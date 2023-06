Hydrostop ochrání Váš rodinný dům před vyplavením vodou a ušetří Vám nejen spoustu peněz, ale také starostí a stresu.

Vyplavení domu je častější nehoda než by se mohlo zdát. A každý, komu se to přihodilo, nestojí o stejnou zkušenost již nikdy více. Poškozeným vodovodním potrubím dokáže běžně téci voda rychlostí 1 000 litrů za hodinu. Pokud potrubí praskne v době, kdy jste v práci nebo spíte, dokáže Vám do domu vytéci třeba 8 000 litrů vody a zničit téměř vše. Podlahové krytiny, nábytek, elektronika a v podstatě cokoliv, co voda zasáhne.

Přesto není dlouhodobě na trhu žádné zařízení, které by tento problém spolehlivě řešilo. Český Hydrostop tuto situace mění a přináší spolehlivé řešení. Instalací Hydrostopu získáte stálou ochranu Vašeho domu.

Dokonce 30% poškozených nedostane ani žádnou náhradu škody!

Vyplavení vodou je závažný problém pro majitele každého domu! Ceny nemovitostí i vybavení jsou vysoké a hodnota domů je běžně v řádu 4 až 8 milionů korun.

Zděné domy jsou vyplavením poškozeny často především na vnitřním vybavení tím, že dojde k rozlití vody zpravidla do celého domu, kdy voda vytvoří několik centimetrů vysokou hladinu po celém domě. Pokud zjištíte únik včas, můžete zabránit dalším rozsáhlejším škodám tím, že začnemte s okamžitým úklidem a především vysoušením. Pokud voda uniká delší dobu, mohou být poškození bohužel nevratná.

S rozvojem výstavby dřevostaveb roste pro jejich majitele ještě větší riziko spojené s vlhkostí než u zděných domů. Rozsáhlé vyplavení na samotné dřevostavbě ve většině případů způsobí značné škody! Tisíce litrů vody, které uniknou, nezničí jen vnitřní vybavení, ale zatečou i do konstrukce podlah i všech stěn a vytvoří závažný problém.

Dřevo se při nasáknutí vodou deformuje, což je pro každou dřevostavbu zásadní konstrukční problém. Rovněž při zvýšené vlhkosti vznikají velice rychle škodlivé plísně, destuktivní houby jako dřevomorka a dřevo napadá i dřevokazný hmyz. Poškození dřevostavby vyplavením tak může být i zcela fatální. Vysušení takto postižené dřevostaby je velice technicky i finančně náročné.

A přitom lze vyplavení snadno předejít instalací Hydrstopou

70% úniků vody je spojeno s prasknutím pružných spojovacích hadiček k WC, vodovodním bateriím, pračkám, myčkám nebo s prasknutím pevného vodovodního potrubí.

Vyplavení domu je častější nehoda než požár, proti kterému se chrání téměř každý. Chraňte svůj dům nyní také proti vyplavení. S Hydrostopem je to snadné.

