Huawei nova 10 jako stvořená pro Gen Z

Komerční sdělení

Generace Z, nebo také internetová generace, se narodila po roce 1994. Pro tyto mladé lidi je telefon součástí jejich světa a jen tak ho z ruky nedají. Telefon získává nový rozměr a už není pouhým nástrojem k volání. Je to pro ně přenostný počítač, televize, herní konzole, fotoaparát a videokamera. Genrace Z je zvyklá zachycovat každý okamžik svého života a pro uchování co nejvěrnějších vzpomínek je pro ně nezbytné mít co nejkvalitnější fotoaparát. Nová řada HUAWEI nova 10 nabízí vylepšený obrazový zážitek díky mnoha novým funkcím, která zajistí, že záznamy budou kvalitnější než kdy dřív.

Foto: Huawei Technologies