Lékaři se stále učí nové léčebné postupy, málo se ale mluví o tom, jak pomoci pacientům, které vyléčit nelze, říká dětský onkolog Josef Mališ.

MUDr. Josef Mališ | Foto: Archiv Nadace rodiny Vlčkových

Ve své profesi se každodenně setkává s dětmi s nádorovým onemocněním. Naděje, že se vyléčí, je až 90 %. Před rodiči dítěte ale o statistice lékař Josef Mališ mluví nerad. Jak sám říká, dítě nelze vyléčit z části, buď je léčba úspěšná, nebo ne. Jediné, co umí rodinám na začátku léčby slíbit je, že se jim bude věnovat po celou dobu. Do úspěšného dokončení léčby nebo, pokud se léčba nebude dařit, bude pomáhat až do úplného konce a nedopustí, aby dítě trpělo.

Od jara pracujete v Nadaci rodiny Vlčkových, proč jste tuto spolupráci zvolil?

V medicíně a postgraduálním vzdělávání nám všichni říkali, jak máme co léčit a vyléčit, dozvídali jsme se všemožné nové léčebné postupy. Byli jsme vychováni ve vítězné medicíně. Zároveň jsme my lékaři byli dlouhodobě zanedbáváni v přístupu k těm, kterým pomoct nemůžeme, které vyléčit nelze.

Setkáváte se s těmi, které vyléčit nelze, ve své profesi často?

Jsem mnoho let dětským onkologem. V dětské onkologii není pacientů mnoho, v ČR onemocní 350–400 dětí ročně. Znamená to, že praktický pediatr má šanci setkat se s nádorovým onemocněním jednou až dvakrát za svůj profesní život. O této problematice se tedy málo ví a děti často přicházejí pozdě. Léčebné výsledky jsou přesto relativně velmi dobré, mezi 80 a 90 % dětí se vyléčí. Jsou typy nádorových onemocnění, kde vyléčíme až 95 % pacientů, ale i tam stále zbývá několik procent těch, kteří se neuzdraví. My nemůžeme jednotlivého pacienta vyléčit na 95 %, léčba se buď povede, nebo ne, není nic mezi tím. Statistiky si můžeme říkat my odborníci mezi sebou, ale rodiče zajímá jejich jedno konkrétní dítě, které onemocnělo.

Tento rozhovor je další ze seriálu Hrdinové péče o vážně nemocné děti. Vznikl díky Nadaci rodiny Vlčkových, která podporuje rozvoj péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny.

Jak postupujete v případech, kdy víte, že medicína pravděpodobně nezvítězí?

Jsou typy nádorů, kde už předem víme, že nejsme schopni dítě vyléčit. Léčbou dokážeme jen zpomalit průběh vývoje onemocnění, to znamená prodloužit dobu přežití. Je důležité říkat to rodičům hned na začátku a zároveň říct, že i když nemáme úspěšnou a účinnou protinádorovou léčbu, budeme se jim věnovat až do úplného konce a nedopustíme, aby dítě trpělo.

Zůstává pak dítě do konce života v nemocnici?

Záleží na jeho stavu a podmínkách rodiny. Pokud dítě vyžaduje trvalou léčebnou péči, zůstává v nemocnici, pokud ne, tak může jít domů, pokud je rodina schopná a ochotná péči zvládnout. V nemocnici v Motole několik let funguje paliativní tým, se kterým se domlouváme a jeho prostřednictvím se snažíme zajistit rodině domácí pečovatelské služby. I když je dítě doma, rodina se na nás může kdykoli obrátit a my se o ně v případě potřeby vždy postaráme.

Co považujete za důležité pro rozvoj dětské paliativní péče v České republice?

Dětská paliativní péče je moderní obor, který ve světě funguje na velmi dobré úrovni. Stejně jako v každé léčbě musí být stanoveny obecné principy, jak onemocnění léčit, jsou stanoveny mezinárodní standardy i v rámci dětské paliativní péče. Považuji za velmi důležité, abychom navázali spolupráci s dalšími odborníky v zahraničí, kteří mají zkušenosti, podíleli se na rozvoji mezinárodních standardů, vzájemně se propojovali. To vnímám jako můj hlavní úkol v rámci Nadace rodiny Vlčkových.

Druhým úkolem, který vnímám jako klíčový, je, aby byla péče pro rodiny dostupná. Potřebu dětské paliativní péče musí vnímat především zákonodárci. Také je třeba dostat téma dětské paliativní péče do systému vzdělávání, aby medici věděli, že nejsou vzděláváni pouze k tomu, aby vždy vyléčili. Musí vědět, že i ti, kterým nejsme schopni pomoci, vyžadují určitou péči. Základní dovednosti dětské paliativní péče by měl zvládat každý pediatr. Ale nemůže na to být sám. V každém regionu by měl být koordinátor odborné péče, se kterým by měl pediatr mít možnost se zkontaktovat a který bude mít přehled o službách v daném regionu, rehabilitacích, půjčení pomůcek, domácí péči a dalších, které mohou vážně nemocnému dítěti a jeho rodině situaci ulehčit.

Cílem péče o vážně nemocné děti je pokrýt všechny potřeby, které nemocné dítě a pečující rodina mají nejen v oblasti medicínské, ale i psychologické, sociální, duchovní a dalších. Nadace rodiny Vlčkových usiluje o to, aby byl odborníků v těchto oborech dostatek, aby se na ně každá potřebná rodina mohla v těžké situaci kdykoli obrátit, a aby se tato péče v České republice rozvíjela a patřila k nejlepším na světě.