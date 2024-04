Milovníci vína, zapomeňte na běžné víkendové plány, protože 4. května rozezní Společenský dům v Hustopečích půvabnou symfonii aroma a chuti - výstava vín O Hustopečskou pečeť je zpět!

Máme připraveno téměř 300 vzorků vín odrůd Hustopačska! | Foto: Město Hustopeče

20 let lásky k vínu

Letos si připomínáme úctyhodné jubileum - dvě dekády shromažďujeme to nejlepší, co mohou hustopečské vinice nabídnout. Tato tradice, započatá v roce 2004, se vyvinula v prestižní událost, vysoce ceněnou vinaři i znalci. Medaile s pečetí hustopečských vinařů? Ta se na lahvi nelepí jen tak, to je známka mimořádnosti! A vítězové si navíc odnesou i originální kované plakety uměleckého kováře Františka Pechora ze Starovic.

Necelých 300 vzorků čeká na váš rozsudek

Tohle není ledajaká ochutnávka. Dotkněte se samotné esence vinařského mistrovství regionu, ponořte své smysly do křišťálově čistých bílých vín, plných a robustních vín červených a hlubokých, omamně aromatických vín růžových. „Z červených vín se o pečeť mohou ucházet Svatovavřinecké, Frankovka, André a Modrý Portugal. Z bílých odrůd, které jsou ještě zatříděny do jednotlivých kategorií podle obsahu zbytkového cukru, jsou to Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnských, Veltlínské zelené a Tramín,“ vysvětluje Karolína Hrnčíříková, produkční vinařských akcí z Marketingu a kultury města Hustopeče.

Spojujeme minulost s budoucností

Zajímavým krokem pořadatelů bylo v roce 2021 spojení této profesionální výstavy s koštem amatérských vinařů místního Zahrádkářského svazu. Tohoto konceptu se budou držet i letos. „Velmi se nám to osvědčilo, protože návštěvníci mají možnost na jednom místě porovnat profesionální vína hodnocená odbornou komisí, vyráběná ve velkém nákladu, s víny malovýrobců, kteří často mají od každé odrůdy jen pár lahví. A milovníci vína si právě v tomto přechutnávání libují, po celý den si vyměňují názory, porovnávají postupy výroby, je to prostě opravdový vinařský svátek,“ těší se Jana Hrádková, vedoucí Marketingu a kultury města Hustopeče.

Cimbálová muzika nesmí chybět…Zdroj: Město Hustopeče

Nejen víno – Pečeť je slavnost pro všechny smysly

K poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika Krepina a bude-li přát počasí, můžete posedět na zahrádce před společenským domem, dát si něco dobrého v přilehlé restauraci a z oken pozorovat rostoucí amfiteátr za společenským domem, který bude sloužit dalším kulturním akcím města.

A nezapomeňte – Hustopeče, to nejsou jen vinice, ale i srdce pulsující přátelským přivítáním a historií, která čeká, až ji objevíte. Přijďte 4. května za námi. Ochutnávat, hýčkat své chuťové pohárky a oslavit spolu s námi umění a tradici, která dělá naše místo na světě tak jedinečným.

Nechte se svádět, nechte se překvapit a nechte se okouzlit vinicemi, co šeptají příběhy století. V Hustopečích je víno doma a v sobotu 4. května od 10 do 19 hodin, tam budete doma i vy! Uvidíme se na výstavě O Hustopečskou pečeť! Podrobné informace o akci najdete na webu www.hustopece.cz.