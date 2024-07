Obezita není jen estetický, ale především závažný zdravotní problém, který postihuje stále více lidí na celém světě. S jejím rostoucím výskytem vzniká také naléhavá potřeba přistupovat k obezitě jako k nemoci a řešit ji pod pečlivým lékařským dohledem. Redukce hmotnosti ve spolupráci s lékařem přináší nejen bezpečnost v procesu hubnutí, ale také zajišťuje dlouhodobou udržitelnost dosažené hmotnosti a pravidelné sledování zdravotního stavu pacienta. Jak takové hubnutí s lékařem probíhá a proč by měl být obézní pacient pod dohledem několika specialistů, vysvětluje praktická lékařka MUDr. Petra Polívková.

Foto: Novo Nordisk s.r.o.

Paní doktorko, jaká je podle vás role lékaře v procesu hubnutí v 21. století a co by mělo být jeho podstatou?

V současné době je klíčovou úlohou lékaře správně edukovat pacienty nejen o samotné obezitě, ale také o nemocech, které s ní souvisejí. Vzhledem k rostoucímu počtu obézních lidí je však nesmírně důležité motivovat pacienty již nyní k prevenci. Je také potřeba jim připomínat, že obezita je chronické onemocnění, které však lze úspěšně léčit pomocí moderní medicíny.

Změnila se tato role nějak v posledních letech?

Myslím, že spíše ne, je to všechno o motivaci a vzdělávání pacientů. Oni sami se musí chtít léčit a něco dělat, což je někdy to nejtěžší. V současné době však máme na trhu více možností farmakologické léčby a také komplexní možnosti léčby obezity, kdy můžeme spolupracovat s dalšími odborníky – nutričním terapeutem, psychoterapeutem, obezitologem, dietologem, diabetologem, endokrinologem nebo chirurgem, pokud je doporučena bariatrická operace.

Proč je nutné řešit obezitu v ordinaci lékaře?

Obezita je chronické onemocnění s opakovanými atakami, tedy celoživotní záležitost, která se může vracet. Kromě toho je spojena s dalšími zdravotními problémy a nemocemi, jako je prediabetes nebo cukrovka, dna, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu nebo spánková apnoe. Pokud má pacient již potvrzenou diagnózu těchto onemocnění, je nezbytná léčba v ordinaci lékaře a u specialistů. Je třeba také dodat, že velkým problémem současnosti je rostoucí obezita dětí a dospívajících, která rovněž vede k rozvoji těchto onemocnění už ve velmi mladém věku.

Zdroj: Novo Nordisk s.r.o.

Jak by tedy mělo vypadat bezpečné hubnutí a před jakými metodami varujete své pacienty hned „ve dveřích“?

Bezpečné hubnutí by mělo vždy probíhat ve spolupráci s lékařem, specialistou (např. diabetologem, kardiologem) nebo nutričním terapeutem. Nejenže zvolíme ideální strategii redukce hmotnosti, ale můžeme také reagovat na vzniklé obtíže. Můžeme pacienta nasměrovat a poučit o zdravém jídelníčku, fyzické aktivitě a v případě potřeby zahájit farmakologickou léčbu a celý proces monitorovat. Moje zkušenost z ordinace praktického lékaře je taková, že když k nám pacient přijde s prosbou o pomoc, má za sebou již několik neúspěšných pokusů zhubnout pomocí různých „metod“, jako je keto dieta, krabičková dieta nebo řada dalších trendy diet. Univerzální metody však nefungují univerzálně, každý člověk je jedinečný, a to je třeba při vytváření léčebného plánu vždy zohlednit. Co se týče různých diet, musím ale říct, že se nebráním metodě přerušovaného půstu, tzv. intermittent fasting. Mám několik pacientů, pro které je tato forma v kombinaci s farmakologickou léčbou ideální.

Jaký význam má lékařský dohled nad pacientem během hubnutí?

Vzhledem k tomu, že pacienti jsou často na medikamentózní léčbě (léčba pomocí léků), musíme někdy upravovat dávkování, sledovat interakce, nežádoucí účinky léčby, volit správnou strategii… Velmi důležité jsou také pravidelné kontroly životních funkcí, laboratorní testy a další sledování pacienta, protože obezita se „ráda vrací“. Zejména po bariatrické operaci žaludku je nutný dohled nejen praktického lékaře, ale i dalších specialistů – ani zdaleka to totiž není o tom, že operací se celý problém jednorázově vyřeší.

Co byste poradila lidem, kteří bojují se svou váhou, jako první krok na cestě k léčbě obezity?

Nejdůležitější je rozhodnout se a chtít začít sám u sebe! Motivace je velmi důležitá. Každý pacient má však jinou motivaci – u některých je to strach z nemoci nebo zhoršení již diagnostikovaného onemocnění, u jiných to může být podmínka pro kardiochirurgický nebo ortopedický zákrok. Motivací může být také neplodnost, estetické důvody, různá omezení v každodenním životě kvůli obezitě nebo prostě jen životní změna.

Jak probíhá první návštěva obézního pacienta u vás v ordinaci?

První návštěva je důležitá. Zjišťujeme, zda se u pacienta nevyskytují jiná onemocnění, zda užívá nějaké další léky. Zahrnuje také laboratorní vyšetření, měření BMI. Pátráme i po příčinách obezity a probíráme neúspěšné pokusy pacienta v minulosti. Pacient odchází poučen o možnostech fyzické aktivity přiměřené jeho schopnostem a BMI, dostane od nás doporučení ohledně úpravy stravy. Takto zpravidla nastavíme celkovou strategii snižování hmotnosti a pokud je to možné, i vhodnou léčbu.

Jak poté vypadá celkový proces léčby a další spolupráce s pacientem?

Pacient k nám dochází na pravidelné kontroly, hlásí pokroky či případné obtíže, pravidelně sledujeme aktuální redukci a životní funkce, v případě vyššího BMI navazujeme spolupráci i s dalšími specialisty. Léčba může trvat měsíce nebo i roky v závislosti na cílové hmotnosti. Pokud režimová opatření a léky nevedou k dostatečné redukci hmotnosti nebo se obtíže zhoršují, zvažujeme také bariatrickou operaci. Pacient je však vždy poučen a informován o strategii léčby a možnostech redukce a finální rozhodnutí je samozřejmě na něm.

Jak často probíhají další návštěvy?

Na začátku léčby dochází pacient pravidelně každých 3 až 6 týdnů na kontroly. Máme schopné a motivované pacienty, které vždy poučím o možných nežádoucích účincích a případné problémy řešíme okamžitě nebo telefonicky.

V čem spočívají výhody komplexní léčby pacienta a kteří specialisté se na ní ideálně podílejí?

Komplexní léčba je skutečně ideální a nejvíce výhodná pro pacienta, a přináší tak velmi dobré výsledky. Ideální je propojení praktického lékaře, obezitologa, psychoterapeuta a nutričního specialisty, samozřejmá je i spolupráce se specialistou, pokud se pacient léči ještě s dalším onemocněním.

Proč je při léčbě obezity vhodná také spolupráce s psychologem či psychiatrem?

Jak jsem již zmínila, nejefektivnější je mezioborová spolupráce a jsem ráda, že v rámci komplexního řešení obézního pacienta již máme možnost psychologické a psychiatrické terapie. Zejména u pacientů se špatnými stravovacími návyky, případně problémy s přejídáním nebo naopak poruchami příjmu potravy, které jsou často důsledkem psychických obtíží, depresí, panických atak. Přibývání na váze může být někdy také vedlejším účinkem psychiatrické medikamentózní terapie. Je proto nutné změnit životní styl a poučit pacienta, že obezita není jen fyzický problém, ale někdy jde ruku v ruce s psychickými obtížemi.

Kde jinde je ještě vhodné hledat informace, například ohledně správné stravy nebo fyzické aktivity?

Doporučuji několik návštěv specialistů. Nutriční terapeut vám doplní informace o stravě nebo vás poučí o špatných stravovacích návycích, případně vám pomůže sestavit jídelníček. Fyzioterapeut nebo trenér upraví přiměřenou fyzickou aktivitu podle možností pacienta a jeho BMI nebo jiných omezení. Vyhledávání informací je v pořádku, ale je dobré zkonzultovat je s odborníkem. Velmi často zjistíte, že to, co je dobré pro jednoho, nemusí být vhodné pro druhého.

Mnoho pacientů s nadváhou nebo obezitou může mít pocit, že k lékaři nepůjdou, protože jim pouze řekne, aby snížili příjem kalorií a zvýšili výdej, nebo že je lékař odsoudí za jejich problém s nadváhou nebo obezitou. Co byste jim vzkázala?

Jako lékaři pacienty rozhodně neodsuzujeme. Naopak je chceme nasměrovat a motivovat k redukci hmotnosti, protože obezita má za následek řadu přidružených onemocnění, kvůli kterým pak pacienti navštěvují naše ordinace a léčba je pak náročnější a někdy velmi zdlouhavá. Moderní léčba obezity je komplexní, individuální a nabízí již zmíněné velmi účinné možnosti léčby. Potřebujeme však motivované pacienty!

Text vznikl ve spolupráci se společností Novo Nordisk s.r.o.

CZ24CO00035