Sexshop.cz přišel s něčím, co na evropském trhu nemá obdoby. Představujeme vám BOOM AFRODITÉ. Stejně jako je Afrodité známou bohyní lásky a sexuality, Afrodité od Boom je zase nejbožejším masturbátorem na trhu!

Foto: sexshop.cz

Odvážné tvrzení? Není to jen nějaká další reklama? Ne, BOOM Afrodité je skutečně speciální robotizovaná hračka, které se prostě nejde ubránit! Jak to dokáže? AFRODITÉ má vlastní systém pohybu vložky po penisu – řádit na něm může rychlostí až několik stovek přírazů za minutu! Dalším důvodem, proč je to tak skvělé, je fakt, že masturbátor můžete vyhřát až na 45°C. Pokud jste ještě nikdy žádný masturbátor nevlastnili, tak si BOOM AFRODITÉ představte tak, že je to zařízení, se kterým nemusíte dělat pohyby rukou, které znáte z klasické masturbace. O pohyb po penisu se totiž postará sám produkt. Vy jej jenom držíte a určujete si rychlost, jakou chcete. Uvnitř Afrodité najdete velmi členitý povrch s výstupky, jako jsou v reálné vagíně. Navíc je přidáno ještě několik delších paprsků pro skvělou stimulaci i méně vybavených jedinců. Minimální průměr je 1,5 cm. Maximální je 6 cm.

Navíc tenhle kousek můžete nechat ve své domácnosti ležet v podstatě kdekoli bez obav, že by někdo uhodl, že se jedná o nejmodernější honítko.

Zdroj: sexshop.cz

Chcete tuhle skvělou robotizovanou hračku s názvem BOOM AFRODITÉ vlastnit? Není nic jednoduššího, než se zapojit do naší soutěže.

Zdroj: sexshop.cz