Kam o prázdninách s dětmi? Přece do Liberce! A přijeďte na dýl! Máme pro vás nachystáno takové množství atraktivit, že vám jen pár dní prostě nebude stačit.

Foto: Skiareál Ještěd

Vydejte se do zoo. Mezi zvířátky se dětem bude líbit, a kdyby zlobily, vezměte je třeba mezi masožravky nebo obrovité píchající kaktusy do sousední botanické zahrady. Už jste se někdy potkali se žralokem lesním? V EKOParku máte možnost. Tenhle volnočasový park je totiž nabitý přírodními atrakcemi, které malé děti milují. Můžou se tu brodit blátovištěm, tvořit dřevěné suvenýry, připravovat dobroty v blátivé kuchyni nebo dokonce pátrat po pokladu. A ten žralok? Když si nedáte pozor, tak vás tahle socha slupne i s botami.

Zdroj: Youtube

Jedinečný výhled na Liberec si můžete užít z libereckého mrakodrapu – krajského úřadu. Na vyhlídku v 17. patře vás vyveze páternoster, který je nejvyšším v ČR. Podobně hezké pokoukání je i z radniční věže, kam sice musíte vystoupat po svých, zato však s průvodcem, který vám ještě ledacos zajímavého poví.

Zdroj: iQlandia

Liberec má pro vás nachystánu také spoustu chytré zábavy. Menší badatelé mohou v krytém iQparku stavět hráze nebo roztáčet turbíny, v dalších patrech se zase stanou hasičem, prodavačem, stavitelem nebo rovnou televizní hvězdou. Starší děti se zase při návštěvě iQlandie „propracují“ z hlubin Země přes Člověka, Živly a Vědu v domě až do dalekých vesmírů. Čtyři stovky interaktivních exponátů zaručují den plný zábavy i poznání.

Zdroj: DinoPark Liberec

A kdybyste se chtěli dozvědět něco ze samých počátků života na Zemi, zamiřte do DinoParku. Buďte však ve střehu, dinosauři tu řvou ze všech koutů, leckterý se na vás dívá hezky svrchu, a ačkoli je dinopark krytý, pravidelně tu prší! Na druhou stranu, pokud by vám lehký druhohorní deštík nestačil, můžete si dopřát větší osvěžení. Když je pořádné vedro, tak je skvělou volbou Lesní koupaliště, kam teče svěží voda přímo z hor. Za nevlídného počasí navštivte Bazén Liberec, kde si dáte do těla v 50metrovém bazénu (ovšem najdete tu i bazén 25metrový a 12metrový dětský) nebo se naopak pobavte jízdou na tobogánech.

Zdroj: Centrum Babylon

Hojně vyhledávaný je také Aquapark v Centru Babylon, kde vás čeká svět ve stylu příběhů Julese Verna a 3x denně i působivá laser show. Ostatně v Babylonu toho najdete opravdu spoustu. Děti si otestují svou mrštnost ve Funparku, zažijí staročeskou pouť v Lunaparku nebo se třeba ztratí v zrcadlovém Labyrintu.

Zdroj: Skiareál Ještěd

Při návštěvě Liberce určitě zamiřte také na Ještěd. Nejenže se tu můžete vyfotit s Marťanem, ale navíc si tu skvěle zasportujete – vyzkoušejte s vlastním kolem místní Bikepark nebo si půjčte ve Skiareálu Ještěd terénní koloběžky, případně žhavou novinku léta 2022 terénní tříkolky, a zažijte parádní sjezdy. Zkrátka užijte si prázdniny u nás naplno!

