„Prodejem přes toto online tržiště skutečně oslovíte nové zákazníky,” - říká Jan Chroustovský z e-shopu elektrochram.cz, který po napojení na allegro.cz zaznamenal 10% nárůst v počtu objednávek.

Online tržiště zažívají nejen v Česku velký boom. Podle dat společnosti Expando tvoří marketplaces 40 % obratu evropské e-commerce a zároveň rostou o 16 % rychleji než celý e-commerce trh. Důvod? Obchodníkům nabízejí snadný způsob, jak rychle a efektivně oslovovat miliony potenciálních zákazníků a úspěšně tak rozšiřovat své podnikání.

Od května letošního roku mohou čeští prodejci k tomuto účelu využívat také platformu allegro.cz. Výsledky napojení na tržiště se přitom velmi rychle projevují i v provozních číslech, jak říká jeden z obchodníků platformy, Jan Chroustovský z e-shopu elektrochram.cz. Allegro.cz nabízí prodejcům po celou dobu vedení účtu zdarma a v prvních třech měsících prodeje jim navíc odpouští poplatek za provizi1.

Prodej na allegro.cz je snadný

Samotná registrace do platformy je velmi jednoduchá – obchodníkovi stačí vyplnit a odeslat registrační formulář na webových stránkách tržiště a aktivovat svůj firemní účet. Poté může rovnou vystavit své první nabídky a začít prodávat. Integraci a zalistování produktů lze provést ručně nebo využít automatizaci a dostupné nástroje.

„Prvních pár položek jsme listovali ručně, což je přes rozhraní allegro.cz poměrně rychlé. Hned během prvního týdne jsme však přijímali desítky objednávek denně a rychle tak zjistili, že musíme celý proces zefektivnit a začlenit Allegro do našeho vlastního systému. Využili jsme k tomu BaseLinker a BHIT CZ, díky nimž byla integrace s naším e-shopem velmi snadná a veškeré propojení tak od začátku skvěle funguje,“ dodává Jan Chroustovský z elektrochram.cz.

Noví prodejci mohou navíc využít Uvítacího programu Allegro, díky kterému první tři měsíce neplatí provize z prodejů. Platforma nabízí i řadu dalších benefitů včetně různorodých programů pro obchodníky. „Podařilo se nám stát se součástí programu ‚Super prodejce‘ a zúčastnit se akce Allegro Days, do níž se nám navíc povedlo nominovat jeden z našich produktů – kávovar Dolce Gusto – který Allegro následně zapojilo do vlastní televizní reklamy. Získali jsme tak promo našeho zboží zdarma, což bylo výrazně znát na prodejích – kávovarů zmíněné značky jsme prodali citelně více než jindy,“ potvrzuje výhody zapojení do platformy Chroustovský.

Nový okruh zákazníků

Prostřednictvím platformy se českým obchodníkům daří dostávat zboží i ke spotřebitelům, které svými ostatními prodejními kanály tak snadno neosloví, a efektivně tak získávat nové zákazníky. Zároveň se nemusí obávat propadu v prodejích, jak dodává Chroustovský.

„Prodej, který nám platforma přinesla, počítáme vlastně jako zisk navíc, jelikož jsme po registraci žádný propad v prodejích vlastního e-shopu neevidovali. Faktem je, že naše očekávání od platformy bylo překonáno cca již po prvních 14 dnech prodeje.“

