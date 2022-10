Co dělat, pokud pro vás sex momentálně není na žebříčku hodnot příliš vysoko? A jaký dopad to může mít na váš partnerský vztah?

Stejně jako porod, tak i poporodní stav prožívá každá žena zcela jinak. Dokonce i jedna a tatáž žena má po každém porodu zcela jiné pocity, které ovlivňují i její chuť na sex. Ve většině případů se dá říct, že čím složitější a více vyčerpávající je porod, tím menší je chuť na sex krátce po porodu.

Kdy a jak začít se sexem po porodu?

Obnovení sexuálního styku s partnerem doporučují gynekologové kdykoliv se na to po porodu žena cítí a styk ji nebolí. Ze všeho nejdůležitější je nenechat se zaskočit případnými potížemi, ale také se v žádném případě nenechat do ničeho partnerem nutit. Vy jste ta, která porodila dítě a zasloužíte si, aby s vámi bylo zacházeno jako s královnou. V období po porodu bývá sexuální touha žen snížena, u některých dokonce dlouhodobě. Roli v tom hraje jak vysoká hladina hormonu prolaktin, který chuť snižuje, tak i změna psychického stavu ženy nebo její zdraví. Žena může pociťovat stavy úzkosti související se starostí a zodpovědností za narozené dítě nebo prostě jen nepohodu v souvislosti s poraněnými částmi těla. Velkou roli ale může hrát také to, že si připadá nepřitažlivá, tlustá a zanedbaná.

U každé ženy se prožívání intimních chvil po porodu vyvíjí jinak. Některé ženy sex odmítají, protože jim momentálně nic neříká, jiné si ho naopak začínají užívat a pociťují intenzivnější prožitky než před porodem. Takové ženy jako by dozrály a sex s nimi je doslova vášnivý. Ať již sex po porodu vyhledáváte nebo ne, je nutné si uvědomit, že je při něm potřeba zachovávat velmi přísná hygienická pravidla, aby nedošlo k zavedení infekce do pochvy.

Přesný čas, kdy máte po porodu začít se sexem, není možné stanovit. Nemělo by to být příliš brzy, aby vás netrápila zranění spojená s porodem. Nicméně odborníci nedoporučují ani otálet příliš dlouho, protože hrozí, že by si žena mohla vybudovat psychický blok. Vhodný čas je třeba společně s partnerem naplánovat a nic neuspěchat. Obecně je doporučováno začít po šestinedělí, pokud žena netrpí žádnými bolestmi a je bez komplikací. V případě chuti a touhy ze strany ženy a absencí jakýchkoliv problémů není problém začít i dříve, když se na to žena cítí.

