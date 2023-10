HUTCHINSON s.r.o. je stabilní společnost, která na Rokycansku poskytuje práci stovkám zaměstnanců již téměř 30 let.

Foto: Hutchinson s.r.o.

Za tu dobu ve společnosti vyrostlo profesně velké množství zaměstnanců, kteří se posunuli i z nižších pozic do řídících funkcí.

Svou profesní kariéru buduje i pan Milan Matoušek, který se z pozice operátora výroby přes předáka vypracoval aktuálně na místo kontrolora kvality,

a i nadále je naší společností podporován ve svém osobním i profesním rozvoji.

Vedoucí personálního oddělení pan Aleš Střelba pro Vás Milana vyzpovídal, jak se mu v HUTCHINSONu líbí.

Jak vzpomínáte na vaše začátky a na jaké pozici jste začínal?

Do firmy jsem nastoupil v roce 2015, nejprve jako agenturní zaměstnanec operátor autoklávu. Moje začátky byly náročné, ale díky přátelskému přístupu svých kolegů jsem to zvládl.

V čem se dle vás naše firma odlišuje od ostatních firem v regionu?

Podle mých informací je to určitě platové ohodnocení. Jinak nemám důvod zjišťovat podmínky v jiných firmách.

Umožňuje Vám společnost se dále profesně rozvíjet?

Ano, umožňuje. Je jen na člověku, jestli se bojí nových výzev a větší zodpovědnosti.

A jaké jsou největší pracovní výzvy, se kterými se v poslední době potýkáte?

Momentálně je pro mě největší výzva nová pracovní pozice kontrolora kvality. Vykonávat svou práci lépe než dobře a naučit se větší samostatnosti.

Jakou nejvýraznější firemní změnu jste za posledních pár let zaznamenal:

Největší posun firmy jsou opakované firemní akce a setkávání s kolegy i z jiných oddělení.

Určitě je také super, že firma dokázala v těžké době lidem pomoci při zdražování energií, za mě příjemnou částkou, a to ještě 2x do roka + 13 plat. Myslím si, že posun udělala blíže ke svým zaměstnancům.

Co je pro vás osobně důvodem, že u nás rád pracujete

Ve svých začátcích jsem cítil podporu kolegů i vedení. Díky příležitosti, jakou mi firma dala, jsem teď takovým člověkem, jakým jsem. Nedovedu si představit, že bych z firmy odešel.

Chodíte na akce, co společnost pořádá pro zaměstnancem? Jak se Vám líbí?

Tak samozřejmě, že chodím rád na firemní večírky a akce. Vánoční večírek byl za mě moc povedený. A když máte rád svou práci, nebrání nic tomu si její akce užít.

Jak se Vám daří skloubit práci s Vašimi zájmy?

Jsem rád, že neděláme 12h směny, že mám dost času každý den na rodinu a své koníčky.

Co byste přál naší společnosti do budoucna?

Společnosti přeji dlouhodobou prosperitu a aby se nikdy nemusela potýkat s nedostatkem zaměstnanců.