Tento autor a interpret má na svém kontě doposud čtyři vydané singly, přičemž “Barevný křídy“ chce považovat za jakýsi úvodní výkop pro plánovanou vlnu nových songů a první z řady vydaných v tomto roce.

Foto: KOCOURU

Prozraď nám více k tvým současným plánům:

V tuto chvíli ještě soustředím síly na propagaci klipu Barevný křídy. Jeho téma, tedy bláznivý partnerský vztah plný radosti, škádlení a pozitivní energie, se ukázalo jako trefné. Sešla se mi na něj celá řada reakcí, že to lidé mají se svými polovičkami stejně, což mne upřímně velmi potěšilo. Velké díky patří skvělé herečce Tereze Blažkové, na jejímž výkonu celý klip stojí. Tu diváci mohou znát třeba ze seriálu ZOO, městského divadla v Kladně či Mladé Boleslavi nebo z jejích filmových rolí. A dále pak velezkušenému kameramanovi a režisérovi Radimovi Věžníkovi.

Co bude následovat?

Současně nyní vydávám klip k další písni. K tomu jsem dokončil ještě tři nové songy a klipy k nim budu řešit v podstatě všechny zároveň. Ale jelikož je to samozřejmě finančně hodně náročná záležitost, zkusím nejdříve najít a oslovit nějaké sponzory, aby k realizaci mohlo dojít v takové kvalitě, jakou si to žádá. Nechci příliš prozrazovat, ale třeba jedna z písní je svým textem natolik odlišná, že bych rád věřil v její virálnost, což mi zatím všichni potvrzují. Mým velkým přáním by samozřejmě bylo, abych se třeba právě tímto singlem dostal do obecnějšího povědomí.

Jakým žánrovým směrem se chceš ve své tvorbě ubírat?

V tomto si chci nechat otevřené všechny dveře. Baví mě hudba obecně ve svých různorodých podobách. Nyní to na mém repertoáru ještě není znát, ale v budoucnu ho zaplním skladbami napříč rockem, popem, folkem, EDM, funky, ale klidně i s prvky lidových písní a vůbec vším, co se zamane :)

Děkujeme za rozhovor, přejeme mnoho úspěchů v další tvorbě a zde přidáváme odkaz na aktuální klip Barevný křídy:

