Humpolec je město se skoro jedenácti tisíci obyvateli u hlavní dopravní tepny právě mezi Prahou a Brnem. Patří k němu i devět místních částí. V letech 2018 až 2022 stálo v jeho čele 21 zastupitelů ze sedmi politických stran a hnutí. Starostou byl zvolen Karel Kratochvíl z ODS a místostarosty Alena Kukrechtová rovněž z ODS a Vlastimil Brukner z KDU-ČSL.

Město v uvedených letech hospodařilo s vyrovnanými financemi a velký důraz kladlo zejména na investice, k nimž patřily opravy městských budov, silnic, chodníků a dalších veřejných prostranství. Město celkově vynaložilo necelých 430 milionů korun.

Jednou z nejvýznamnějších investic v Humpolci tohoto volebního období byly přestavba polyfunkčního centra Mikádo, rekonstrukce zimního stadionu a ve spolupráci s Krajem Vysočina vybudování okružní křižovatky u VODAKu.

Město Humpolec nezapomínalo ani na místní části. Investovalo do nich více než 34 milionů korun. K bezesporu největším investičním akcím patří revitalizace rekreační zóny v Plačkově, která vyšla na zhruba 4,7 milionu korun. Návštěvníci se dočkali třech upravených pláží, které umožňují příjemnější vstup do vody, dvou nových mol, převlékárny, nového dětského hřiště i zázemí pro elektrokola.

Na Rozkoši vznikl například nový přechod pro chodce a opravilo se hřiště. V Krasoňově se pak opravila budova osadního výboru a dokončil chodník. Po novém chodníku chodí lidé také ve Světlici či v Petrovicích. Do budovy osadního výboru se investovalo také ve Lhotce. V Hněvkovicích si turisté nově odpočinou na turistickém odpočívadle, děti se mohou vyřádit na vylepšeném hřišti a sportovci využít sportovní areál. V Kletečné se opravila střecha hasičské zbrojnice a budova osadního výboru a připravila se projektová dokumentace na opravu mostu. Ve Vilémově bylo největší investicí nové veřejné osvětlení a v Brunce záliv pro autobusy.

Neméně důležitá byla i podpora školství a vzdělávání, zdravotnictví, sociální oblasti, kultury, sportu, péče o památky a životní prostředí a komunální služby přispívající ke zdravému vývoji města. Humpolec každoročně vypisuje dotační programy, které od roku 2020 doznaly potřebných změn a dostaly jasná pravidla, která se v praxi osvědčila. Jen za loňský rok se sešlo 56 žádostí za téměř patnáct milionů korun. Zastupitelé schválili podporu za více než deset milionů korun. Humpolec se v této oblasti řadí k nejštědřejším městům na Vysočině.

Skvělá ekonomická kondice města se odrazila i v úspěších v anketě Město pro byznys, ve které se Humpolec pravidelně umisťuje na předních příčkách. Porotci v ní hodnotí nejen podmínky pro podnikání, ale i pro život obyvatel.

Turisty v Humpolci přivítá Hujer i neandrtálec

„Hliník se odstěhoval do Humpolce!" Zdánlivě nevinná hláška z českého filmu Marečku, podejte mi pero, která pevně svázala Hliníka s Humpolcem. Turisté mohou zavítat nejen do realistického muzea, které dostalo jméno Hliníkárium a sídlí v budově kina, ale ochutnat švestičky přímo z Hujerovy zahrádky. Respektive parku Stromovka, kde stylová slivoň s pamětní deskou věnovanou nejslavnějšímu humpoleckému přistěhovalci roste.



Není to ale jen Hliník, kdo turisty láká do Humpolce. V Muzeu dr. Aleše Hrdličky našel „domov“ neandrtálec v životní velikosti. Originální antropologická expozice vznikla v roce 2019, je interaktivní, vybavena moderními exponáty a zprostředkovává nejnovější poznatky z odvětví antropologie. Novinkou jsou pak kosterní nálezy s různými deformacemi po zraněních nebo onemocněních.



Expozice zaujala také porotu soutěže Gloria musaealis a Humpolec od ní v roce 2020 získal Zvláštní ocenění. Kromě ní stojí v Muzea dr. Aleše Hrdličky za zhlédnutí i národopisná expozice, expozice loutek, expozice Jak se žilo, jak se šilo a humpolecké peklo.



Milovníci historie se pak mohou dále vydat do skanzenu Zichpil nebo si vyšlápnout na nedalekou zříceninu hradu Orlík nad Humpolcem. Kromě samotného hradu zde mohou vystoupat i na pětadvacet metrů vysokou vyhlídkovou věž a prohlédnout si Humpolec z výšky.



Další kulturní a gastronomické zážitky dále nabízí 8smička – zóna pro umění či návštěvnické centrum Rodinného pivovaru Bernard.



Město ale myslí i na sportovní vyžití svých obyvatel i návštěvníků. Utkat se mohou například v discgolfu pod hradem Orlík, protáhnout se na nedalekém workoutovém hřišti a brzy k nabídce přibude i moderní a zrekonstruovaný skatepark a pumptrack.

Zdroj: Město Humpolec