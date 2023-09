I v letošním školním roce se naše škola účastnila evropského programu Erasmus+. S koncem projektu je tak naší milou povinností zrekapitulovat, jaká místa naši žáci mohli díky projektu navštívit.

Foto: SPŠ Hranice

Během školního roku 2022/2023 se žáci a učitelé Střední průmyslové školy v Hranicích opět vydávali za odbornou praxí do zahraničí. Uskutečnilo se celkem 5 výjezdů do různých evropských destinací v rámci projektu Erasmus+ 2022-1-CZ01-KA121-VET-000057029. Celkem vycestovalo 28 žáků na krátkodobé (čtrnáctidenní) mobility, 2 žáci poté odcestovali na EraPro – tedy dlouhodobou odbornou stáž. Spolu s nimi vycestovali také 4 učitelé na svůj profesní rozvoj.

Portugalsko

Již tradičně se naši žáci oboru Požární ochrana odborně vzdělávali u našeho partnera v portugalském městě Torres Vedras. 6 žáků se v dubnu 2023 připravovalo na svou budoucí profesi u Bombeiros Voluntários Torres Vedras. Vyzkoušeli si mnoho technik od vázání uzlů, lezení a první pomoc až po vyprošťování osob z auta nebo práci s hydraulickým zařízením.

Zdroj: SPŠ Hranice

Malta

Další zaběhlou destinací je středomořský ostrov Malta. Vycestovalo 10 žáků z oborů: Aplikovaná chemie (2 – St. James‘ Hospital), Nábytkářská a dřevařská výroba (3 – Abela Woodworks), Stavební materiály (2 – Macphearson) a Požární ochrana (3 – AntiFire Safety & Security.Ltd). Žáci byli ubytování u hostitelských rodin a sami se dopravovali na svá pracoviště. Ve volném čase navštívili mnoho maltských památek a sousední ostrov Gozo.

Zdroj: SPŠ Hranice

Polsko

Polsko je naší novou destinací, od které si slibujeme zajímavá pracovní umístění. 6 žáků oboru Nábytkářská a dřevařská výroba se tak stalo objeviteli a vydalo se do neprobádaných vod polského města Bydgoszcz – Bydhošť. Pracovali v dřevařské dílně Kropidłowski a ve výrobě medicínského nábytku – firma TechMED. Podívali se také do přímořského Gdaňsku nebo do nedalekého města Toruň.

Zdroj: SPŠ Hranice

Turecko

Již podruhé navštívilo 6 žáků oboru Aplikovaná chemie tureckou Antálii. Tentokrát chemici zavítali do závodů firmy Meva Kimya zabývající se výrobou čistících prostředků. Měli tak možnost vyzkoušet si práci v tomto závodu i v tamních laboratořích. Zároveň navštívili mnoho památek, které tento historicky významný region nabízí.

Zdroj: SPŠ Hranice

Portugalsko – EraPro

Ihned po maturitě vyrazili dva žáci oboru Nábytkářská a dřevařská výroba do Portugalska na dlouhodobou odbornou stáž. Ta trvala 3 měsíce. Pro žáky je to obrovská zkušenost, pro mnohé první situace, kdy jsou nuceni starat se sami o sebe. Jákob Vajda s Vojtou Řezníčkem určitě mohou potvrdit, že to není žádný med, protože si prošli i ztrátou dokladů a mobilního telefonu. Oba však oceňují, jak moc se během tří měsíců dokázali osamostatnit.

Zdroj: SPŠ Hranice

Děkujeme tímto všem žákům za účast a reprezentaci naší školy a naší země v zahraničí, vyučujícím za podporu, kterou žákům poskytovali, zahraničním partnerům a všem, kteří se podílejí na úspěchu našich projektů.

Zdroj: SPŠ Hranice

Za koordinátorky

Mgr. Julie Hoszowski

Zdroj: SPŠ Hranice