Prostory expozice se nachází přímo v areálu hradeckých vodáren na adrese Víta Nejedlého 893 v Hradci Králové. Exkurze jsou poskytovány skupinám návštěvníků ZDARMA na základě rezervace na vodovodov@khp.cz; https://www.khp.cz/voda-hrou/vodovodov/