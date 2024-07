Hudební festival Hrady CZ míří ke Kunětické hoře. V pátek a sobotu 19. a 20. července se mohou návštěvníci těšit na řadu oblíbených českých a slovenských hudebníků včetně největších hvězd festivalu – kapelu Lucie, Daniela Landu a Chinaski. Všichni tři jmenovaní interpreti budou letos v létě hrát pouze na Hradech a v případě Lucie se bude jednat o jeden z posledních koncertů v sestavě s Davidem Kollerem. V ceně sobotní vstupenky na festival je také volný vstup na Kunětickou horu.

Kunětická hora | Foto: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Poslední koncerty kapely Lucie v sestavě s Davidem Kollerem. Nejen to slibuje festival Hrady CZ, který v pátek a sobotu 19. a 20. července zavítá také ke Kunětické hoře, která se nachází kousek od Pardubic. Lucie plánuje umocnit svá vystoupení na Hradech speciálními efekty, novým světelným designem a videoprojekcemi. Zazní její největší hity.

„Každý koncert je pro nás příležitostí potkat se s našimi fanoušky naživo a užít si jejich fantastickou podporu a energii,“ uvedla kapela pro Deník. „O mně je dobře známo, že jsem velkým milovníkem hradů a zámků. Vždy jsem měl pocit, že se jejich romantická atmosféra fantasticky doplňuje s rockovou muzikou,“ řekl kytarista a zpěvák Robert Kodym.

Lucie Zdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

LUCIE NA HRADECH? OBROVSKÁ KULTURNÍ UDÁLOST

„Mám obrovskou radost, že se mi podařilo po mnohaletém úsilí domluvit vystoupení skupiny Lucie, která vystupuje exkluzivně v rámci letošního roku pouze na festivalu Hrady CZ, její koncerty budou zároveň loučením Davida Kollera s touto legendární kapelou,“ uvedl jeden z organizátorů festivalu Viktor Souček. Tenspolečně s dalším organizátorem Michalem Šestákem považuje osm vystoupení Lucie na letošních Hradech za obrovskou kulturní událost. „Je pro nás čest se na ní podílet,“ sdělili organizátoři.

Další velkou hvězdou festivalu je Daniel Landa, který loni v listopadu připomněl svoji bohatou tvorbu na megakoncertu v pražské O2 areně. „Daniel Landa, který rovněž nikde jinde nevystupuje, bude mít vždy v pátek svou ,hradní premiéru‘, jeho vystoupení na našem festivalu je vzácná událost,“ řekl Viktor Souček. Stejně bude toto léto jen na Hradech CZ hrát skupina Chinaski.

Daniel LandaZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

ChinaskiZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Návštěvníci se pak mohou těšit i na Mig 21, UDG, Trautenberk, Jelen či Vypsanou fixu. Punkovou scénu zastoupí Visací zámek, rock slovenští Horkýže Slíže nebo dívčí kapela The Agony a metal Cocotte Minute.

Na Hradech CZ navíc letos zcela poprvé zahrají nové talenty jako indie-popová kapela Brixtn, Fast Food Orchestra, zpěvák a producent Marcell, fiedlerski nebo šumperská sestava Byt číslo 4.

Areál se v pátek otevírá v 15:30, v sobotu v 10 hodin. V pátek v 19:30 hodin se navíc bude jako již tradičně vyhlašovat nejlepší maska hradního karnevalu. Ten, kdo v masce přijde na pódium, dostane hodnotný dárek. Organizátoři vyberou na každé zastávce festivalu tu nejlepší a 17. listopadu 2024 v rámci velkého finále vyhlásí absolutního vítěze, který získá volné vstupenky na následující ročník Hradů a další odměny.

PROPOJENÍ FESTIVALU S TURISTIKOU A CYKLISTIKOU

Díky spolupráci festivalu Hrady CZ s Národním památkovým ústavem mají také návštěvníci v sobotu vždy vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradů. Kunětická hora zaujme například tím, že v má v dějinách hradní architektury výjimečné místo díky výstavbě pernštejnského opevnění, které využívalo mohutných zemních valů a předsunutých dělostřeleckých rondelů. Celý areál byl na počátku milénia prohlášen národní kulturní památkou. Návštěvu festivalu se tedy nabízí zkombinovat s turistikou či výletem na kole.

Návštěvníci se také budou moci zapojit do fotosoutěže o ceny, které vyhrají autoři čtyř nejlepších fotek z akce na základě veřejného hlasování. Fotografie lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře vkládat přímo z místa konání.

Festival Hrady CZ se letos kromě Kunětické hory odehraje také na Švihově v Plzeňském kraji (26. – 27. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (2. – 3. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (9. - 10. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (16. - 17. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (23. - 24. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (30. - 31. 8.).

ZASTŘEŠENÉ PLOCHY I VIP KEMP

V souvislosti s přáním návštěvníků budou na Hradech letos k dispozici zastřešené plochy se sezením. Připravený je také hotelový standard ubytování. Lidé budou moct za úplatu využít takzvaný VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Vše bude připraveno na okamžité přespání bez starostí.

Samozřejmostí jsou placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí a cateringovými službami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma.

Vstupenky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Vstupenku na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu za 1200 korun a permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka vyjde na 2100 korun.

Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Vstupenky a ubytování lze také zakoupit nyní společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 5000 korun.

Více na www.hradycz.cz

PROGRAM:

Line-up festivalu Hrady CZ

Kunětická hora 19. – 20. 7.Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Zelená stage

16:00 - 16:45 The Agony

18:15 - 19:15 Horkýže Slíže

20:15 - 21:15 Mig 21

22:45 - 00:00 Daniel Landa

Baumit Open Stage

17:00 - 18:00 Cocotte Minute

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 22:30 Trautenberk

Sobota

10:00 vstup do areálu

Baumit Open Stage

11:00 - 11:45 Brixtn

13:15 – 14:15 UDG

15:45 - 16:45 Byt číslo 4

18:15 - 19:15 Marcell, fiedlerski

20:45 - 22:15 Chinaski

Kooperativa Zelená stage

12:00 - 13:00 Jelen

14:30 - 15:30 Fast Food Orchestra

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:30 Vypsaná fixa

22:30 - 00:00 Lucie

Švihov 26. - 27. 7.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Zelená stage

16:00 - 16:45 The Agony

18:15 - 19:15 Horkýže Slíže

20:15 - 21:15 Mig 21

22:45 - 00:00 Daniel Landa

Baumit Open Stage

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 22:30 Trautenberk

Sobota

10:00 vstup do areálu

Baumit Open Stage

11:00 - 11:45 Brixtn

13:15 – 14:15 UDG

15:45 - 16:45 Byt číslo 4

18:15 - 19:15 Marcell, fiedlerski

20:45 - 22:15 Chinaski

Kooperativa Zelená stage

12:00 - 13:00 Jelen

14:30 - 15:30 Fast Food Orchestra

17:00 - 18:00 Imodium

19:30 - 20:30 Vypsaná fixa

22:30 - 00:00 Lucie

Rožmberk nad Vltavou 2.- 3. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Zelená stage

16:00 - 16:45 The Agony

18:15 - 19:15 Horkýže Slíže

20:15 - 21:15 Mig 21

22:45 - 00:00 Daniel Landa

Baumit Open Stage

17:00 - 18:00 Jamaron

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 22:30 Trautenberk

Sobota

10:00 vstup do areálu

Baumit Open Stage

11:00 - 11:45 Brixtn

13:15 – 14:15 UDG

15:45 - 16:45 Byt číslo 4

18:15 - 19:15 Marcell, fiedlerski

20:45 - 22:15 Chinaski

Kooperativa Zelená stage

12:00 - 13:00 Jelen

14:30 - 15:30 Fast Food Orchestra

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:30 Vypsaná fixa

22:30 - 00:00 Lucie

Veveří 9. - 10. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Zelená stage

16:00 - 16:45 The Agony

18:15 - 19:15 Horkýže Slíže

20:15 - 21:15 Mig 21

22:45 - 00:00 Daniel Landa

Baumit Open Stage

17:00 - 18:00 Imodium

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 22:30 Trautenberk

Sobota

10:00 vstup do areálu

Baumit Open Stage

11:00 - 11:45 Brixtn

13:15 – 14:15 UDG

15:45 - 16:45 Byt číslo 4

18:15 - 19:15 Marcell, fiedlerski

20:45 - 22:15 Chinaski

Kooperativa Zelená stage

12:00 - 13:00 Čechomor

14:30 - 15:30 Fast Food Orchestra

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:30 Vypsaná fixa

22:30 - 00:00 Lucie

Hradec nad Moravicí 16. - 17. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Zelená stage

16:00 - 16:45 The Agony

18:15 - 19:15 Horkýže Slíže

20:15 - 21:15 Mig 21

22:45 - 00:00 Daniel Landa

Baumit Open Stage

17:00 - 18:00 Imodium

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 22:30 Trautenberk

Sobota

10:00 vstup do areálu

Baumit Open Stage

11:00 - 11:45 Brixtn

13:15 – 14:15 UDG

15:45 - 16:45 Byt číslo 4

18:15 - 19:15 Marcell, fiedlerski

20:45 - 22:15 Chinaski

Kooperativa Zelená stage

12:00 - 13:00 Jelen

14:30 - 15:30 Fast Food Orchestra

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:30 Vypsaná fixa

22:30 - 00:00 Lucie

Bouzov 23. - 24. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Zelená stage

16:00 - 16:45 Mother’s Angels

18:15 - 19:15 Horkýže Slíže

20:15 - 21:15 Mig 21

22:45 - 00:00 Daniel Landa

Baumit Open Stage

17:00 - 18:00 Cocotte Minute

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 22:30 Trautenberk

Sobota

10:00 vstup do areálu

Baumit Open Stage

11:00 - 11:45 Brixtn

13:15 – 14:15 UDG

15:45 - 16:45 Byt číslo 4

18:15 - 19:15 Marcell, fiedlerski

20:45 - 22:15 Chinaski

Kooperativa Zelená stage

12:00 - 13:00 Jelen

14:30 - 15:30 Fast Food Orchestra

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:30 Vypsaná fixa

22:30 – 00:00 Lucie

Bezděz 30.- 31. 8.

Pátek

15:30 vstup do areálu

Kooperativa Zelená stage

16:00 - 16:45 The Agony

18:15 - 19:15 Horkýže Slíže

20:15 - 21:15 Mig 21

22:45 - 00:00 Daniel Landa

Baumit Open Stage

17:00 - 18:00 Jamaron

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 22:30 Trautenberk

Sobota

10:00 vstup do areálu

Baumit Open Stage

11:00 - 11:45 Brixtn

13:15 – 14:15 UDG

15:45 - 16:45 Byt číslo 4

18:15 - 19:15 Marcell, fiedlerski

20:45 - 22:15 Chinaski

Kooperativa Zelená stage

12:00 - 13:00 Jelen

14:30 - 15:30 Fast Food Orchestra

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:30 Vypsaná fixa

22:30 - 00:00 Lucie