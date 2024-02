HYKRO na FOR CARAVANu zaplní celou halu. Novinkami i stálicemi

Komerční sdělení

Sezóna karavaningu se blíží. Pokud tedy váháte, jestli je to pro vás to pravé, anebo naopak máte jasno, že vaše příští dovolená bude na kolečkách, určitě vyrazte na veletrh FOR CARAVAN na výstaviště PVA expo v Letňanech.

Foto: HAVEX-auto s.r.o.