Na hradní tour dále vystoupí Visací zámek, Tomáš Klus, Divokej Bill, Mirai, Mig 21 či Anna K. a další kapely a interpreti.

V sobotu vystoupí na festivalu Hrady CZ na Kunětické hoře Visací zámek | Foto: Hrady CZ

Sedmnáctý ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ se po startu na hradě Točník znovu v plné síle představí v pátek a sobotu 22. a 23. července na Kunětické hoře u Pardubic a dále bude vždy v pátek a sobotu putovat po Čechách a Moravě na Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a své letošní putování uzavře 2. a 3. září na Bezdězu. Páteční program na Kunětické hoře nabídne koncerty Mirai, Mig 21, či vystoupení Tomáše Kluse a Anny K.. V sobotu se mohou návštěvníci hradní tour těšit na kapely Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Visací zámek a další interprety a skupiny. V ceně sobotního lístku na festival je vždy vstup na hrad zdarma.

V pátek se areál na pastvinách pod hradem Kunětická hora otevře ve tři hodiny odpoledne a zahraje kapela Realita a Pokáč. V sedm hodin večer vypukne oblíbené a tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek. Karneval je na festivalu Hrady CZ již tradicí, vítězové budou letos moci získat například volné vstupenky na další ročník festivalu a další zajímavé ceny. V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a areál pod hradem dále rozezní Vypsaná Fixa, Xindl X či Trautenberk. Sobotní program dále nabídne koncerty kapel UDG nebo Botox. Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Kunětická hora. „Jsme velmi rádi, že po dvou smutných letech se letos Hrady CZ mohou opět rozvinout v plné šíři a to i na hradě Kunětická hora, kde to máme moc rádi. Věříme, že si návštěvníci festivalu opět užijí nejlepší muziku a pohodu se svými přáteli na jedné z nejhezčích památek Pardubického kraje,“ říká jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták. A spoluorganizátor Viktor Souček dodává: „Letos jsme opět vsadili na tuzemskou poprockovou klasiku, kterou mají naši fanoušci rádi. Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Mirai, Tomáš Klus a Mig 21 zní již několik let z éteru, obsazují špičky rozhlasových hitparád a tvoří i základní kostru hudebního programu letošních Hradů. Věříme, že se to bude lidem líbit a přijdou si užít to, co jim bylo dva roky upíráno – tedy osm víkendů muziky a pohody na nejkrásnějších památkách v České republice.“

Organizátoři festivalu Hrady CZ jsou i nadále odpovědní nejen k zachování historických památek a kulturního dědictví, ale také k životnímu prostředí. Proto i letos bude v areálu zavedeno pasivní třídění odpadů a zálohované vratné kelímky na pivo a v každém areálu návštěvníci najdou místa s barevnými a textově označenými nádobami na tříděný odpad. Hrady CZ nabídnou také sportovní hřiště pro děti, aby si hudební atmosféru spojenou s výletem na hradní památky mohly užít celé rodiny. Kreativní návštěvníci se mohou zapojit do fotosoutěže se slosováním o hodnotné ceny.

Festival Hrady CZ stále udržuje vysoký komfort ubytování. Návštěvníci festivalu na Kunětické hoře mohou za úplatu opět využít tzv. VIP kemp PLUS v „hotelové“ kvalitě v ceně s postaveným stanem, dvěma karimatkami a dvěma spacáky připravenými na okamžité přespání. Samozřejmostí jsou placené VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu festivalu.

Festival Hrady CZ se letos koná na Točníku ve Středočeském kraji (15. - 16. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (22. – 23. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (29. – 30. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (5. – 6. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (12. - 13. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (19. - 20. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (26. - 27. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (2. - 3. 9.).

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky

Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 800 korun, na sobotu 900 korun, permanentku na oba dny pak za 1450 korun. Na místě bude vstupné stát 890 korun na pátek,990 korun na sobotu a permanentka 1600 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Permanentky Exklusiv s přístupem do zákulisí festivalu jsou v prodeji za 4400 korun. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 700 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1350 korun, na místě pak za 750 a 1400 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp do dne před akcí za 2050 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 2700 korun, na místě pak za 2250 korun s VIP kempem a 2900 korun s VIP kempem PLUS. Více na www.hradycz.cz, www.ceskehrady.cz, www.moravskehrady.cz

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA KUNĚTICKÉ HOŘE:

Anna K., Botox, Chinaski, Divokej Bill, Mig 21, Mirai, Pokáč, Realita, Rybičky 48, Tomáš Klus, Trautenberk, UDG, Visací zámek, Vypsaná fixa, Xindl X

Kunětická hora 22. - 23. 7.



Pátek

Kooperativa Zelená stage

15:20 - 16:00 Realita

16:30 - 17:30 Pokáč

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Tomáš Klus

21:30 - 22:30 Mig 21

23:00 - 00:00 Mirai

Sobota

Kooperativa Zelená stage

11:20 - 12:00 Botox

12:30 - 13:30 Tomáš Klus

14:00 - 15:00 Vypsaná fixa

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 UDG

18:30 - 19:45 Visací zámek

20:30 - 21:30 Chinaski

22:00 - 23:00 Rybičky 48

23:30 - 00:30 Divokej Bill