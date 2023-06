Už osm let je Škoda Auto hrdým partnerem výzvy Ukliďme Česko a její zaměstnanci pomáhají se sběrem odpadu v přírodě. A to jak na jaře, tak i na podzim.

ZAMĚSTNANCI ŠKODA AUTO se letos opět zúčastnili akce Ukliďme Česko v okolí všech tří závodů. Celkem přírodě odlehčili od takřka devíti tun odpadků | Foto: ŠKODA AUTO a.s.

Nejinak tomu bylo i letos. A aby byla pomoc přírodním lokalitám co nejefektivnější, spojila se automobilka Škoda Auto opět s místními ochranáři, kteří mají vytipované vhodné lokality a vědí, kde je zapojení dobrovolníků nejvíce potřeba. I letos se mohla příroda spolehnout na to, že ji v očistě pomohou zaměstnanci automobilky Škoda Auto. Ta je již osm let partnerem výzvy Ukliďme Česko.

8,5 TUN NEPOŘÁDKU

V rámci akce vyrazili zaměstnanci závodů v Mladé Boleslavi, Kvasin a Vrchlabí do okolní přírody, aby ji pomohli vyčistit od odpadu.

Letošní akce se setkala s velkým zájmem dobrovolníků z řad zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Celkem se během tří víkendových setkání sešlo kolem 250 účastníků.

Jednotlivé úklidy se uskutečnily ve spolupráci s lokálními organizacemi a spolky na ochranu životního prostředí, které vytipovaly nejvhodnější místa. Po dubnovém a květnovém sběru v Mladé Boleslavi a Kvasinách se na začátku června uskutečnil úklid v horských oblastech poblíž závodu ve Vrchlabí. Celkem dobrovolníci z automobilky Škoda Auto pomohli shromáždit přes 8,5 tuny nepořádku.

„Praktická a dlouhodobá společenská angažovanost je téma, které je společnosti Škoda obzvláště blízké. Proto nás velmi potěšilo, že se do letošní kampaně „Ukliďme Česko“ zapojilo tolik našich kolegů. Obětavě a dobrovolně se rozhodli udělat kus práce v oblasti ochrany životního prostředí a přispěli tak svým osobním nasazením k dalšímu posílení udržitelnosti v regionech našich závodů,“ uvedla členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura Maren Gräf.

PŘIBYLY I PTAČÍ BUDKY

Zájemci ze závodu v Kvasinách ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Svazem ochránců přírody Prorubky vyrazili v polovině května do Luisina údolí.

Vedle sběru nepořádku zde Škoda trainees umístili 12 ptačích budek, které pomáhají zahnízdit různým druhům ptactva, protože ve volné přírodě ubývá přirozených dutin, například i kvůli dlouhodobé kůrovcové kalamitě.

Další bezpečné zázemí najde ptactvo v zámeckém parku v Kvasinách. Dvě budky byly umístěny dokonce přímo v areálu závodu Škoda Auto. Celkem vzniklo 20 přístřešků, které poslouží různým ptačím druhům.

Kolegové z Vrchlabí se na pomoc přírodě vydali v sobotu 3. června, a to do nejvíce zatěžovaných oblastí v okolí Špindlerova Mlýna. Tuto lokalitu vybrala Správa Krkonošského národního parku a pozdější termín byl zvolen s ohledem na chladnější průběh letošního jara.